Omar (22) sloot zich als kind aan bij IS en nog steeds is zijn geloof fanatiek: ‘Je kunt ook vechten met woorden’

We zijn de ommuurde tuin ingelopen in het dorp in Irak waar Omar met zijn familie woont. In de hoek van het keurig kort gemaaide gazon staan een bamboetafel, bankjes, twee stoelen. Omar gaat zitten op de bank, ik op de stoel ernaast. Het is even na middernacht en het is fris buiten.

Over Omar en zijn beslissing, als kind, om zich aan te sluiten bij IS, schreef ik een boek: Wat volgt op een vergissing. Nu we alleen zijn, vraagt hij me er meteen naar. “Waar is je boek? Ik heb mijn vrienden erover verteld. Ik moet weten hoe het afloopt.”

Omar werd geboren in 2001, anderhalf jaar voor de Amerikanen Irak binnenvielen en dictator Saddam Hussein omverwierpen. Zijn vader Nimr was een soennitische officier in het leger van Saddam, dat in 2003 met een pennenstreek van de Amerikaanse bewindvoerder Paul Bremer III werd ontbonden.

Tegelijkertijd ontsloeg Bremer ongeveer een half miljoen Iraakse ambtenaren die verbonden waren geweest aan Saddams Baath-partij. Er begon een periode van chaos en geweld in Irak met als dieptepunten een sektarische oorlog (2004-2007), de opkomst van terreurorganisaties Al Qaida (2004-2013) en IS (Islamitische Staat in Irak en de Levant; 2013-2020).

Een schrander joch op feloranje slippers

Ik leerde het gezin kennen in 2008, als freelance journalist op bezoek uit Nederland. Omar deed de poort open zodat zijn vader naar binnen kon rijden. Hij was 7, een schrander joch op feloranje slippers met een flink litteken op zijn voorhoofd. Twee jaar eerder had hij ook de poort opengedaan, toen handlangers van Al Qaida een molotovcocktail naar binnen gooiden, omdat zijn vader voor buitenlanders zou werken.

Inmiddels is Omar 22. Hij heeft de middelbare school nog niet afgerond en werkt in een callcenter, maar hij verslaapt zich regelmatig. Hij woont nog thuis, zoals in Irak gebruikelijk is. De meeste tijd brengt hij door op zijn kamer – hij is het enige gezinslid met een eigen kamer.

Daar praat hij urenlang met zijn online vrienden van over de hele wereld. Want dat is tegenwoordig het belangrijkste in zijn leven, vertelde zijn vader me: zijn nieuwe online islamschool.

‘Je dringt toch niet tot hem door’

Het is voor het eerst sinds het verschijnen van mijn boek dat ik Omar weer alleen spreek. Zijn vader zei van tevoren: “Vergeet het maar, je dringt toch niet tot hem door.” Toch, toen ik Omar voorstelde om samen naar buiten te gaan, stemde hij gelijk in.

Ondanks alles bleef ik voor hem die gekke tante die telkens geheel in het zwart gekleed aan de poort verscheen, zoals alle vrouwen in zijn leven, maar die zodra de poort dichtging die kleding weer uitdeed en in de keuken stoeide met hem en zijn broertjes alsof ze helemaal geen vrouw was.

Ik vraag hem hoe hij bij die online school terechtkwam. “Een jaar geleden begon ik Qutb te lezen. Ik dacht: dit is het. Dit is de echte islam.”

Sayyid Qutb (1906-1966) is een van de belangrijkste ideologen van de Moslim Broederschap, en een inspirator van Osama Bin Laden. De Egyptische ideoloog woonde een tijdje in de Verenigde Staten en ontwikkelde daar een grote afkeer van het in zijn ogen lege kapitalisme. De wereld was ver afgedwaald van de ware islam, stelde hij. Volgens Qutb is elk systeem dat afwijkt van de islam corrupt, of het nu communisme is of democratie.

Geen geloof in democratie

“Qutb zegt dat democratie niet goed is. Alleen islam is goed; de Koran komt rechtstreeks van God en daarin staat precies beschreven hoe je moet leven.” Omar neemt een trekje van zijn sigaret en denkt even na. “Regeren kun je niet aan mensen overlaten. Die zijn alleen maar uit op eigenbelang.”

