Op Terschelling buigen de kerkelijke vrijwilligers zich over de toekomst van de kerk, en laden ze de accu op

De vier mannen uit het Friese Wommels zijn met de eerste boot gekomen: “We willen maximaal genieten van het festival”, verwoordt Gerrit Lanting (66) hun gevoel. “We staan als kerk in de achteruit, en hier willen we weer in de eerste versnelling komen.”

Lanting heeft een banketstaaf in zijn hand. In het kleine, nostalgische theater in West-Terschelling heeft hij net een spelletje gewonnen bij een sessie over het gebruik van digitale mogelijkheden in de kerk. De twintig deelnemers uit Zelhem, Veenendaal en Kortgene hangen aan de lippen van Henrik Wienen, een dertiger die vroeger apps verkocht aan grote modemerken, tot aan New York aan toe.

Nu ontwikkelt en verkoopt hij met zijn bedrijf een app die kerken kunnen gebruiken voor hun onderlinge communicatie. Die komt niet in plaats van hun website of het kerkblad, benadrukt hij, maar ernáást. “Want de site of het blad wegdoen, dat is het stomste wat je kan doen.” Maar er moet wel wat bij. Zo’n app, waarschuwt hij, is geen makkelijke manier om jongeren te bereiken. Er is heel wat meer voor nodig om die ontbrekende groep tussen de 20 en 45 nog in de kerk te krijgen, zegt Wienen. Maar de vaste kern, én de rand eromheen, kunnen er wel van profiteren.

Wienen laat er een illustratie bij zien. Verschillende smartphones gaan in de lucht, de luisteraars nemen er een foto van. Die gaan ze delen met de mensen thuis. In Veenendaal bij voorbeeld. De protestantse gemeente daar heeft al een afvaardiging van veertig, vijftig mensen op het eiland. Zij delen hun kennis en ervaringen weer met de thuisblijvers.

Iets inspirerends voor de vrijwilligers van de kerk

Want dat is de bedoeling van het Inspiratiefestival, het derde op rij. Mathilde de Graaff, dominee in de Protestantse Kerk op Terschelling, begon daarmee, omdat ze vond dat de duizenden vrijwilligers die de noordelijke kerken draaiende houden, weleens wat leuks, inspirerends, terug mochten krijgen voor hun inzet. Ze organiseerde een driedaags evenement met lezingen, concerten, meditaties, voorstellingen. Inmiddels komen de deelnemers uit heel Nederland en zijn ze wel vaak, maar niet per se actief in een kerk.

Vorig jaar moest ze overslaan: corona. Ook dit jaar was het lange tijd onzeker of het festival door kon gaan, vertelt De Graaff onder het eten van een stamppot voor alle mensen die op de een of andere manier een rol hebben in het programma. De Graaff en haar team zijn wel met de voorbereidingen doorgegaan. Dus toen het groene licht kwam, kon de publiciteit beginnen en regende het vanaf het eerste moment aanmeldingen, aldus de blije dominee.

‘Ontroerend mooi’ dansend gebed

Ook met de oplopende besmettingen van deze week is het evenement volgens haar verantwoord. De organisatie volgt strikt de regels van de overheid. De 770 deelnemers zijn verspreid over 10, 15 locaties. Hun coronapas wordt gescand, en als ze die niet hebben kunnen ze zich nog ter plekke laten testen. “We willen dat het een feest voor iedereen is”, zegt De Graaff. “Met respect voor ieders keuze, maar je moet je wel laten testen en iedereen krijgt een bandje om, net als in de horeca.”

Met het oog op corona, is de opening dit jaar niet op één plek, maar in West-Terschelling én in Midsland. En daar zijn twee openingsvieringen achter elkaar gepland. Dat leek goed geregeld, maar de storm komt daar vrijdag lelijk tussen. Veerboten zijn vertraagd, in de middag zijn veel deelnemers te laat om de opening te halen - de herhalingen worden daarom geschrapt.

Maar de heren uit Wommels, vijftigers en zestigers, zijn ruim op tijd voor de eerste viering; zij hadden immers al de eerste boot in de ochtend. De mensen hebben er wel wat aan gemist, zeggen ze. Inspirerend en verrassend, die woorden vallen. En met name het dansende gebed wordt ‘ontroerend mooi’ genoemd.

Het verhaal over de digitale kansen van de kerk valt bij hen ook in goede aarde. Ze hebben weleens geprobeerd gezinnen in een nieuwbouwwijk te betrekken bij de kerk, ze nodigden hen uit om te praten over de dingen waar ze mee zitten. Dat deden ze met een brief. “Maar dat hadden we natuurlijk met een app of met Facebook moeten doen”, weten ze nu, al noemen ze hun website ‘aardig bij de tijd.’

Met de groep van 20 tussen de 45 is het ook in Wommels ‘hopeloos’. Daar kunnen de mannen weleens moedeloos van worden. Maar hier zijn ze om ‘de accu op te laden’, zoals Lanting het zegt. En dat lukt: “We worden hier enthousiast. Het is geen verloren zaak.”

