Op christelijke camping Beloofde Land wordt voor het vakantie vieren eerst in de bijbel gelezen

“Heer, dank dat we opnieuw op deze plek bij elkaar mogen komen, in alle vrijheid en gezondheid, en onder een stralende hemel. U bent goed.” Hans Alblas (47) gaat voor in gebed, microfoon in de hand. Voor hem zit een twintigtal zomers geklede mensen op picknickbanken, ogen gesloten. Na het ‘amen’ begint de schriftlezing, veel aanwezigen hebben hun eigen bijbels meegenomen. Vandaag een gedeelte uit het boek Handelingen, hoofdstuk 8.

Op christelijke camping Beloofde Land begint vrijwel iedere dag met een bijbellezing. ‘Dagelijks woord’ heet dat gebruik. Het is stralend weer, daarom vindt de lezing vlak bij het zwembad plaats, naast snackbar De Oase. Kinderen plonzen in het water.

Lianne Spaanderman (32) zit achter in de groep. “Het is een makkelijke manier om even stil te staan, en de dag goed te beginnen”, vertelt ze na afloop. “Als je zelf in de Bijbel gaat lezen ervaar je soms een drempel, hoe moet ik beginnen? Als het dan gewoon wordt aan aangeboden, zoals hier, is dat fijn.”

Spaanderman is hier een paar weken met haar man en twee kinderen. Net als de meeste campinggasten vormen ze een gelovig gezin. Iedereen is welkom op de christelijke camping, maar in de praktijk komen er vooral mensen met een protestants-christelijke achtergrond: vooral uit de behoudende en evangelische hoek.

“Het zijn mensen die voluit christen zijn, die veel waarde aan de Bijbel hechten en trouw naar de kerk gaan”, zegt Alblas, werkzaam als freelance theoloog.

Kindvriendelijk

“Wat veel mensen hier aantrekt zijn de rust en de veiligheid. Je kunt je kinderen hier zorgeloos laten spelen, iedereen houdt wel even een oogje in het zeil of het goed gaat. Je ziet ook nauwelijks ruzie bij de kinderen onderling. Er zijn hier sowieso veel kinderen.”

“Mijn vrouw en ik hebben één dochter, we verbazen ons over het gemiddelde aantal kinderen per gezin op deze camping. Dat moet ergens rond de drie of vier liggen.”

Is het niet vreemd om tijdens een vakantie met serieuze zaken als bijbelstudie bezig te zijn? “Ik zou dat zelf wel hebben, omdat het voor mij werk is”, zegt Alblas lachend. “Als je echt puur voor ontspanning en relaxen komt moet je misschien wel een andere camping zoeken. Je ziet ook vaak een mix, mensen komen twee weken hier, en gaan dan twee weken naar Frankrijk.”

Voor Spaanderman is de zomer bij uitstek de periode om wat meer met bezinning en geloof bezig te zijn, hoewel het er ook gewoon bij hoort. “Het is een deel van ons leven, je kunt niet zeggen: ik ga alleen met Pasen en kerst naar de kerk, het is iets waar je bewust elke dag mee bezig bent. In de zomer heb je er wel meer ruimte voor, veel mensen zijn dan vatbaarder voor een stukje God.”

“Juist in de vakantieperiode, wanneer je afstand neemt van je dagelijks leven, denk je: leef ik nog het leven dat ik wil leven? Doe ik de baan die ik leuk vind, heb ik nog een juiste balans tussen werk en vrije tijd? Tegelijkertijd ervaar ik ook dankbaarheid in de zomer, helemaal met dit mooie weer. Ik ben gezond, ik heb kinderen, ik kan op vakantie.”

De kindvriendelijkheid is voor Spaanderman ook een reden om naar Beloofde Land te gaan. “Het gaat om normen en waarden, als je hier zit dan hoef ik niet te denken: kan mijn kind wel met dat kindje spelen? Kan ik mijn telefoon in de tent laten liggen? Vroeger zijn we ook wel op grote campings in het buitenland geweest, met discotheek tot ’s avonds laat. Dat was toen prima, maar voor de fase waarin we nu zitten, met kinderen, is dit beter.”

