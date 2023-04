Ontkerkelijking stokt voor het eerst sinds lange tijd

Het Centraal Bureau voor Statistiek, dat deze cijfers vrijdag naar buiten brengt, kan niet zeggen of dit een trendbreuk is, of dat de stabilisering eenmalig is. Daarvoor zijn in elk geval de cijfers van dit jaar nodig, zegt Tanja Traag, hoofdsocioloog bij het CBS. “Als het percentage dat zich tot een kerk, moskee of synagoge rekent gelijk blíjft, dan kan je hier meer over zeggen.”

De bevindingen van het CBS lijken in tegenspraak met die van het Nederlands Dagblad en onderzoeksbureau Kaski. Die stelden beide na onderzoek vast dat de kerken na de coronacrisis aanmerkelijk leger zijn. “Corona heeft de kerkverlating versneld”, zei Kaski-onderzoeker Joris Kregting daarover.

Hoofdsocioloog Traag van het CBS wijst erop dat de vragen in beide onderzoeken verschillend zijn: het CBS wil van mensen weten of ze zich tot een religieuze groepering rekenen, het Nederlands Dagblad en Kaski keken naar kerkbezoek. Dat niet meer naar de kerk gaan een tussenstap kan zijn naar uitschrijven, is geen kwestie waar het CBS zich mee bezighoudt.

Corona-effect niet onderzocht

Traag tekent aan dat het CBS-onderzoek geen relatie legt met corona. Mensen is in het algemeen gevraagd hoe vaak ze een godsdienstige bijeenkomst bijwonen en of ze bij een kerkgenootschap horen. Het effect van corona, dat het ND en Kaski expliciet hebben onderzocht, heeft het CBS niet gemeten.

Uit het onderzoek van het CBS blijkt wel dat het kerkbezoek over een langere periode daalt: in 2012 ging 17 procent van de Nederlanders weleens naar een viering, in 2022 was dat gedaald naar 12 procent.

Katholieken zijn de minst trouwe kerkgangers

Protestanten zijn de trouwste kerkgangers: iets meer dan de helft gaat minstens eens per maand. Bij moslims ligt dat op 39 procent, bij katholieken is het kerkbezoek met 11 procent het laagst.

Diensten op radio, tv of internet worden door 12 procent weleens gevolgd. Volgens het CBS doen mensen dat meestal naast een bijeenkomst in de kerk.

Het CBS heeft ook het vertrouwen in de eigen religieuze instituten gepeild. Dat is onverminderd laag, lager dan het vertrouwen in de rechterlijke macht, de politie en het leger. Een derde van de katholieken zegt vertrouwen te hebben in de eigen kerk. Bij moslims zijn dat er iets meer, vier op tien. Protestanten torenen daar ver bovenuit: bijna tachtig procent vertrouwt de eigen kerk. Het CBS heeft geen verklaring voor de verschillen.

