Oekraïens gezin viert Pasen in een vreemd land. ‘Hoe moeilijk de oorlog ook is, er is overwinning in de hemel’

Ook al was het oorlog, Anna Sjevtsjoek (55) was het liefst in Oekraïne gebleven, in haar eigen stad niet zo ver van Kiev. “Ik wilde niet weg, ik wilde mensen helpen. Maar mijn kinderen zeiden: als u blijft, dan blijven we allemaal. We laten u hier niet alleen.”

Anna is toch gegaan, op de vlucht, in eerste instantie samen met haar negen kinderen. De oudste is 35, de jongste van zestien zit naast haar op de bank bij haar zus Ira van de Breevaart (51) in Hendrik-Ido-Ambacht. Het rijtjeshuis is te herkennen aan de Oekraïense vlag en een poster met ‘Jezus leeft’. De zussen en hun families omschrijven zichzelf als overtuigd christen. Ira is lid van de Protestantse Kerk in Nederland, de Oekraïense tak is baptist; een kleine evangelische stroming binnen het protestantisme, die dit weekend Pasen viert en niet, zoals de oosters-orthodoxe kerken, een week later.

Het paasfeest viert de familie van Anna noodgedwongen gescheiden, een deel in Nederland en een deel in Oekraïne. In haar woonplaats Zjitomir, 120 kilometer ten westen van Kiev, had Anna haar kinderen allemaal om haar heen. Op één dochter na, die woonde met haar gezin in het zwaar getroffen Marioepol.

Ze moesten nog flink op haar inpraten, maar ook zij voegde zich die eerste oorlogsdagen bij de familie. “Op de plek van de speeltuin waar haar kinderen speelden, zijn nu slachtoffers begraven”, zegt Anna, als om te onderstrepen hoe juist die beslissing is geweest om Marioepol te verlaten.

Elk gezin stond voor de keuze: blijven of verder trekken

Met vier auto’s reden ze westwaarts. Onderweg werd de situatie steeds erger. “Het was heel verwarrend”, zegt moeder Anna. “De mannen wilden terug, maar dat kon niet, overal werd geschoten. De vrouwen wilden verder.” Elk gezin moest een keuze maken: blijven of verder trekken, naar een veilig heenkomen?

Dat er een veilige plek was wisten ze: Anna’s zus Ira is getrouwd met een Nederlandse man, ze woont al 27 jaar in Nederland. Ze ontmoetten elkaar voor het eerst in 1991, toen hij als begeleider van een hulptransport in Oekraïne was. Drie jaar later zijn ze getrouwd en is zij met hem meegegaan naar Nederland.

Drie van Anna’s kinderen en hun gezinnen besloten in Oekraïne te blijven, Anna en zes dochters vluchtten naar Nederland. “Iedereen was aan het huilen”, zegt Darina van zestien over het afscheid. “Ik vond het heel moeilijk dat de familie uit elkaar werd gehaald. Het was voor mij ook afscheid van het leven daar. De sfeer die ik had met mijn vrienden zal ik nooit weer krijgen. Ik zat in mijn eerste jaar van mijn hbo-opleiding muziek en ik heb het idee dat ik iets wat ik leuk vind vaarwel heb moeten zeggen.”

Buren bieden spontaan hun zolderkamers aan

In Hendrik-Ido-Ambacht vertrouwde haar tante Ira erop dat het wel goed kwam met de opvang van de grote familie, en dat had ze goed gezien. Vijf buren boden spontaan hun zolderkamer aan, ze kwamen met kleren aanzetten en zeiden: zeg het maar als je wat nodig hebt. “En ook de mensen van onze PKN-gemeente waren zo meelevend en liefdevol”, zegt Ira, die nu onderdak biedt aan haar zus, haar dochter Darina en aan haar neef Markijan van dertien, die hier zonder zijn ouders is.

Deze week gaan ze elke avond naar Ira’s kerk. Het is de Stille Week, waarin christenen zich voorbereiden op Pasen, in Oekraïne is het feest belangrijker dan kerst. Hoe is het om dat in oorlogstijd te vieren?

“Pasen betekent voor mij bevrijding”, zegt moeder Anna. “Voor het volk Israël was het de bevrijding uit de slavernij, bevrijding van het zware leven, de tocht naar het beloofde land. Christus is voor mij de bevrijder. Hij heeft mijn zonden vergeven. Pasen is de doortocht naar het eeuwige leven, zonder zonde.”

Moeiteloos vertaalt ze dit naar de actualiteit van de oorlog: “We mogen hopen en geloven in de overwinning, dat we kunnen leven in een bevrijd, vrij land. Hoe moeilijk de oorlog ook is, er is overwinning in de hemel, daar heeft het kwaad geen macht. Dat biedt ons troost.”

