Op schoolreisje naar de paus: bisschoppen doen verslag van katholiek Nederland

Rob Mutsaerts was drie jaar hulpbisschop van ’s-Hertogenbosch toen hij in december 2013 mee mocht met zijn collega-bisschoppen naar Rome voor het ad-liminabezoek. Natuurlijk gingen ze ook naar de paus. Dat was toen al Franciscus. “Echt zenuwachtig was ik niet. Ik dacht: hij gaat me toch geen moeilijke vragen stellen.”

Een voor een werden de Nederlandse bisschoppen aan de paus voorgesteld. “Dat ging allemaal heel informeel. Hij schudde mij de hand, ik zei wat aardigs in het Engels en Franciscus knikte. Verder had ik een shirt van voetbalclub RKSV Heeze meegenomen waar ik al sinds jaar en dag een elftal coach. Ik dacht: zo zet ik die club ook een beetje op de kaart en Franciscus is tenslotte een voetballiefhebber. Of hij wist wie ik was? Nee, dat geloof ik niet.”

Het was een van Franciscus’ verre voorgangers, paus Sixtus V, die in 1585 bepaalde dat elke bisschop die daadwerkelijk een bisdom bestuurde, op ad-liminabezoek naar Rome moest gaan. Paus Pius X bepaalde in 1909 dat dit elke vijf jaar moest.

Naar de drempels

Ad limina is Latijn voor ‘naar de drempels’, in dit geval de drempels van de graven van de apostelen Petrus en Paulus, grondleggers van de kerk. Elke bisschop is dus verplicht om elke vijf jaar naar Rome te gaan om die graven te vereren en aan de paus en de Romeinse curie verslag uit te brengen hoe het in zijn bisdom gaat. De bezoeken vinden in de regel plaats per kerkprovincie en dus gaan de Nederlandse bisschoppen samen. Dat was voor het laatst in 2013. Mede door corona en de reisagenda van de paus kwam de klad in dat ritme van vijf jaar.

“Dat ad-liminabezoek is voor de bisschoppen een moment van reflectie: waar staan wij nu als Nederlandse kerkprovincie?”, zegt kerkhistoricus Peter Nissen. “Daarnaast is het om te beginnen een pelgrimstocht, de bisschoppen vieren samen de eucharistie bij de graven van Petrus en Paulus.”

Rob Mutsaerts ziet het ad-liminabezoek vooral als een beleefdheidsbezoek aan de paus en de Curie. “Het heeft ook wel iets van een schoolreisje. Je bent een week op reis met de collega’s. Dat is heel aangenaam. We slapen met z’n allen in Casa Santa Marta, een soort hotel waar de paus zelf ook woont. Wie weet komen we hem nog wel tegen bij het ontbijt.”

Kardinaal Wim Eijk spreekt in 2013 namens de Nederlandse bisschoppenconferentie in het pauselijk paleis paus Franciscus toe. Beeld ANP

Somber

Voorafgaande aan hun reis naar Rome publiceerden de Nederlandse bisschoppen tien dagen geleden het zogenoemde ad-liminarapport waarin ze aan de paus en zijn medewerkers vertellen hoe het gaat in katholiek Nederland. De toon is somber. Het aantal katholieke kerkgangers holt achteruit en is in tien jaar gehalveerd, het aantal dopen is zelfs met twee derde afgenomen. De katholieken die nog wel de weg naar de kerk weten te vinden hebben maar weinig kennis over het geloof.

Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie, erkende vrijdag op een persconferentie dat cijfers in het rapport een somber beeld geven. “Als je een rapport voor Rome schrijft waarin je de situatie in onze kerkprovincie weergeeft, kun je de cijfers niet mooier maken dan ze zijn. Het zou kunnen betekenen dat we bij de pakken neerzitten, maar dat doen we niet. We denken dat ook een kerk die kleiner wordt, de rode draad van het evangelie in zich heeft.”

Peter Nissen vindt het al met al een nogal visieloos verslag. “Dit rapport lijkt erg op dat van 2013, toen de bisschoppen voor het laatst samen naar de paus gingen. Soms zijn er zinnen letterlijk overgenomen. Het is een soort ambtelijk verslag. Er spreekt geen enkele bezieling uit. De bisschoppen kijken naar een smal deel van kerk en samenleving, namelijk dat segment dat zich trouw naar hun lijn voegt. Wat daaromheen helemaal gebeurt, vind je in het rapport niet terug.”

Niet zo eenvoudig

Bisschop Mutsaerts moet even zuchten als hij met kritiek op het rapport wordt geconfronteerd. “Een collega van u vond dat we geen oplossingen geven om jongeren naar de kerk te krijgen. Als iemand ze heeft, hoor ik het graag, want dan kan ik het aan de rest van West-Europa vertellen. Zo eenvoudig is het natuurlijk allemaal niet.”

