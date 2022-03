Oorlog verdeelt Russische kerk in Nederland

Geen moment hoeft Sergi Merks na te denken. “Ik vind het onzin wat Amsterdam heeft gedaan”, zegt de priester van de Russisch-orthodoxe kerk in Nijmegen stellig. “Kerk en politiek moet je strikt gescheiden houden. Doe je dat niet, dan komt er alleen maar ellende. Dat zie je dus in Amsterdam.”

‘Amsterdam’ staat in dit geval voor de Russisch-orthodoxe kerk in de hoofdstad. Afgelopen weekend kondigden de vier priesters en een diaken van deze parochie aan de band met het patriarchaat in Moskou te willen doorsnijden, omdat dat de aanval op Oekraïne steunt.

Ze weigerden nog langer de naam van het hoofd van de kerk, Kirill, in de viering te noemen. De aartsbisschop van Den Haag bezocht onaangekondigd een samenkomst en wilde excuses. Die kreeg hij niet, wel de aankondiging dat de geestelijken niet meer onder het Moskouse patriarchaat willen vallen. Binnenkort beslist de Amsterdamse parochie of ze dat met de leiding eens is.

Zeer onchristelijk en zeer onorthodox

De Nijmeegse priester Sergi Merks keurt de opstelling van zijn collega’s in Amsterdam scherp af. De naam van de patriarch in het gebed niet noemen, dat kán helemaal niet, zegt hij. “Dat is onzin. Als je dat niet doet, dan houd je je niet aan het kerkrecht. Het is bovendien zeer onchristelijk en zeer onorthodox dat niet te doen. Wij bidden voor iedereen, dat is het beste christelijke standpunt.”

De Amsterdamse geestelijken verlangen van patriarch Kirill dat hij de aanval van Rusland op Oekraïne veroordeelt, en ook dat vindt priester Merks onzinnig. “Ze zeggen dat hij de oorlog goedkeurt, maar geen enkele orthodox is voor oorlog en kerkelijk kan je dat ook niet steunen. Maar Kirill keurt niks goed. Hij veroordeelt de inval niet openlijk, dat is wat anders. Hij is patriarch van de kerk in Rusland en de Oekraïne, daarom kan hij geen standpunt innemen voor de een of de ander.”

In zijn parochie is dit geen punt van discussie, zegt Merks. De geloofsgemeenschap in Nijmegen telt zo’n zeventig mensen, Russen zijn de grootste groep, gevolgd door Oekraïners en een nog kleiner groepje Nederlanders. In de viering staan de Russen en de Oekraïners gebroederlijk naast elkaar, zegt Merks, die zelf een Oekraïense vrouw heeft, die dagelijks contact heeft met familie in Kiev.

‘Niet in een politieke discussie belanden’

Merts is dankbaar voor de goede betrekkingen tussen kerk en staat: “We komen uit de Sovjet-situatie, toen werd de kerk onderdrukt. Nu worden we door de staat gesteund en daar is iedereen blij mee.”

Met deze crisis ziet Merks zijn kerk volstromen, maar tot tweespalt leidt dat volgens hem niet. “Na de dienst zijn er wel gesprekken over, maar ik waak ervoor dat we in een politieke discussie belanden. Daar is de kerk niet voor.”

Nijmegen staat daarin in het bisdom Den Haag (zie kader) niet alleen. De geestelijke leiding van de kerken in Groningen, Leeuwarden, Zwolle en het klooster in Hemelum ziet dat ook zo. “Wij zijn geen politieke partij, maar een gemeenschap van gelovigen, biddend voor vrede”, schreven ze deze week in een verklaring. Daarin hekelen ze de houding van de ‘Amsterdamse vaders.’ Die moeten niet breken met Moskou, maar met ‘de wereld’, vinden zij.

De geestelijken houden in het midden wat ze precies van de opstelling van patriarch Kirill vinden: “Als hij verkeerde uitspraken heeft gedaan en daarmee verbonden beslissingen heeft genomen, dan zal uiteindelijk onze Hemelse Vader hem op Zijn wijze terechtwijzen.”

