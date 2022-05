Onderzoek Italiaanse katholieke kerk naar misbruik: ‘goed dat het er komt, maar het is te beperkt’

Ze is met Spanje één van de laatste in Europa, maar de Italiaanse katholieke kerk is nu ook overstag: er komt een onderzoek naar seksueel misbruik in de eigen gelederen. “Spanje gaat er nu ook aan geloven, dat kan niet anders”, verwacht Paul van Geest, hoogleraar kerkgeschiedenis in Tilburg en Rotterdam.

Van Geest is blij dat de Italiaanse bisschoppenconferentie vrijdag besloot seksueel misbruik door geestelijken te gaan onderzoeken. “Hoe transparanter hoe beter”, vindt de katholieke hoogleraar met grote kennis van en contacten in de katholieke kerk.

Dat de Italiaanse kerk nu met het onderzoek komt, is volgens Van Geest op het conto te schrijven van de nieuwe voorzitter van de bisschoppenconferentie, Matteo Zuppi. Hij omschrijft deze aartsbisschop van Bologna als een ‘no-nonsense-prelaat. “Hij is, om het een beetje dramatisch te zeggen, een man van het evangelie, wars van kerkelijke belangen. Ik denk dat hij voor zijn benoeming heeft gezegd: ik wil schoon schip maken en transparant zijn.”

Onderzoek is lang tegengehouden

Lang heeft de Italiaanse kerk een grootschalig onderzoek tegengehouden. Dat heeft alles te maken met de positie van de kerk in Italië, zegt Van Geest. De kerk is daar een ‘ontzettend machtige organisatie’, ze is van kleine dorpjes tot grote steden verstrengeld met politiek, wetenschap en kunst. Bij huwelijken zijn priesters ambtenaar van de burgerlijke stand, kloosterordes besturen scholen, de paus is er dagelijks op televisie. “Dat is mooi, maar het kan dus ook een keerzijde hebben”, zegt Van Geest.

Zuppi kondigde vrijdag aan dat het onderzoek is gericht op meldingen vanaf 2000 tot nu. Van Geest vindt dat erg beperkt; in andere landen - ook in Nederland - is er gekeken naar misbruik vanaf de jaren vijftig. Ook slachtoffers in Italië hebben al teleurgesteld gereageerd op deze beperkingen.

Van Geest vermoedt dat de Italiaanse bisschoppen voor die korte tijdsspanne hebben gekozen vanwege de overzichtelijkheid, mogelijk heeft het ook te maken met verjaring in juridische zin.

“En het is speculatie, maar het zou ook kunnen dat ze hebben gedacht: na 2000 zijn er al zoveel schandalen geweest, dat kunnen we al nauwelijks aan.”

In 2019 zei Francesco Zanardi, voorzitter van de Italiaanse slachtoffervereniging Rete L’Abuso (Netwerk Misbruik) al dat sinds begin van deze eeuw 300 priesters en religieuzen door de Italiaanse justitie waren vervolgd voor misbruik. Dat leidde in zo’n 140 gevallen tot een definitieve veroordeling.

Van Geest wijst daarnaast op de financiële schade. In Amerika bij voorbeeld, heeft de katholieke kerk zo’n drie miljard dollar aan schadevergoedingen moeten betalen aan slachtoffers.

Nederlandse aanpak is internationaal voorbeeld

Het onderzoek zal volgens de voorzitter van de Italiaanse bisschoppenconferentie Zuppi ‘onafhankelijk’ zijn. Het is nog niet duidelijk wie de zaak gaan onderzoeken. In Nederland is dat gedaan door een niet-kerkelijke commissie onder leiding van oud-politicus Wim Deetman. Die kwam in 2011 met haar rapport, dat een schok te weeg bracht in de kerk en daarbuiten.

De Nederlandse aanpak geldt internationaal als voorbeeld; voor de grote misbruik-top in 2019 in Rome, opgezet door paus Franciscus, is Deetman bij de paus op bezoek geweest en heeft hij zijn werkwijze toegelicht.

Met name in Nederland en Duitsland hebben veel katholieken de kerk verlaten vanwege de misbruikschandalen. Van Geest zegt dat ook in Italië de geloofwaardigheid van de kerk op het spel staat. Maar hij denkt dat de reactie van Italiaanse katholieken anders zal zijn dan hier.

Een kwart van de Italianen gaat eens per maand naar de mis, of ziet de kerk anderszins van binnen. “De kerk is meer ingebakken in het dagelijks leven, maar dat gebeurt ook met een zekere nonchalance”, zegt de Nederlandse hoogleraar. “En met die nonchalance zullen ze ook omgaan met de resultaten van dit onderzoek. God is goed, zijn personeel is slecht, en dan weer over naar de orde van de dag.”

De secularisatie zal er, zegt hij, wel wat door beïnvloed worden, maar niet zoveel als in Nederland en Duitsland: “Ook katholieken in deze landen zijn wat meer beïnvloed door het calvinisme, we nemen mensen meer de maat, dus ook de katholieke kerk.”

In de Franse katholieke kerk zijn in de afgelopen zeventig jaar honderdduizenden kinderen seksueel misbruikt, bleek deze week uit een onafhankelijk onderzoek naar pedocriminaliteit in de Franse kerk. Vier vragen over het rapport.