Met zijn vader voerde ik de voorbije jaren menigmaal precies hetzelfde gesprek. “De Koran beschrijft zelfs hoe je naar de wc moet gaan”, zei Nimr dan. Allebei roken ze, wat een goede moslim eigenlijk niet zou moeten doen, en allebei halen ze hun schouders op als ik hen dat voorhoud. Dan zeggen ze: “Ik zou het niet moeten doen maar ik kan nou eenmaal niet zonder”.

Toch is er volgens Omar een groot verschil tussen hen. “Mijn vader is voor de Moslim Broederschap, maar hij gelooft in democratie, en daarin zit hij verkeerd.”

Hij wilde bij de winnaars horen

Omar was 10 toen zijn moeder overleed. Zij was zijn houvast en als ik in die tijd langskwam, lag hij vaak lusteloos op de bank. Drie jaar later veroverde IS grote delen van het land. Omar liep van huis weg en sloot zich aan.

Hij kreeg een bomgordel om, wat hij, in de vele gesprekken die ik in de jaren erna met hem voerde, beschreef als een van de gelukkigste momenten van zijn leven. Op dat moment was hij in een flow. Hij voelde zich de allerbeste versie van zichzelf en hij voelde zich ergens bij horen. Hij wilde naar zijn moeder toe, hij wilde een heldendaad verrichten, hij wilde bij de winnaars horen.

Maar voor het zo ver kwam, vond zijn oom hem terug. Die wist hem met een smoes mee te nemen, smokkelde Omar eigenhandig IS-gebied uit en voor Omar wist wat er gebeurde, stond hij weer voor de poort van zijn eigen huis.

Met niemand praten over het avontuur

Binnen werd hij door de hele familie opgewacht. De moeder van zijn moeder was in tranen, zelfs zijn vader was geëmotioneerd. Ze waren opgelucht dat hij er weer was. Maar zijn vader en diens broers drukten Omar ook gelijk op het hart dat hij met niemand mocht praten over zijn avontuur. Het zou de familie in de problemen brengen. Toen IS eenmaal was overwonnen, ging Irak er inderdaad toe over om na slecht gevoerde processen veel verdachten, de doodstraf te geven, waaronder naar verluidt ook minderjarigen.

Kort erna verhuisde het gezin naar het Turkse Istanbul. Omars vader Nimr zag voor zichzelf en zijn kinderen geen toekomst in het nieuwe Irak. Het land haalt nog altijd 92 procent van zijn overheidsinkomsten uit olie en wordt nu geregeerd door een corrupte sjiitische kliek in Bagdad, die soennieten maar ook veel sjiieten buitensluit.

De spanningen liepen hoog op

Nimr was inmiddels hertrouwd en Omar kon slecht opschieten met zijn stiefmoeder. Hij ging roken, kreeg een vriendin (eveneens haram, zondig), en voelde zich minder eenzaam. Maar het meisje werd niet geaccepteerd door zijn familie en de spanningen liepen hoog op. Omar liep regelmatig van huis weg, of zijn vader stuurde hem weg.

Toen Nimr een baan kreeg in Irak, verhuisde het hele gezin terug. Nu zitten we voor het huis, naast de poort waar ik hem vijftien jaar eerder voor het eerst zag. De verlegen jongen van 7 is een vent van 22 geworden met een baardje dat hem nog niet helemaal lijkt te passen. Ik vraag hem: “Wat heeft het geloof je gebracht?”

“Ik had inconsistenties”, antwoordt Omar. “Nu voel ik me goed over mezelf. Ik weet dat ik een puur hart heb.” Hij zag dat zijn vader en zijn ooms het ene zeiden maar het andere deden. Daar had hij moeite mee.

“Ik ben eerlijk, niet zoals andere moslims. Zij zeggen bijvoorbeeld dat christenen hetzelfde zijn als zij, maar dat is niet zo. Ik kan hier met jou zitten praten, maar alleen ík hang de echte islam aan.”

Misschien voor het eerst valt hij me zo direct aan

Het is misschien voor het eerst dat hij me zo direct aanvalt, en even voel ik me gekwetst. Behoor ik voor hem nu tot het kamp van de vijand?

Toen ik in 2008 geregeld bleef logeren – meestal sliep ik in Omars bed en werd Omar bij zijn broer in het bed ernaast gelegd – durfde zijn moeder haar eigen vader niet te vertellen dat er regelmatig een Nederlandse bij hen over de vloer kwam.

Haar vader was een oud-Baathi en zag in iedere westerling een bondgenoot van de Amerikanen. En Amerikanen, dat waren de bezetters. Maar haar vader draaide bij nadat zij was gestorven. Toen ik eerder vandaag even bij Omars opa en oma langswipte, begroette hij me hoffelijk, blij een oude vriendin van zijn dochter te zien.

