Ongekend veel protestantse kerken in de VS sluiten de deuren. ‘Dit is een revolutie’

In Amerika werden jaar in, jaar uit veel meer protestantse kerken gesticht dan gesloten. Die groei is sinds kort omgeslagen in krimp. Dat blijkt uit onderzoek van Lifeway Research, een instituut van evangelische snit dat al jaren onderzoek doet naar kerkplanting, het stichten van nieuwe christelijke geloofsgemeenschappen.

De trouwste kerkleden – die wekelijks minstens een keer naar de kerk gingen – bleven hun kerk wel trouw. Dat waren vooral conservatieve, hoogopgeleide, witte protestanten. Latino katholieken en zwarte protestanten gaven er het vaakst de brui aan.

Scott McConnell, directeur van Lifeway, denkt dat de ongekende neergang een gevolg is van de coronalockdowns. “Mensen bleven weg en de kerken krijgen ze nauwelijks weer terug”, zegt hij in The Guardian. Maar de malaise zit dieper. Hoewel hij nog geen cijfers heeft van na 2019, wijst alles erop dat ‘het aantal Amerikanen dat zegt niet gelovig te zijn, snel toeneemt’.

De coronaperiode is dus niet de oorzaak van de kerksluitingen, stelt McConell vast, maar heeft het proces van ontkerkelijking slechts versterkt.

Vaarwel, kerk

In zijn onlangs verschenen boek Nonverts (mensen die zijn bekeerd tot niet-geloven) analyseert hoogleraar godsdienstsociologie Stephen Bullivant dat proces. Het is een kwestie van opeenvolgende generaties die geleidelijk aan de traditionele kerkelijkheid en uiteindelijk ook hun religiositeit vaarwel zeggen. Niet-religie wordt stilaan de norm. Ook onder katholieken voltrekt zich die verschuiving – waarbij de misbruikschandalen vooral de katholieken die toch al weinig binding hadden met hun kerk, er verder van hebben vervreemd.

Voor de pandemie zei een op de vier Amerikanen nooit naar de kerk te gaan. Afgelopen jaar was dat een op de drie. Dat past in een langere trend. Beschouwde 92 procent van de Amerikanen zich in 1972 volgens Pew Research Center nog als godsdienstig, dat getal zal in 2070 op minder dan 50 procent uitkomen. In Nederland is dat al sinds 2010 het geval.

Volgens Bullivant zijn de Amerikaanse kerksluitingen een teken dat de VS zich met jaren vertraging aansluiten bij een trend die in het Westen al veel langer aan de gang is. Het is, zegt Bullivant, een Amerikaanse ‘religieuze revolutie die ik beter een niet-religieuze revolutie kan noemen’.

