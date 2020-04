Ook op de biblebelt is de kerk vrijwel leeg: ‘Natuurlijk doet dit pijn’

Het coronavirus slaat toe in delen van de biblebelt, bleek eind vorige week uit de RIVM-cijfers. Normaal gesproken zitten de meeste kerken in dat gebied er elke zondag flink vol. Ook tijdens de coronacrisis mogen kerkdiensten doorgaan, zij het met een maximum van dertig personen. Uit een rondgang van Trouw blijkt dat zeer weinig orthodox-protestantse gemeenten in de getroffen gebieden van die ruimte gebruikmaken.

Zo ook in Nunspeet, met meer dan vijftig besmettingen een zwaargetroffen gemeente. Op een doorsnee zondag zitten er in de kerk van de Gereformeerde Gemeente Nunspeet zo’n 1600 mensen. Sinds twee weken is dat aantal teruggeschroefd tot vijf: de predikant, de koster, de organist en twee ouderlingen. De rest kan vanuit de huiskamer de dienst volgen via een livestream. “Toen we nog met honderd man bij elkaar mochten komen, gingen we al terug naar tachtig”, vertelt dominee Arie Schot. “De week daarna hebben we het aantal nog verder teruggeschroefd. Dat was geen moeilijk besluit. Natuurlijk doet het pijn, maar we moeten onze verantwoordelijkheid nemen.”

Het landelijk bestuur van de Gereformeerde Gemeenten riep hun lokale afdelingen al op om kerkdiensten met zo weinig mogelijk mensen te organiseren. Daarmee volgen ze de richtlijn van het CIO, het Interkerkelijk Contact in Overheidszaken, dat namens de kerken bij de overheid aan tafel zit. Ook andere orthodox-protestantse kerkverbanden als de Hersteld Hervormde Kerk (HHK) zijn aangesloten bij het CIO.

De noodzaak om in te grijpen is goed doorgedrongen

Scriba Len Ruijgrok van de Hersteld Hervormde Kerk zegt dat de HHK-gemeentes zich keurig aan het CIO-advies houden, op zondag zijn er vijf tot tien mensen in de kerk. Hij kent zelf geen voorbeeld van een HHK-gemeente die nog met dertig mensen bij elkaar komt. Ook landelijke bestuursleden van de Gereformeerde Gemeenten en de Gereformeerde Bond (de behoudende stroming binnen de Protestantse Kerk in Nederland) kunnen geen voorbeeld noemen. Aan het begin van de coronacrisis was het nog even wennen, vertelt Ruijgrok: “Toen we opeens terug moesten naar maximaal honderd was dat heel ingrijpend. Niet iedereen zag toen de noodzaak nog. Maar inmiddels is die noodzaak goed doorgedrongen.”

Een hersteld-hervormde kerk in Staphorst wilde de dienst van 15 maart laten doorgaan met honderden gelovigen, verdeeld over vakken in de kerkzaal en aangrenzende ruimtes. Uiteindelijk besloot het kerkbestuur vanwege de vele boze reacties in de media en in Staphorst zelf om maximaal honderd mensen toe te laten.

De Hersteld Hervormde Kerk in Montfoort vormt een uitzondering, daar nemen ze nog wel de ruimte voor de volle dertig. “Je hebt dan toch wat meer beleving van een dienst”, zegt dominee Ronnie Mulder. “Bovendien gaat deze situatie nog wel een tijd duren. Ik merk aan mensen dat ze het heel fijn vinden dat ze toch mogen komen.” Het besmettingsgevaar acht Mulder niet groot. “Wij willen veiliger zijn dan de supermarkt. 70-plussers en zieke mensen mogen niet komen, en er zit minstens vijf meter tussen de gelovigen. Die 25 extra mensen buiten de predikant, organist en ouderlingen om vormen geen risico. Ze hoeven niet eens de deurkruk aan te raken.”

