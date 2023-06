Ook alle heikele thema’s komen aan de orde tijdens bisschoppensynode in Rome

De rooms-katholieke kerk moet een luisterende kerk worden, aantrekkelijk ook, met een open houding, die iedereen verwelkomt en omarmt. Ook lhbti+’ers en gescheiden gelovigen. Een kerk waarin vrouwen meer te zeggen krijgen en gewone gelovigen meer worden betrokken bij het bestuur.

Het werkdocument van de bisschoppensynode - die als thema heeft ‘Voor een synodale kerk, gemeenschap, participatie, missie’ en in oktober wordt gehouden, leest als een nieuw missionstatement voor de kerk van Rome. Radicale voorstellen zijn er niet in te vinden.

Het vijftig pagina’s tellende stuk werd dinsdag in Rome gepresenteerd en is het resultaat van een wereldwijde consultatie. Paus Franciscus wilde alle 1,3 miljard katholieken betrekken bij de toekomst van de kerk.

Deze raadpleging moet volgens hem leiden tot een meer synodale en luisterende kerk, “waarin iedereen iets te leren heeft: het gelovige volk, het bisschoppencollege, de bisschop van Rome”. Met die laatste persoon bedoelt Franciscus zichzelf.

Vrouwen kunnen meestemmen

Gewone gelovigen, ook die in Nederland, konden op bijeenkomsten hun ideeën over hun kerk naar voren brengen. De resultaten werden eerst per bisdom geordend, vervolgens per kerkprovincie en tenslotte per continent. Al die katholieke wensen en verlangens hebben geleid tot dit werkdocument, een praatstuk, dat tijdens de synode wordt besproken. Daarbij zullen voor het eerst vrouwen kunnen meestemmen.

Het werkdocument benadrukt nog eens dat katholieken moeten bouwen aan een kerk die steeds synodaler wordt. ‘Samen optrekken, synodaal worden, is de weg om werkelijk leerlingen en vrienden te worden van die Meester en Heer die van zichzelf zei: “Ik ben de weg.”’

Bij de tekst zijn vijftien werkbladen gevoegd waarin vragen zijn geformuleerd die ervoor moeten zorgen dat tijdens de bisschoppensynode het debat op gang komt. Als een flapover op een heidag. Allerlei heikele kwesties worden aangestipt: het celibaat, misbruik en de positie van de vrouw, zonder dat er pasklare oplossingen worden gesuggereerd.

De paus beslist

Wel wordt vermeld dat de meeste continentale assemblees en verschillende bisschoppenconferenties oproepen om de kwestie van de opname van vrouwen in het diaconaat te overwegen. ‘Is het mogelijk om dit voor te stellen, en op welke manier?’, is dan te lezen. Het antwoord volgt wellicht in oktober.

Vorig jaar besloot paus Franciscus deze bisschoppensynode in tweeën te knippen: een zitting dit najaar en een slotzitting in oktober 2024. Daarna is het woord aan de paus zelf. Dat blijft zo in een luisterende kerk.

