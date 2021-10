Op pelgrimstocht voor het klimaat: ‘We laten de politici zien dat we het menen’

Deze week voert een klimaatpelgrimstocht door Nederland. Die is begonnen in Polen met als reisdoel de Wereldklimaatconferentie in Glasgow. De pelgrims willen daar een petitie aanbieden met hun klimaatzorgen. Onderweg fungeren ‘Groene Kerken’ als rustplaats.

“Niemand meer op het toilet? Dan gaan we, Lopen, lopen!” Met een armzwaai spoort Wolfgang Eber (66) de groep klimaatpelgrims aan in beweging te komen. Begeleid door applaus van Enschedese toeschouwers vervolgt de groep van dertig wandelaars de weg richting Borne. Nog 13 kilometer te gaan.

Voor aan de stoet dicteert de Duitser Erwin Nisser (72) een straf tempo. Voor hem is de eerste Nederlandse etappe van vandaag speciaal, onderweg passeert hij de grens van duizend gelopen kilometers. “Ik ben al meer dan 2,5 maand onderweg, maar het einddoel van de tocht blijft motiveren. We laten de politici in Glasgow zien dat we echt iets overhebben voor het klimaat. We menen het.”

Nisser is een van de zes pelgrims die de hele tocht vanuit Polen naar Glasgow lopen. Onderweg hebben Duitsers, Zwitsers en Nederlanders zich aangesloten, de groep telt nu dertig mensen. Nisser: “Dat is het maximum, met meer wandelaars wordt het voor de kerken een te grote opgave. We hebben onze eigen luchtbedden mee, de kerken zorgen voor eten en gezelligheid. Al vallen we ’s avonds vaak gelijk in slaap, zo moe zijn we.”

Laat de kerk een voorbeeld zijn voor de samenleving

Nisser is enthousiast. “Het is goed om te zien dat we zo worden opgevangen. Laat de kerk een voorbeeld zijn voor de samenleving. Kerken tonen je hoe te leven. Ze inspireren mensen en brengen zo meer teweeg dan politici.”

De Nederlandse Katrien Ruitenburg (58) wandelt vandaag voor het eerst mee. “De kerk heeft de naam altijd achter maatschappelijke processen aan te lopen”, zegt ze lopend over het terrein van de TU Enschede, waar hoogleraren de pelgrims hebben toegesproken. “Maar dat gaat hier niet op. Als christenen horen we extra zorg te dragen voor wat God ons heeft toevertrouwd. Het besef moet groeien dat genoeg echt genoeg is, zeker voor het overvolle christelijke Westen.”

Beeld Herman Engbers

Achter aan de groep pelgrims probeert de Duitse Jutta Eckstein (66) te blijven zitten op haar gele stadsfiets. Die kantelt bijna door het wandeltempo. Zelf is ze onderweg gevallen en kan ze niet meer gewoon meelopen. “Ik hoop m’n fiets niet lang nodig te hebben, maar ik ga mijn herstel niet overhaasten.”

Eckstein is een ervaren bedevaartgangster, ze liep al een paar keer naar Santiago de Compostela. Toch is deze tocht anders. “Deze pelgrimage is voor onze kinderen en kleinkinderen. Het klimaat kan niet langer wachten. Wij zijn allen onderdeel van de schepping en moeten voor de aarde zorgen.”

Voor Eckstein is het wel wennen om met een grote groep pelgrims op pad te zijn. Al vindt ze het tot nu toe erg gezellig. “Gisteravond in Barnau hebben we het helaas net iets te laat gemaakt. Die Zweden kunnen drinken, zeg! Vanochtend werden we na het ontbijt direct opgewacht door 800 leerlingen van het gymnasium in Gronau, die een heel stuk met ons zijn meegelopen. Nu voel ik weer de rust die bij een pelgrimstocht past.”

Dag en nacht in een groep

Ook de Zweedse Annika Spalde (52) vindt al die drukte lastig. “Het is intens dag en nacht in een groep te leven. Je hebt geen tijd om alleen te zijn, dat mis ik wel.” Maar het uitdragen van de klimaatmissie vergoedt alles. “Die gaat verder dan aanpassingen in onze levensstijl. Ik vlieg nooit, eet veganistisch en heb geen auto. Ik wil een community opbouwen zodat we samen iets voor het klimaat kunnen betekenen.” Ze prikt met haar wandelstok stevig in de grond. “We moeten een sterke beweging vormen.”

Bij de Wereldklimaatconferentie die op 31 oktober begint, overhandigt Spalde met haar medepelgrims een petitie aan politieke leiders. “Daar kijk ik echt naar uit, en ik hoop dat mijn lichaam meewerkt. Ik heb nog nooit zo lang gewandeld, maar tot nog toe heb ik nergens last van. Een wonder.”

De klimaatpelgrims hebben nog 500 kilometer te gaan. Eerst naar Amsterdam, dan per boot naar Newcastle en ten slotte over de Schotse heuvels richting Glasgow. Haast hebben ze niet, zegt Erwin Nisser in de Twentse bossen. “Ik kijk niet te ver vooruit en let nooit op de route, misschien dat we daarom zo vaak verkeerd lopen. Maar dat maakt me echt niets uit.”

Meelopen in Nederland De Nederlandse klimaat­pelgrimstocht wordt georganiseerd door GroeneKerken en Vastenactie. Komende week vinden nog vijf Nederlandse wandeletappes plaats. Zondag 10 oktober lopen de pelgrims de landelijke klimaatmars van Amsterdam Zuid-Oost naar Hoofddorp. Dan kunnen zo’n 300 extra wandelaars aansluiten. Aan het einde van de wandelroute worden de pelgrims opgewacht door PKN-scriba René de Reuver en bisschop Gerard de Korte. Zij presenteren de handtekeningen van de Nederlandse klimaatpetitie.

Lees ook:

In de zorgen om klimaatverandering is de lyrische natuurbenadering van Thomas Merton zeer welkom

Naast een leerzame introductie van de monnik geeft zijn boek inspiratie voor wie het klimaat aan het hart gaat en hier spirituele onderbouwing voor zoekt.