‘De patriarch moet zijn eigen woorden kiezen’

Vanwege de gevoeligheid willen priesters van andere kerken gebonden aan Moskou geen commentaar geven op de opstelling van Amsterdam. Ook priester Stephan Bakker van de parochie in Amersfoort niet. Maar hij wijst wel op de verklaring van internationale geestelijken en theologen van afgelopen week, waarin zij de aanval van Rusland onomwonden als ‘onchristelijk’ bestempelen, en het ‘verontrustend’ noemen dat patriarch Kirill die niet veroordeelt. De Amersfoortse priester heeft deze zeer kritische verklaring naar zijn parochianen gestuurd.

Volgens de Nijmeegse priester Merks moet de patriarch in Moskou zijn eigen woorden kiezen, ook al vindt hij die zélf niet altijd even verstandig. “Maar wij hoeven niet te bepalen wat hij wel en niet moet zeggen. Dat slaat nergens op.”

Natuurlijk, zegt Merks, is niks zeggen óók een standpunt. “Maar wij hebben een spiritueel, kerkelijk standpunt, gericht op het hart van de mens. In mijn preek laat ik verschillende facetten aan de orde komen. Russen worden nu als paria gezien. Mensen zijn blij dat ze een hart onder riem krijgen.”

Van der Voort: 'Je hebt als geestelijke een morele taak'. Beeld Koen Verheijden

De aartspriester van de Russisch-orthodoxe kerk in Deventer, Theodoor van der Voort, vindt het van groot belang om zich uit te spreken tegen de oorlog in Oekraïne. “Je hebt als geestelijke een morele taak.”

“Ik had niet verwacht dat hij deze positie in zou nemen”, zegt aartspriester Van der Voort. Hij is zeer verbaasd over de keuze van patriarch Kirill, die het Kremlin steunt bij de oorlog. Van der Voort kent de patriarch nog persoonlijk, uit de tijd dat hij in de Sovjet-Unie studeerde. “Zo ken ik hem niet. Kirill verkondigt dat de oorlog in Oekraïne te rechtvaardigen is vanwege de gayprides die daar georganiseerd worden. Dat is heel erg. Je kunt vinden wat je wil van de gaypride, maar daar vallen ten minste geen dodelijke slachtoffers bij.”

Net als de priesters van de Russisch-orthodoxe kerk in Amsterdam noemt hij patriarch Kirill niet meer in de gebeden tijdens de viering. “Het is spijtig dat we de patriarch niet meer kunnen noemen, maar het kan niet anders. Hij moet stoppen met deze uitspraken.”

Van der Voort vindt het des te pijnlijker omdat de verantwoordelijkheid van de patriarch over de orthodoxe kerken tot in een groot deel van de voormalige Sovjet-Unie reikt. Dat geldt ook voor veel Oekraïense orthodoxe kerken. “Met zijn rechtvaardiging van de oorlog laat Kirill zijn eigen mensen vallen.”

Morele taak

Heeft Kirill wel een andere keuze dan het steunen van Poetin? Van der Voort heeft een duidelijk antwoord op die vraag: “Je hebt altijd een keuze. Het zal niet eenvoudig zijn, maar je hebt als geestelijke een morele taak.”

In 1977 kreeg Van der Voort zelf met de Sovjetstaat te maken, toen hij studeerde in Sint-Petersburg. Hij werd opgepakt en verhoord door de geheime dienst, de KGB, omdat hij meewerkte aan een documentaire over mensenrechtenschendingen. “Ik werd uitgenodigd om in een auto te stappen”, vertelt hij. Het liep goed af. “Ik heb mijn nek uitgestoken, met alle risico’s van dien. Het christendom is niet altijd makkelijk.”

Ook al is hij wel wat gewend, de situatie gaat ook Van der Voort niet in de koude kleren zitten. “Dit is een vreselijke tijd. Het vreet aan me.”

