Onvoorwaardelijk fan van Trump én lovend over de Nation of Islam: Een omhelzing van uitersten

Black Lives Matter noemt ze terroristisch. Ze is een onvoorwaardelijke fan van Trump. Van haar zou je geen lovende woorden verwachten voor de ‘Nation of Islam’. Toch zag het opgewonden Republikeinse Congreslid Marjorie Taylor Greene ineens common ground met deze al evenmin gematigde organisatie van Afro-Amerikaanse moslims. Met dank aan Covid-19.

Soms omhelzen uitersten elkaar, die normaal met de hakken in het zand tegenover elkaar staan. Greene zag het licht bij een bezoek aan de gevangenis in Washington, waarin ook mensen zitten opgesloten die op 6 januari het Capitool bestormden. Eerder had ze gezegd dat haar gewelddadige partijgenoten in het strafhuis bloot stonden aan mishandeling. Met de nodige moeite kreeg ze toch toestemming voor een bezoek.

Kwakzalvers en haarlemmerolie

In het cellencomplex las ze een krant van Nation of Islam. Daarin stond een pleidooi voor ivermectine, gebruikt tegen parasieten maar volgens kwakzalvers ook een medicijn tegen covid. De krant hekelde de Amerikaanse media, omdat die weinig aandacht aan dit wondermiddel besteden. Zoals de Nederlandse journalistiek trouwens Haarlemmerolie verzwijgt. Greene gelooft in ivermectine en was verrast steun te krijgen uit een felle islamitische afro-hoek.

Het is moeilijk kort samen te vatten wat Nation of Islam inhoudt. Er zijn van die godsdienstige groeperingen, Nation of Islam is er één van, die als een soort manen rondom de planeet islam cirkelen. Ze nemen symbolen en rituelen van die religie over, maar zijn zo afwijkend dat ze eerder eigen godsdiensten zijn.

Monsters van Frankenstein

Een kernelement in Nation of Islam, opgekomen in de VS in de jaren dertig, is de notie dat de zwarte mens superieur is, want geschapen door God. De blanke mens is een soort monster van Frankenstein, later gecreëerd door een tovenaar met de naam Yakub. Een belangrijke rol binnen de Nation speelde de in 1965 vermoorde activist Malcolm X. Uiteindelijk brak hij met de organisatie. Een rol daarbij speelde een pelgrimage naar Mekka. Hij kwam daar aardige blanke geloofsgenoten tegen die hij moeilijk als producten van het merk Frankenstein kon blijven zien.

Gek genoeg hadden in de jaren dertig blanke racisten wel enige sympathie voor Nation of Islam. De tijd van het lynchen van zwarte mensen was nog niet voorbij. Toch onderhield de toenmalige leider Elijah Muhammad contacten met de Ku Klux Klan. Blanke racisten sprak het door Nation of Islam gepropageerde idee van een aparte zwarte staat in de VS wel aan, als eerste stap naar een ‘terugkeer’ naar Afrika. Elijah Muhammad kreeg zelfs financiële steun van oliebaron H.L. Hunt, die even overtuigd was van de blanke superioriteit als Muhammad van de zwarte voortreffelijkheid.

‘de Hitler van de zwarte man’

Muhammad leidde Nation of Islam tot zijn dood in 1975. In 1962 heette hij de oprichter van de Amerikaanse nazipartij, George Lincoln Rockwell, welkom op een meeting van de Nation, waar hij zelfs een toespraak hield. Zijn toehoorders jouwden hem uit maar Muhammad nam het naderhand voor hem op. Rockwell noemde Elijah Muhammad liefkozend de Hitler van de zwarte man. De huidige leider, Louis Farrakhan, had wel iets met Trump. Hij juichte toen Trump in 2015, bij zijn eerste presidentscampagne, geld weigerde aan te nemen van joodse Republikeinen.

Marjorie Taylor Greene knoopt met haar vriendelijke woorden voor Nation of Islam dus aan bij een al langer bestaande traditie. Compleet bekeerd is ze nou ook weer niet. Black Lives Matter heeft ze nog niet gerehabiliteerd.