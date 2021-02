Onthullingen over misbruik in aartsbisdom Keulen veroorzaken een golf aan uitschrijvingen

Nadat de Keulse aartsbisschop Woelki eerder onderzoek had laten doen naar seksueel misbruik, wilde hij de uitkomsten ervan niet naar buiten brengen. De methode van onderzoek zou niet deugen. Wel meldde hij dat er 236 gevallen waren onderzocht. Verder wachtte hij op een tweede onderzoeksrapport, dat op 18 maart gepubliceerd zou worden.

Gegevens uit dit jongste onderzoek lekten afgelopen week via Der Spiegel uit: sinds 1975 zouden er 300 misbruikzaken zijn geteld en daarbij zijn 200 verdachten betrokken.

Zeker is dat deze getallen een stuk hoger liggen dan die in een rapport van de Duitse bisschoppen uit 2018; daarin was sprake van 135 slachtoffers en 87 verdachte geestelijken, over een veel langere periode, van 1946 tot 2015.

Het is lastig al deze cijfers met elkaar te vergelijken, want de meetmethoden komen niet overeen. Zo zouden in het document waaruit Der Spiegel citeert ook priesters meegeteld zijn die hun celibaatsbelofte hebben gebroken en er, met instemming van een partner, een seksuele relatie op nahouden.

De kwestie heeft diepe scheuren veroorzaakt

Het achterhouden van onderzoeksgegevens door de kerkleiding heeft forse consequenties. Uit een onder parochies verspreide brief van Woelki blijkt dat de kwestie ‘diepe scheuren in het bisdom’ heeft veroorzaakt en dat de kerkleiding het vertrouwen van gelovigen heeft geschaad door de indruk te wekken aan een ‘doofpot-operatie’ mee te doen in de toch al zo gevoelige context van seksueel geweld en pedofilie.

De aartsbisschop vroeg in de brief om vergeving van zijn fouten in de crisiscommunicatie, maar die oproep miste haar uitwerking. Afgelopen weekeinde raakte de server van het Keulse Amtsgericht overbelast. Daar meldden duizenden katholieken zich om zich, tegen betaling van 30 euro, te laten uitschrijven uit de kerk. Een groep getrouwen heeft inmiddels een internetpetitie opgetuigd om steun aan Woelki te betuigen.