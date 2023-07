Op New Wine gaan verdiepende aandacht voor de Heilige Geest en relaxt kamperen hand in hand

Achter in de tent waar de Egyptische predikant Anne Zaki net een Bijbelstudie heeft gegeven, staan twee mannen telefoonnummers uit te wisselen. “Ja, laten we na de lunch afspreken. Leuk om weer bij te praten!”

“We zijn oud-collega’s”, verduidelijkt Andrew Eijgenraam. “We kwamen elkaar hier weer tegen.” Hier, dat is de zevendaagse zomerconferentie van New Wine, deel van een internationale evangelische beweging die, in de woorden van de Informatiekrant, ‘christenen aanmoedigt te luisteren naar God en voor anderen te bidden in de kracht van de Heilige Geest.’

“Je gaat bidden voor andere mensen en andere mensen bidden voor jou. Dat is geweldig”, zegt Eijgenraam. Dat gebeurt bij deze zomerconferentie in het Brabantse Liempde in het klein, met zijn tweeën. Het gebeurt ook in een veel groter verband, bij voorbeeld als afsluiting van een lezing van predikant David ten Voorde. Zijn workshop ‘Ruimte voor de gaven van de Heilige Geest in de gemeente’, begint met de vraag om een zegen voor de dominee, en sluit af met bidden voor elkaar.

Koffie en gebed

Andrew Eijgenraam is voor de negende keer bij de zomerconferentie van New Wine. De manager in de ggz werd jaren geleden door zijn zoon uitgenodigd, die enthousiast was geworden na een bezoek met een vriendje. “En als je tienerzoon je vraagt mee te doen aan een christelijke conferentie, dan ben je wel gek als je nee zegt.”

Inmiddels is die zoon 22 en getrouwd. Hij staat met zijn vrouw op het grote kampeerterrein naast de festivaltenten, waar lezingen, Bijbelstudies, workshops en optredens plaatsvinden en de kinderen rond een Bijbelverhaal worden vermaakt.

Eijgenraam is lid van de Protestantse Gemeente in Gorinchem, onderdeel van de PKN, de grootste protestantse kerk in Nederland. Hij ziet de zomerconferentie als een ‘mooie aanvulling’ op zijn kerk. In die gemeente, met affiniteit met de behoudende Gereformeerde Bond in de PKN, staan inmiddels na de kerkdienst mensen klaar met koffie én met gebed. “Dat hebben we hier bij New Wine geleerd.”

De ‘evangelicalisering’ van de PKN

Directeur van New Wine Bart Visser schat dat zo’n 40 tot 45 procent van de circa zesduizend deelnemers lid is van een PKN-gemeente. Daarmee zijn PKN’ers de grootste groep geworden, groter dan de 30 procent uit de Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK), het behoudende kerkgenootschap van waaruit New Wine in Nederland in de jaren negentig is begonnen.

Visser ziet de gestage groei vanuit de PKN als teken van de ‘evangelicalisering’ van de PKN. “Die was al voorzichtig bezig, maar wordt steeds duidelijker”, meent Visser, zelf lid van de NGK. Cijfers heeft hij niet, maar hij hoort steeds meer van kerkenraden en predikanten dat zij openlijk zeggen dat ze zich thuis voelen bij het evangelisch gedachtengoed.

Deelnemers aan de workshop van PKN-predikant David ten Voorde. Beeld Ton Toemen

Miranda Klaver, hoogleraar antropologie van religie aan de Vrije Universiteit, heeft evenmin cijfers. Maar zij bevestigt die trend van evangelicalisering, die ze omschrijft als ‘meer aandacht voor de Heilige Geest, belevingscultuur en nadruk op de aanwezigheid van God in het gewone leven.’

Die insteek van New Wine verschilt niet veel van Opwekking, met zo’n 70.000 bezoekers veruit het grootste nationale christelijke festival. Bij New Wine liggen overal stekkers, koffiekannen en ander spul met Opwekking erop gestift.

“We werken fijn samen”, zegt directeur Visser van New Wine. Verschil is wel dat zijn beweging direct gericht is op vernieuwing binnen kerken. En de sfeer is er wat serieuzer: “We zijn met 75 seminars verdiepender, en ook relaxter, omdat de meeste mensen hier de hele week kamperen.”

Bidden lang het kanaal

Onder de luifel van hun vintage caravan zit Henk Koldenhof (77) met zijn vrouw en dochter te lunchen. Het is zijn vijftiende keer, en ook nu heeft hij er alweer een heel aantal seminars opzitten. “Hier wordt voluit duidelijk gemaakt dat de Heilige Geest in onze kerk wordt onderbelicht”, zegt Koldenhof, lid van de Protestantse Gemeente in Vroomshoop. “Die inspiratie en motivatie vanuit de Geest mis ik in onze kerk.”

Als voorbeeld noemt hij de jaarlijkse Gebedsweek: wegens ‘te weinig bidders’ doet zijn gemeente daaraan niet mee. Daarom heeft de oud-docent geschiedenis en godsdienst geestverwanten in de regio gezocht. Samen organiseren ze nu ‘bidden langs het kanaal.’

Hoewel er voor dat soort meer evangelisch getinte evenementen in zijn gemeente weinig enthousiasme bestaat, blijft hij wel. “Ik ben erin geworteld. Ik probeer de gemeente van binnenuit op een ander spoor te zetten.” Bij de zomerconferentie van New Wine wordt hij ‘toegerust’.

“Je bent hier om te groeien”, zegt zijn vrouw. Koldenhof knikt instemmend.