De Deventer parochie heeft niet met intimidatie en bedreiging te maken gehad zoals de Russisch-orthodoxe kerk in Amsterdam. Dat zou ook niet voor de hand liggen, omdat Deventer niet onder die aartsbisschop valt. “Het bisdom waartoe wij behoren valt onder een metropoliet in Parijs, en die keurt de preek van de patriarch af. We wachten nu af. Maar we scheiden ons niet meteen af van de Russisch-orthodoxe kerk.”

“Gelukkig zijn we een eensgezinde parochie, waarbinnen iedereen achter Oekraïne staat”, verzucht de priester. Zo ook Thirza Buijkx (23), lid van de kerk in Deventer en theologiestudent aan de Radboud Universiteit. Ze is blij dat de aartspriester zich uitspreekt. “Ik vind het heel bijzonder om te zien hoe integer Vader Theodoor handelt.”

Er zijn al mensen binnen orthodoxe gemeenschappen die niet meer ‘Russisch-orthodox’ willen heten. Maar voor Buijkx geldt dat niet. “Russisch-orthodox zijn betekent niet automatisch dat je Poetin steunt. Het is van buitenaf misschien lastig te vatten, maar de kerk is groter dan alleen de patriarch.”

Toch houdt aartspriester Van der Voort de patriarch in zijn gedachten. “Ik noem Kirill niet in de dienst, maar wel in mijn persoonlijk gebed. Je kúnt deze oorlog niet rechtvaardigen. Ik denk dat hij dat diep van binnen ook niet doet.”

De kaart van de Russische orthodoxie in Nederland Nederland telt een vijftiental Russisch-orthodoxe parochies met zo’n 3000 praktiserende gelovigen, schat Paul Baars, bibliothecaris van het Instituut voor Oosters Christendom (IvOC) verbonden aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. De parochie in Amsterdam is met zo’n 400 leden de grootste. Deze gemeenschap telt zo’n twintig nationaliteiten, Russen en Oekraïners zitten er net als in andere parochies doorgaans zij aan zij. Ook in een kleinere parochie als die in Amersfoort komen mensen uit verschillende landen. In Nijmegen, waar Baars zelf tot voor kort bij hoorde, komen mensen uit Rusland, Oekraïne, Nederland, Georgië en Servië. De Russisch-orthodoxe parochies in Nederland vallen onder drie bisdommen, zegt Baars. Ten eerste het aartsbisdom van Den Haag. Dat is het sterkst gebonden aan de hoofdzetel van de Russische kerk in Moskou, waar patriarch Kirill de scepter zwaait. Bij dat bisdom horen de kerken in Rotterdam, Amersfoort, Den Haag, Nijmegen en Groningen, en twee kleine kloosters, in het Friese Hemelum en in Den Haag. De recent begonnen gemeenschappen in Zwolle en Leeuwarden horen hier ook bij. Amsterdam heeft zich hier juist uit teruggetrokken. De parochie in Deventer valt onder het bisdom Parijs, van de ‘Rue Daru’, de naam van de straat waar de kathedraal staat. Het valt indirect ook binnen het patriarchaat van Moskou. Dit bisdom heeft ook gemeenschappen in Breda en Maastricht. Ten derde zijn er nog drie parochies van de zogenoemde Buitenlandkerk, in Arnhem, Aalsmeer en Maastricht. Zij horen bij het bisdom van Londen, dat indirect ook onder Moskou valt. De twee laatstgenoemde stromingen hebben volgens Baars van oudsher een meer onafhankelijke traditie dan de parochies die rechtstreeks onder Moskou vallen. Met name het bisdom Rue Daru heeft zich altijd gedistantieerd van totalitaire regimes. In al deze Russisch-orthodoxe parochies wordt dezelfde traditionele orthodoxe geloofsovertuiging uitgedragen. Ook de opzet van de vieringen en de gebeden zijn hetzelfde. De vormgeving kan verschillen. De orthodoxe traditie is één van de drie hoofdstromingen binnen het christendom, naast het katholicisme en het protestantisme.

