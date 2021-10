Ongevaccineerd een ic-bed bezet houden? Dat is geen gebrek aan naastenliefde, vinden deze dominees

Deze week nog was de orthodoxe predikant A. Verschuure uit Genemuiden op de intensive care-afdeling van het Isala-ziekenhuis in Zwolle, hij bezocht er een gemeentelid met ernstige corona. Een verpleegkundige sprak hem aan. Ze zei het onbegrijpelijk te vinden dat veel reformatorische christenen zich niet laten inenten. Zelf was ze, zei ze tegen Verschuure, ook lid van een kerk. “Maar mijn dominee zegt dat het vaccin een zegen is.”

“Wij staan er anders in”, zegt de 51-jarige predikant van de Gereformeerde Gemeente in Genemuiden. Hij is niet gevaccineerd, en hij schat dat de meerderheid van zijn gemeente dat ook niet is. Hij vindt al dan niet vaccineren een zaak van het geweten, maar zelf acht hij het ‘niet verantwoord voor het aangezicht van God’. “Ziekte en gezondheid liggen in Gods regering.”

Dominee Verschuure van de Gereformeerde Gemeente in Genemuiden.

Zo blijft hij dat zien, ook nu ziekenhuizen weer volstromen met mensen met covid. Zorg voor andere patiënten komt opnieuw in het gedrang. Het ziekenhuis in Zwolle moest tientallen operaties afzeggen door gebrek aan bedden en personeel. Van de covid-patiënten is 90 procent niet ingeënt, meldde het ziekenhuis, landelijk was dat volgens het RIVM in september driekwart.

Gevolgen voor ánderen

Hoe komt dat over bij orthodoxe dominees in Genemuiden, twintig minuten rijden van Zwolle en ook een besmettingshaard? Veranderen hun opvattingen over inenten, nu de gevolgen voor ánderen zo zichtbaar zijn in het uitstel van noodzakelijke operaties, terwijl ziekenhuisopnames wegens corona met een prik grotendeels voorkomen kunnen worden, zoals artsen en de overheid zeggen?

Aat de Groot, predikant van de Hersteld Hervormde Kerk in Genemuiden.

Het zijn allemaal aannames die in reformatorische kring ernstig worden betwijfeld, zo blijkt ook uit een gesprek met Verschuures collega A. de Groot (61), predikant in de grote Hersteld Hervormde Kerk en net als hij niet gevaccineerd. Beiden vragen zich af of wel het klopt dat het overgrote deel van de patiënten in ziekenhuizen geen prik heeft gehad.

Ze komen allebei met voorbeelden van gevaccineerden die ook ernstig ziek werden. Er is, zeggen ze, eenzijdige aandacht voor orthodoxe protestanten: ook buiten de biblebelt stijgt het aantal besmettingen. Ziekenhuizen liggen ook vol met mensen die ziek worden van drank en drugs – alsof dat niet vermijdbaar is, verzucht Verschuure. De dominees voeren aan dat zíj hun verantwoordelijkheid nemen: ze zijn voorzichtig, houden afstand, terwijl sommige gevaccineerden in hun ogen de teugels te ver laten vieren.

En, voegt De Groot nog toe, de problemen in de ziekenhuizen komen niet door covid maar door bezuinigingen. Was het ziekenhuis in Lelystad niet gesloten, dan had Zwolle het best aangekund, aldus de predikant. “Het balletje komt nu ten onrechte bij ons te liggen, wij krijgen de schuld”, vat hij de kwestie samen. Verschuure ziet steeds minder ruimte voor mensen zoals hij, die zich om geloofsredenen niet willen laten inenten.

Inderdaad wordt er op niet-gevaccineerden een beroep gedaan: meer inentingen kunnen de druk op de ic’s wegnemen, zei ook de voorman van ic-artsen Diederik Gommers woensdag bij het tv-programma Op1. Het alternatief is herinvoering van coronamaatregelen, aldus Gommers, die het aan politiek en samenleving laat om een keuze te maken.

Bijbels gebod

Zouden christenen solidair moeten zijn, en toch tot inenten over moeten gaan, uit naastenliefde, immers een bijbels gebod?

“Ik zie naastenliefde anders”, zegt Verschuure. “Het is niet in de eerste plaats gericht op het niet meer hoeven wachten op een operatie. Ik zie het als terugkeren naar de Heere en zijn woord. Dat is echte naastenliefde, de enige redding.” Met niet-gelovigen wier operatie wordt afgezegd, zou hij ‘op de knieën willen en luisteren naar Gods Woord.”

Ook zijn collega De Groot legt het gebod van naastenliefde anders uit. “Het is een moeilijke, maar je stelt twee dingen tegenover elkaar die je niet tegenover elkaar kunt stellen. Aan dat gebod van naastenliefde gaat vooraf dat je de Heere moet liefhebben. Daar heb je mee te rekenen.”

Predikant A.J. Droger van de Christelijke Gereformeerde Kerk in Genemuiden. Beeld rv

Maar in behoudende kerken is het niet koekoek éénzang. A. J. Droger, dominee in de Christelijke Gereformeerde Kerk in Genemuiden, heeft zich wel laten inenten. Dat deed hij, zegt hij, ook om de mensen te beschermen die hij in zijn werk ontmoet. Ja, uit naastenliefde. Net zomin als zijn collega’s wil Droger (36) zijn gemeenteleden zijn standpunt opdringen. Maar dat er operaties moeten worden afgezegd, vindt hij wel een punt. “Uitstel, naastenliefde, dat is wel iets om te benoemen in een gesprek. Ik wil mensen niet sturen, maar dat wel bespreken, zodat ze een eigen keus kunnen maken.”