Kerkdienst

Iedereen mag dan welkom zijn op Beloofde Land, de christelijke identiteit van de camping is niet te missen. “Jezus zegt: komt tot mij allen die vermoeid en belast zijt en ik zal u rust geven”, zo valt in koeienletters op een gevel bij de ingang te lezen. Naast de dagelijkse bijbellezing is er iedere zondag een kerk­dienst, en het personeel begint iedere werkdag met een ge­zamen­lijk gebed. Verder hebben de camping­velden namen als ‘de Ark’, ‘Jericho’ of ‘Tel Aviv’.

Activiteiten voor de kinderen zijn ook meestal christelijk van aard. Op deze zomerdag hebben de jongste kinderen met rozen geknutseld. Ze delen de bloemen uit aan vaders en moeders. “Jezus is dag en nacht bij je en bewaakt je”, zo luidt de tekst op een van de kaartjes die aan de rozen zijn bevestigd.

Een van de vaste gasten op de camping wordt deze zomer in het zonnetje gezet: Hammie van der Giessen (76). Op een prikbord bij de ingang hangt een affiche: ‘Wist je dat Hammie al veertig jaar op Camping Beloofde Land staat? En al twintig jaar vrijwilliger is?’

Van der Giessen zit voor de caravan aan de koffie met haar man Cees (76) en zus Martha (74). “Hammie is een vertrouwd punt op de camping. Als ze er niet is wordt er naar haar gevraagd”, zegt Cees. Hammie kan dat bevestigen. “Op Instagram had de campingeigenaar een foto van me geplaatst, daar had iemand onder gezet: ‘onze Hammie’. Ik ben eigendom van de mensen.”

Van der Giessen kwam al op de camping toen deze nog maar een jaar bestond, in 1980. Twintig jaar geleden begon ze vrijwilligerswerk te doen, in snackbar De Oase naast het zwembad. “Ik doe de ijsjes en de snoepjes, dat is heel leuk. Kinderen kunnen een puntzakje vullen, voor 10 cent per snoepje.”

Te veel gedronken

Wat is het aan camping Beloofde Land dat haar ieder jaar doet terugkeren? “Het is het gemoedelijke, je leert hier mensen makkelijk kennen. De muren van het geloof vallen hier weg, je kunt met elkaar in gesprek. Het is ook fijn om te weten dat de inhoud van het kinderprogramma sowieso goed is voor de kinderen.”

“In het gewone leven is de ene van die kerk, de ander van die kerk, maar dat merk je hier niet”, vervolgt Van der Giessen, zelf lid van de Nederlands Gereformeerde Kerk in de Rotterdamse wijk Alexanderpolder. “Je doet alles samen, de diensten, de bijbelstudies, de kinderactiviteiten. Iedereen is welkom, ook katholieken en mensen die niet geloven. Wie aankomt op de camping krijgt gebak van de eigenaar. Het is een gevoel van thuis, van warmte. Er zijn hier ook aardig wat relaties ontstaan.”

Martha Erkelens, de zus van Hammie, kan zich nog herinneren dat het er nog strenger aan toe­ging op de camping. “Vroeger lette de leiding streng op of er niet te veel gedronken werd. Daar was men wat angstig voor. Nu is het wat ruimer geworden, ze zijn het anders gaan zien. Nu kun je rustig met elkaar een glaasje wijn of bier drinken.”

De christelijke identiteit van de camping is wel een grote toegevoegde waarde voor het echtpaar Van der Giessen en voor Erkelens. “Het is belangrijk, omdat het geloof in je dagelijks leven ook je rustpunt is, je basis”, zegt Hammie van der Giessen. “Dat willen we in de vakantie ook uitdragen. Niet dat het moet, we zullen niemand iets opdringen. Iedereen is anders.”

