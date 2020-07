Onder deze strikte voorwaarden mag het weer: zingen in de kerk

“We zijn blij dat we weer wat sfeer in de kerk kunnen brengen”, zegt Daniëlle Woestenberg, secretaris van het overkoepelende CIO, waarbij een groot aantal kerkgenootschappen is aangesloten. Ze wijst erop dat aan zingen risico’s blijven zitten. Het CIO blijft daarom kiezen voor een voorzichtige lijn, zei ze na overleg met minister Grapperhaus donderdagmiddag.

Bij de Protestantse Kerk in Nederland overheerst ‘grote dankbaarheid’ dat samenzang onder voorwaarden weer gaat kunnen. “Hiermee gaat een grote wens van veel kerkleden om deel te nemen aan de samenzang in vervulling”, staat op de site. De PKN komt volgende week met een protocol voor kerken. Ook komt er een rekenhulp waarmee kerken kunnen berekenen of zingen in hun gebouw mogelijk is. Dat hangt onder meer af van de grootte, de hoogte, het ventilatiesysteem en het aantal mensen op anderhalve meter afstand. Hiermee neemt de leiding van de PKN iets meer ruimte dan de werkgroep die haar adviseerde. Die raadde samenzang af ‘op basis van bestaande kennis’ en vindt dat in kleine kerken ‘eigenlijk niet gezongen kan worden’.

Kerken zijn uitgezonderd van het verbod op samen zingen en schreeuwen in de publieke ruimte. Ze moeten daarbij wel de richtlijnen van het RIVM volgen. Een zelfde afwijkend beleid is er voor zangers en koren.

Op afstand staan in zigzagvorm

Voor kerken betekent dit dat ze diensten kunnen laten begeleiden door koren en cantorijen. In katholieke kerken blijft het daar vaak bij. Woestenberg – zelf katholiek – is daarover zeer te spreken: “Het is fijn dat duidelijk is dat vanaf het altaar gezongen kan worden.” De koorleden moeten wel op afstand staan, en liever niet achter elkaar maar in zigzagvorm. Ook is een gezondheidscheck noodzakelijk.

Voor samen zingen in de kerkbanken is het volgens Woestenberg een iets ander verhaal. Uit contacten met het ministerie van volksgezondheid maakt ze op dat behoedzaamheid geboden is; ze wijst erop dat er nog geen wetenschappelijk uitsluitsel is dat samenzang 100 procent veilig is. “Het punt blijft dat er een risico is, en je moet je afvragen of je dat moet nemen. Maar als de gelegenheid er is, snap ik dat grote kerken het doen.”

Ze constateert dat er in haar achterban van aangesloten kerken twee scholen zijn: zij die vinden dat kerken vanuit hun betrokkenheid bij naasten niet voorzichtig genoeg kunnen zijn en anderen die, wijzend op versoepelingen voor bijvoorbeeld restaurants en theaters, vinden dat ook de kerken nu weer ruimte moeten krijgen en nemen. Bijvoorbeeld voor samenzang, iets wat met name in de protestante traditie een belangrijk onderdeel is van een viering.