In de gevangenis vanwege het geloof

De familie heeft het geloof van huis uit meegekregen. De 91-jarige vader van Anna en Ira, Daniil Vinogradski, is predikant, toen hij voor de oorlog weleens bij Ira logeerde ging hij voor in haar kerk. Ira vertaalde de preek, nu is ze razend druk met vertalen voor de gemeente, de school, en voor de krant.

Haar vader is meegekomen naar Nederland, de familie vond het voor hem te gevaarlijk om in Oekraïne te blijven. In de tijd dat hun land nog een Sovjet-republiek was, zat hij wegens zijn geloof zes jaar in de gevangenis. Dat wilden ze niet nog een keer meemaken. Voor die angst hebben ze alle reden, zeggen ze: ze hebben al gehoord van voorgangers in protestantse gemeenten in Oost-Oekraïne die niet meer mogen preken. “We zijn bang dat alle kerken worden verboden, dat alleen de Russisch-orthodoxe mag blijven”, zegt Ira. “Je wilt er niet aan toegeven, want we geloven in de overwinning van het Oekraïense leger.”

Het geloof geeft hun in deze oorlog kracht, zegt de familie, eerder dan dat het hen aan het twijfelen brengt. “Het is heel moeilijk dat er mensen sterven”, zegt Anna. “Met je verstand kun je daar niet bij. Waar is het voor nodig? Natuurlijk hebben we vragen over het waarom. Maar we vertrouwen erop dat het goedkomt.”

Bijzondere dingen in de oorlog

Christenen hebben het in deze oorlogssituatie makkelijker dan mensen die niet geloven, denkt zij: “Wij weten op wie we kunnen vertrouwen en wiens hulp we kunnen verwachten. God heeft alles onder controle.”

“Je kunt niet zeggen dat God oorlog wil, absoluut niet”, meent Darina. “Er gebeuren wel bijzondere dingen in deze oorlog. God leidt ons door deze oorlog heen. Mensen komen nader tot elkaar, ook dit kwaad keert ten goede.”

Ze is diep onder de indruk van de manier waarop zij in het dorp worden onthaald. “Voor ons is het heel vreemd dat mensen tegen onbekenden ‘hallo’ zeggen”, meldt Darina. “De glimlach van de mensen geeft ons de moed om te denken dat het goedkomt. Ik weet zeker dat God ons hieruit haalt.”

Bedrijfsruimte omgetoverd tot slaapkamer

Dat zien ze in de hulp die er met name vanuit de kerk op hen afkomt. Dochter Nastja (31) heeft ook onderdak gekregen via vrienden van Ira uit de kerk. Die hebben hun bedrijfsruimte boven de garage omgetoverd tot een grote kamer annex slaapkamer.

Voor de privacy wilden ze er een wandje tussen zetten, maar dat vinden Nastja en haar man niet nodig: het gezin met drie kinderen en een vierde op komst past de ruimte prima. De oudste twee jongens gaan naar school, gister kwamen ze opgetogen thuis. “Ik ben sterk”, zeiden ze, in keurig Nederlands.

Haar man kon mee naar Nederland, mannen met meer dan drie kinderen hoeven niet te vechten, meldt Nastja. Hij heeft al werk, hij zit in de bouw en een aannemer uit de kerk kon wel een vakman gebruiken.

In de avond houdt hij contact met de kerkelijke jeugdgroep uit hun stad bij Kiev. Daags voor de oorlog hielden ze nog met elkaar bijbelstudie in het zaaltje bij de kerk, nu doen ze dat eens per week via internet. De leden zitten verspreid over heel Europa. Ze noemt Frankrijk, Italië, Polen, Duitsland, Tsjechië.

Paasfeest geeft een dubbel gevoel

Gisteravond in bed, vertelt Nastja, vroegen haar man en zij zich nog af wat Pasen voor hen betekent. “Jezus is de enige dode die levend is geworden, zeiden we tegen elkaar. De oorlog is vreselijk, maar daaruit kunnen we hoop putten.”

Tegelijkertijd geeft het paasfeest in Nederland een dubbel gevoel. De oorlog en het gescheiden leven werpen er een schaduw op. Normaal gesproken vieren ze het feest bij opa van 91, ze nemen allemaal wat mee, ze bidden, ze zingen, de kinderen maken stukjes.

De familie in Nederland zet deze traditie ondanks oorlogstijd zo goed en kwaad als het kan door. Opa zit in Genemuiden bij een dochter, een deel zit in Hendrik-Ido-Ambacht, en ze zien elkaar in Houten, waar weer andere familieleden aan een huis zijn geholpen door vrienden uit de kerk. “Het was altijd feest”, zegt Darina. “Maar nu hebben we gemengde gevoelens. Het is oorlog, en dat maakt ons droevig.” Neef Markijan knikt. “Maar het is wel heel leuk om elkaar weer te zien.”

