Op Urk is er na vijven gekerkt: ‘Een eredienst scharen wij ook onder essentiële zaken’

Demissionair minister van justitie Ferd Grapperhaus heeft dit weekeinde overlegd met het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken (Cio). Hij deed een ‘dringend beroep’ op de circa dertig kerkgenootschappen die aangesloten zijn bij het Cio, zich te voegen naar de maatregelen die sinds zondag ook voor vrijwel alle andere maatschappelijke sectoren gelden: na 17.00 uur niet meer samenkomen. Kerken zijn, meldde het Cio, niet verplicht dit verzoek op te volgen; het blijft bij een dringende oproep.

Alleen online

In het algemeen liggen dit soort maatregelen gevoeliger in het behoudende deel dan in meer vrijzinnige kerken. De PKN, met anderhalf miljoen leden de grootste protestantse kerk in Nederland, heeft het advies opgevolgd en plaatselijke kerken gevraagd alternatieven te bedenken voor de avonddienst: eerder op de dag, of alleen online. Ook een behoudende PKN-kerk als de Sint Joris in Amersfoort, hield zondag geen middagdienst en ging alleen online.

In reformatorische kerken ging dat anders. Althans, afgaande op websites van gereformeerde gemeenten en andere orthodoxe kerken gingen de diensten na vijven of in het begin van de avond door, soms met kleine aanpassingen. Ook op Urk is na vijven gekerkt. De christelijke gereformeerde predikant A.C. Uitslag liet zaterdagavond weten dat de oproep om af te zien van de middagdienst, te laat kwam om een weloverwogen beslissing te nemen. Volgende week bestudeert de kerkenraad het advies nader.

Het kerkbestuur redeneert vooralsnog dat de kerkdienst door mag gaan zolang ook andere essentiële zaken door mogen gaan: “Een eredienst scharen wij ook onder essentiële zaken”, aldus dominee Uitslag.

Plaatselijke protestantse kerken zijn tot op grote hoogte vrij in het al dan niet opvolgen van adviezen van hun landelijke leiding en van het Cio. De meeste kerken hielden zich tot nu toe aan de beperkingen die het Cio van hen vroeg. Ook reformatorische kerken namen maatregelen, maar zij kwamen wel vaak met meer mensen samen dan werd gevraagd. Dat leidde tot grote maatschappelijke commotie.

