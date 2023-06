‘Op sociale media kunnen jonge moslims zichzelf zijn’

Hoe ziet de digitale bubbel van jonge Nederlandse moslims eruit? Religiewetenschapper Sakina Loukili ziet dat er volop gediscussieerd wordt. ‘Ze zitten met vragen. Over halalhypotheken, tot het nemen van lipfillers.’

Waar gaan jonge moslims naartoe om antwoord te vinden op hun levensvragen? De moslims die meededen aan een onderzoek van Trouw en I&O Research richten zich volop tot het internet. Vooral islamitische websites zijn voor hen een belangrijke bron. Ruim veertig procent van de respondenten zoekt daar naar antwoorden. Meer dan een derde wijkt uit naar een online-imam. Iets minder vaak weten ze de lokale imam in de moskee te vinden.

Aan de enquête deden ruim achthonderd jonge moslims tot veertig jaar mee. Een deel van de respondenten kwam uit panelonderzoek, een deel reageerde op de vragenlijst die Trouw onder meer met hulp van islamitische organisaties verspreidde.

De deelnemers zijn over het algemeen hoogopgeleid en noemen zichzelf religieus tot zeer religieus. De resultaten geven daarmee een goed beeld van de opvattingen van deze specifieke groep, waar weinig onderzoek naar is gedaan, maar zijn niet representatief voor alle moslims onder de veertig.

De uitkomsten verbazen religiewetenschapper Sakina Loukili (32) niet erg. Voor haar onderzoek brengt ze veel tijd door in hun digitale bubbel. Ze is verbonden aan het Meertens Instituut en gespecialiseerd in de politieke leefwereld van jonge Nederlandse moslims.

Waarom gaan jonge moslims eerder naar internet dan naar de imam?

“Moskeeën en imams lopen in veel opzichten achter de snel veranderende samenleving aan, ook op het gebied van digitalisering. Terwijl jonge moslims tegenwoordig, net als hun niet-gelovige generatiegenoten, opgroeien als digital natives. Ze richten hun hele leven in met behulp van sociale media en internet. Dus dat botst met elkaar. Moskeeën en imams zijn online niet zo aanwezig, daardoor hebben ze vaak niet in de gaten wat er speelt onder jongeren.”

Hoe komt het dat er zo’n generatiekloof is?

“Er zitten in de besturen voornamelijk oudere mensen, van de vorige generaties, die veel minder thuis zijn in de onlinewereld. Zelf ben ik het meest bekend met Marokkaanse moskeeën, daar heeft dit ook met culturele tradities te maken. Er geldt een bepaalde hiërarchie: als je ouder bent, heb je meer respect en autoriteit als het gaat om het geloof. Iemand van eind zestig die naar Mekka is geweest heeft meer zeggenschap dan een jongeman die net is afgestudeerd.

“Heel veel jongeren spreken bovendien nauwelijks de taal van hun ouders of grootouders, in elk geval niet op hun niveau. En andersom spreken de ouders of grootouders minder goed Nederlands.”

Dan wordt een gesprek over gevoelige, ingewikkelde religieuze zaken wel lastig.

“Ja, heel veel diepgang krijg je dan niet in de gesprekken. Dat maakt interactie tussen de generaties moeilijk. Maar het gaat niet alleen om taal. Het gaat er ook om dat je als oudere begrijpt waar jongeren het over hebben, inzicht hebt in wat er ‘op straat’ leeft, weet wat ze cool vinden.

“Het doen van lachgasballonnen bijvoorbeeld. Er lijkt in een gemiddelde moskee weinig besef te zijn dat dit speelt. Langzaam verandert dit de laatste jaren wel, er komen nu mondjesmaat moskeeën die lezingen geven over actuele thema’s, en imams die Nederlands spreken. Maar het gaat tijd kosten voordat er echt een overgang plaatsvindt.”

Waar vinden jonge moslims elkaar online?

“Een tijd geleden kwamen ze vooral samen op forums als Marokko.nl, maar de afgelopen jaren toch vooral op Facebook. Daar zijn allerlei groepen te vinden, islamitisch of etnisch gethematiseerd. Maar ook rondom allerlei willekeurige onderwerpen, zoals beautytips. Op Tiktok is de laatste tijd ook steeds meer islamitische content. Je vindt er vooral islamitische reminder-filmpjes, zo van: ‘Wist je dat in de islam..?’ Een prediker haalt dan puntsgewijs wat quotes aan, en wijst met de vinger naar boven, op de achtergrond speelt een islamitisch muziekje, een anasheed-muziekje.

“Wat interessant is aan sociale media ten opzichte van traditionele media, is dat je er op je eigen manier met onderwerpen bezig kunt zijn. Jonge moslims van nu groeiden op in een behoorlijk islam-vijandig politiek klimaat. Er heerste daardoor onder hen het gevoel dat ze door de media constant in een verdedigingshoekje werden geduwd – en wellicht nog steeds. Als je bij Pauw & Witteman aan tafel belandde, bijvoorbeeld, moest je op je tellen passen.

“Op sociale media kun je een ruimte creëren waar je echt jezelf kunt zijn. Een veiligere plek, zogezegd. Alsnog heb je op internet met een hoop moslimhaat van doen, maar zeker zijn er nu nieuwe plekken ontstaan waarop jonge moslims zelf invulling kunnen geven aan hun religieuze identiteit, op een manier die ze eerder niet hadden.”

Wat zijn de vragen waar men het in de bubbel van jonge moslims zoal over heeft?

“Dat zijn niet de eenvoudige vragen. Europese moslims leven in een moderne wereld waarin ze met nieuwe fenomenen te maken hebben, waar vanuit de islamitische theologie nog niet echt consensus over is. Hoe je het gebed moet verrichten, daar zijn theologen zo ongeveer wel uit. Maar of je als middenklasse-moslim een hypotheek kunt nemen, daar is nog volop discussie over.

“Een ander onderwerp dat jonge moslims bezighoudt, is de vraag of je lipfillers mag nemen. En zo zijn er nog veel meer onderwerpen die heel ongerelateerd lijken, maar wel degelijk een rol spelen in de religieuze ontwikkeling van jonge moslims. Felle discussies zijn er natuurlijk altijd geweest, maar nu is dat wel meer zichtbaar. Daarmee is ook de diversiteit binnen de gemeenschap beter te zien.

“Op sociale media is de drempel ook veel lager om het bijvoorbeeld over taboe-onderwerpen te hebben, dingen die niet passen binnen de mainstream. In een moskee zul je daar veel minder gauw ruimte voor hebben, daar laten mensen niet zo snel het achterste van hun tong zien. Hier kun je dan dus ook discussiëren over zaken waar je het niet zo gauw over zou hebben met een imam. Al zou je, islamitisch gezien, met alle kwesties bij hen terecht moeten kunnen, ook over onderwerpen waarvoor je je schaamt, maar dat wordt niet altijd zo gevoeld.”

