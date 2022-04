Ondanks zijn gezondheid gaat Mehmet Yamali (47) deze ramadan toch vasten. ‘Ik ben nogal perfectionistisch’

Moslims vertellen over hun doen en laten in de vastenmaand. Vandaag: Mehmet Yamali (47), voorlichter en adviseur van de Amsterdamse Fatih Moskee.

Het streven

“Ik heb vanaf mijn 11de elk jaar gevast, tot mijn 24ste. Toen kreeg ik last van nierfalen en heb ik op doktersadvies nooit meer volledig mogen vasten. Maar ik ben het altijd blijven missen. Ik eet nog steeds niet van zonsopgang tot zonsondergang, maar ik moet gedurende de dag drie keer medicijnen met water innemen.

Sinds ik fysiek niet meer helemaal mee kan doen, is het spirituele nog belangrijker geworden. Het gaat om het zuiveren van je ziel, om een betere versie van jezelf te worden. Een leerproces dat een maand lang duurt. Iemand die normaal geen twee uur zonder water kan, kan het ineens een hele dag uithouden zonder water. Dat vind ik heel bijzonder om te zien.

Er is een verhaal in de islamitische traditie over Abraham die in het vuur gegooid gaat worden. Al de dieren in de buurt proberen water naar het vuur te brengen om het te blussen. Er doet ook een mier mee. Andere dieren zeggen dat hij met zijn ene druppel geen verschil gaat maken, maar de mier zegt: dat weet ik ook wel, maar ik wil laten zien aan wiens kant ik sta. Daarom is het vasten voor mij belangrijk, ook al kan ik niet volledig meedoen.”

Doen

“Ik wil deze maand aangrijpen om als mens bewuster te worden van mijzelf, mijn omgeving, de natuur en mijn rol in de wereld. Als je in een drukke straat loopt, zie je een zee van mensen. Je moet leren zien dat iedereen zijn eigen gezicht heeft, met een eigen persoonlijkheid en manier van denken.

Door het vasten zet je het dierlijke in jezelf, je basisbehoeften, voor een periode opzij. Zo zoek je de puurheid in jezelf en ga je dingen scherper zien, zowel in de spirituele als in de materiële wereld. Ineens zie ik bijvoorbeeld een rimpel naast iemands oog die me normaal niet opvalt.

Ik probeer te focussen op de kleine details om te begrijpen wat de diepere betekenis van de wereld is. Er zijn bijvoorbeeld duizenden soorten vogels, en ik ken er maar een paar. Ik weet dat alles een bepaalde reden heeft, daarom probeer ik te begrijpen waarom er zoveel vogelsoorten zijn. Ik zoek naar de brug tussen de materiële en de spirituele wereld. Als God mij bij de hemelpoort zou zeggen dat ik één wens mag doen, dan zal ik vragen hoe alles in elkaar zit.”

Laten

“Ik wil er deze maand op letten dat ik mijn gebeden op tijd doe, en dat ik me focus tijdens mijn gebed. Er gebeurt van alles dat je bezig houdt, maar het gebed is er om je hoofd leeg te maken met het bidden. Ik ben nogal perfectionistisch, dus er blijft snel iets in mijn hoofd steken dat mij irriteert. Op dit moment ben ik bijvoorbeeld veel bezig met de zoektocht naar een wat groter huis voor mijn gezin, dat wil ik los kunnen laten als ik aan het bidden ben.”

Mooiste zin

“Er is een overgeleverde uitspraak van de profeet Mohammed: ‘Een paar happen is genoeg om je rug recht te houden. Kun je toch meer eten, dan moet je maag voor een derde gevuld zijn met eten, een derde met vocht en een derde met lucht.’ Als je na een dag lang vasten bijna weer mag eten, heb je het gevoel dat je de hele wereld op kan. Maar het gaat erom dat je jezelf inhoudt. Je moet niet losgaan om wraak te nemen op het vasten, dan gaat het verlangen vanzelf liggen.”