Zelf is Mutsaerts tegenwoordig kapelaan in Oisterwijk en omgeving. Of zijn parochianen het rapport al gelezen hebben? “Dat weet ik niet. Als ze dat doen kunnen ze zien hoe het gaat met de katholieke kerk in hun land. Nou, niet goed dus. Ik denk dat we als kerk onze identiteit moeten terugvinden. Als je kijkt waar het beter loopt dan gemiddeld, dan is het waar het er traditioneel aan toe gaat.”

Rob Mutsaerts geeft in 2013 een voetbalshirtje aan paus Franciscus . Beeld kro-ncrv.nl/katholiek

Het ad-liminarapport komt ongetwijfeld aan de orde in de bezoeken aan de verschillende dicasteries in het Vaticaan, enigszins te vergelijken met onze wereldlijke ministeries. In aanloop naar de ontmoeting met de paus op vrijdag bezoeken de bisschoppen gezamenlijk of in kleine groepjes onder meer het Dicasterie voor de Geloofsleer, dat voor de Interreligieuze Dialoog en het Dicasterie voor Cultuur en Onderwijs. Elke bisschop kon van tevoren zijn voorkeur uitspreken. “Ik heb een lijst gekregen van het Vaticaan in het Italiaans, zodat ik precies weet wanneer ik waar moet zijn”, vertelt bisschop Mutsaerts. Hijzelf gaat bijvoorbeeld naar het Dicasterie voor Leken, Gezin en Leven. Daar vallen de jongeren onder en daar is hij referent voor binnen de bisschoppenconferentie.

Praatpapier

Nu moeten we ons volgens de bisschop ook weer niet al te veel voorstellen van die gesprekken met de medewerkers van de Curie. “Iedere bisschop heeft een eigen praatpapier gemaakt, dat moet je dan inleveren. Daar wordt dan een beetje over gesproken. Er worden eigenlijk helemaal geen kwesties aangehaald of adviezen gegeven. Ik heb een beetje met die curieprelaten te doen, die krijgen elke week weer een andere club bisschoppen voor hun neus.”

Er is volgens Peter Nissen een groot verschil met het bezoek van de bisschoppen in 2013. Weliswaar zijn de problemen hetzelfde, maar ze treffen een andere Curie aan. “Er zitten bijna allemaal nieuwe mensen die in de lijn van Franciscus denken. Ze hebben nieuwe ideeën en willen het gesprek aan met wat er leeft in de samenleving. De vorige generatie curieprelaten was veel meer naar binnen gericht. Ook het rapport van de bisschoppen kijkt volgens mij te veel naar binnen. In die zin zullen er af en toe nog wat harde noten worden gekraakt de komende week in Rome. In de zin van: bisschoppen uit Nederland, ga naar buiten. De wereld wacht op u. Ga nou niet in je sacristie zitten treuren dat het allemaal anders is dan vroeger.”

Bemoedigend

Vrijdag worden de bisschoppen dan ontvangen in de privébibliotheek van de paus in het Apostolisch Paleis. De ontmoeting met Franciscus is ook nu weer het hoogtepunt van het ad-liminabezoek. Peter Nissen: “Ik ben benieuwd wat de paus gaat zeggen. De afgelopen weken heeft hij verschillende bisschoppenconferenties ontvangen. Ik heb een paar van die toespraken gelezen en die zijn allemaal zeer bemoedigend van toon. Franciscus is zich veel meer dan zijn voorgangers bewust van de uitdagingen waar de kerk voor staat, juist als ze – zoals in Nederland – in een minderheidspositie verkeert.”

Bisschop Mutsaerts zal opnieuw geen zenuwen hebben voor zijn ontmoeting met de paus. “Het zal wel gaan als de vorige keer. Na drie zinnen van zijn toespraak legde de paus die toen weg en ging hij gewoon met ons in gesprek. Het was bijna alsof je bij hem op de koffie was. Heel informeel en aangenaam. De paus spreekt natuurlijk in algemeenheden. Dat kan ook bijna niet anders.”

En wat dat shirt van RKSV Heeze betreft: de paus beloofde in 2013 dat hij het naast een shirt van AC Milan zou hangen. Of dat ook gebeurd is, weet bisschop Mutsaerts niet. ”Het gaat natuurlijk op de grote hoop. De paus krijgt elke dag wel van dit soort merkwaardige cadeaus.”

Programma Het ad-liminabezoek van de Nederlandse bisschoppen begint maandagochtend vroeg in de crypte van de Sint-Pieter met een gezamenlijke eucharistieviering vlak bij de plek waar de apostel Petrus ooit zou zijn begraven. Daarna beginnen de bezoeken aan de verschillende departementen van de Romeinse Curie, om te beginnen het Dicasterie voor de Evangelisatie. Op vrijdagochtend volgt de ontmoeting met paus Franciscus. Later die dag vieren de bisschoppen samen de eucharistie bij het graf van Paulus in de basiliek van Sint-Paulus buiten de Muren. Het bezoek van de bisschoppen aan Rome wordt zondag afgesloten met een mis in de Kerk der Friezen, die door KRO-NCRV rechtstreeks op televisie wordt uitgezonden.