Irak is veiliger dan het in lange tijd is geweest. Ik kon nu zonder begeleiding en zonder hoofddoek in een taxi stappen. Ook in het gezin gaat het beter. De ruzies tussen Omars vader en zijn stiefmoeder lijken beslecht en ik voel een lichtheid in huis die lang heeft ontbroken.

Alleen Omar sluit zich nog steeds af en gaat zijn eigen gang, al is er inmiddels een voorzichtige toenadering tussen vader en zoon. “Omar heeft tijd nodig”, zegt zijn vader. “Mijn vader heeft tijd nodig”, zegt Omar.

Een zelfmoordaanslag is liefde

Ik staar naar de metershoge voorgevel van het huis en naar de veranda. Daar stond de schommelbank waar Omars moeder en ik op warme zomeravonden loom op schommelden en kletsten. Ik zie een schim in het zwart, haar met kohl omrande ogen, dan haar stralende glimlach. Ze is trots op haar zoon, ook al maakt ze zich zorgen.

Ik kan niet verhullen hoe boos ik ben op kerels die een 13-jarige jongen een gordel met explosieven omdoen. Omar kijkt me verbaasd aan. “Maar ze doen het zelf ook. Zij blazen zich ook op. Het is liefde, want zo kom je dichter bij God.”

Hij geeft me een verhandeling over de snelste route naar God. Dat wie vecht voor de islam een favoriet van God wordt. Om dan, nog voor ik hem ernaar vraag, te zeggen: “Ik zal vechten voor mijn geloof, maar niet meer zoals toen. Het heeft geen zin als je met zo weinigen bent. Dat is eigenlijk alleen maar stom.”

Stom?

“Er zijn ook andere manieren. Je kunt ook vechten met woorden, zegt onze imam.” Er zijn misschien wel 73 manieren waarop mensen het geloof beoefenen, legt hij uit, maar alleen hij en zijn online vrienden hangen de ware islam aan. Hij herhaalt het nog maar eens.

Wat is het verschil met een sekte?

“Het klinkt alsof je deel uitmaakt van een sekte”, laat ik me ontvallen. “Wat is het verschil?”

Hij tikt het woord ‘sekte’ in op Google Translate op zijn telefoon. “Ah, ja”, zegt hij en knikt trots. Ja, ze vormen samen een sekte.

Ik bedoelde het niet als compliment, maar als hij trots knikt, snap ik dat hij na al die jaren nog steeds naar hetzelfde als toen verlangt: hij wil ergens bij horen. “Ana ashour bil intima”, zei hij destijds over zijn periode bij IS: ik voelde me behoren.

Irak, dat inmiddels 45 miljoen inwoners telt, biedt twintig jaar na de Amerikaanse invasie nog steeds geen kansen aan een nieuwe generatie. Het onderwijs is belabberd. De meeste kinderen gaan of ’s ochtends of ’s middags naar school.

Volgens de Wereldbank moeten er zeker 10.000 nieuwe scholen worden bijgebouwd, om nog maar te zwijgen van het renoveren van de bestaande 14.000 schoolgebouwen. Uitzicht op werk is er evenmin: 36 procent van de jongeren is werkloos – en dat terwijl ruim een op de drie Irakezen onder de 20 is.

Op zoek naar een identiteit

Omar voelt zich nutteloos. Hij is nog steeds zoekende naar een eigen identiteit. Ik vraag hem hoe zijn geloof verschilt van dat van zijn moeder. “Ik heb het idee”, zeg ik, “dat het voor jou de muren zijn van jouw huis. “Voor je moeder was het geloof haar hart.”

“Ik mis haar zo”, zegt hij dan. We zijn allebei even stil. “Voordat ik Qutb begon te lezen vroeg ik me elke dag af: waarom geeft God me zo veel ellende?”

“Misschien klopt het wel, wat je daarnet zei over mijn moeder”, zegt hij dan.

Ik kijk hem aan en zeg: “Ik hoop dat je geloof je zal helen”.

Hij knikt.

We hebben twee uur zitten praten. “Hoe gaat het verhaal nu verder?”, vraag ik.

Hij denkt even na. “Misschien word ik wel een religieus man. Of misschien ga ik wel trouwen, ik weet het niet.” Omar kijkt me aan en glimlacht. Ik glimlach terug.

Omars echte naam is bekend bij de hoofdredactie.

