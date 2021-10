Nu predikt de kerk gelijkheid, vroeger hield ze slaven. Dat geeft spanning

Door heel het land komt bezinning op gang over resten van het slavernijverleden en de koloniale geschiedenis die in en om gebedshuizen te zien zijn. In Zeist maakt het boosheid los, maar ook berusting.

Krakend opent de deur van de kleine kerkzaal van de Evangelische Broedergemeente te Zeist. Renée Wezel (63), lid van die gemeente en werkzaam voor het landelijke bureau, gaat zitten op de bank tegenover een schilderij van drie bij vier meter. De Eerstelingen, heet het. Johann Valentin Haidt maakte het in 1747.

Het duurde toen nog ruim honderd jaar voordat de slavernij werd afgeschaft. En dus is op het doek ook een zwarte man te zien met slavenarmband om. Daarnaast zijn mensen van volkeren uit alle windstreken afgebeeld, van een Roemeens zigeunermeisje tot een Inuit in bont. Ze stellen de eerste bekeerlingen van de Evangelische Broedergemeente voor. In het midden is Jezus te zien, afgebeeld als witte man.

'De Eerstelingen' van Johann Valentin Haidt uit 1747.

Sommige mensen zijn fel gekant tegen een schilderij als dit, zegt Wezel. “Er zijn groepen jonge mensen die woede koesteren ten opzichte van dit soort beeltenissen. Maar ik denk: we hebben het nu eenmaal.”

‘Het schilderij kan ons wat leren over ons moeilijke verleden’

Wezel, die geboren is in Lelydorp in Suriname, vindt de symboliek van het doek wel dubbel. “Voor mij verbeeldt dit dat God voor iedereen gelijk is. Toch roept het ook vragen op over het verleden. Ook omdat onze gemeente in die periode zelf tot slaaf gemaakten had. Ik denk dat het schilderij ons meer kan leren over het moeilijke verleden van onze kerken.”

Haar familie stamt gedeeltelijk af van tot slaaf gemaakten in Suriname, zegt Wezel. “Mijn grootmoeder is geboren in 1891, dus mijn ouders en grootouders zaten niet zo heel ver af van de tijd waaruit dit werk stamt. Voor mij draagt dit schilderij dus ook een persoonlijk verhaal mee.”

Sporen van het slavernijverleden in kerken zetten op meer plaatsen in Nederland aan tot discussie. Zo werd in Hoorn afgelopen zomer een wandeling georganiseerd langs kerken die getuigen van ‘grote rijkdom die is verzameld door materiële toe-eigening in de koloniën’. In andere kerken in voormalige VOC-steden is ook veel terug te zien van het slavernijverleden. Zo zijn er praalgraven in de Laurenskerk in Rotterdam van VOC-figuren, die in slaven handelden.

Met de Bijbel in de hand goedgepraat

Op de website van Mapping Slavery komt de Jacobikerk in Utrecht terug, waar zogeheten ‘morenhoofden’ te zien zijn op grafstenen. De site is een initiatief van historicus Dienke Hondius van de Vrije Universiteit. Sinds kort maakt ze deel uit van een onderzoeksteam van de Protestantse Theologische Universiteit (PthU) en de Vrije Universiteit, dat sporen van het slavernijverleden in het Nederlands kerkelijk erfgoed in kaart brengt.

‘Wat had mijn voorvader met slavernij te maken?’ In de Groningse Martinikerk ontdekte Tim Smid (49) een gebrandschilderd raam met het familiewapen van zijn vijfde overgrootvader Balthasar Lijphart. Er waren drie zogeheten morenhoofden op afgebeeld. Hij schreef een blog over wat dit met hem doet. “Ik was ervan geschrokken, voelde mij ongemakkelijk en opgelaten. Wat had mijn voorvader met slavernij te maken?” Smid verdiepte zich in de geschiedenis van de Lijpharts. “Ik speurde in archieven en zocht in mijn stamboom. Zo kwam ik erachter dat Balthasar Lijphart kapitein op zee was. Het kan best dat hij slavenhandelaar was. Moet ik mij nu schuldig voelen over voorouders die ik niet kende en nooit gesproken heb? Het gaat over een andere tijd. Toch snap ik wel dat mensen aanstoot aan het wapen kunnen nemen. Maar weghalen vind ik geschiedvervalsing, een bordje met uitleg zou beter zijn.” Genealoog Antonia Veldhuis deed onderzoek naar de geschiedenis van de familie Lijphart, en zegt dat het niet zeker is dat de morenhoofden in haar familiewapen direct verband houden met slavernij. “Ik ben ik weinig over slavernij tegenkomen. Balthasar was geen kapitein van een slavenschip. Wel ontdekte ik dat Geertruida Elisabeth Lijphart na 1755 in Batavia slaven hield, die veelvuldig probeerden te vluchten. Sommige hebben elkaar om het leven gebracht”, zegt Veldhuis. Als Smid dat hoort, is hij nog benieuwder naar de betekenis van het wapen. “Ik ben nog lang niet uitgezocht.”

Slavernij is lange tijd met de Bijbel in de hand goedgepraat en met name protestantse kerken profiteerden financieel van de slavenhandel en het kolonialisme. Het schilderij De Eerstelingen in Zeist zegt volgens Alex van Stipriaan, emeritus hoogleraar Caribische geschiedenis aan de Erasmus Universiteit Rotterdam, inderdaad veel over de historische relatie tussen de kerk en slavernij. “Het symboliseert de ambivalente positie van de kerk op dit thema. Voor Gods ogen is iedereen gelijk, luidt de boodschap van de kerk. Maar de praktijk was helaas anders. De kerk heeft systemen binnen de slavernij in stand gehouden en gelegitimeerd. Dat verdwijnt niet door tot slaaf gemaakten uit hun heidendom te ontheffen.”

Black Lives Matter zette de kerk aan het denken

Afgelopen maand verscheen in het Verenigd Koninkrijk een handleiding van de Church of England om gesprekken over ‘omstreden cultureel erfgoed in kerken’ in goede banen te leiden. De kerk schrijft dat de Black Lives Matter-beweging, die erfgoed uit de koloniale tijd begon te problematiseren, haar aan het denken heeft gezet. Vorig jaar trokken activisten in Bristol standbeelden van slavenhandelaren van hun sokkel.

De Anglicaanse kerk wil dat iedereen zich welkom voelt in haar gebedshuizen. En dat koloniaal erfgoed mensen niet verhindert in hun geloofsbeleving.

In katholieke kerkgebouwen zijn minder sporen te vinden van de koloniale geschiedenis. Katholieken waren destijds tweederangsburgers en konden geen posities bemachtigen bij de protestantse elite die de VOC vormde.

Toch kent ook de katholieke traditie beelden die ongelijke raciale verhoudingen weerspiegelen. In Tilburg staat een schilderij en standbeeld van Peerke Donders ter discussie. Aan zijn voeten, tegen hem opkijkend, zitten tot slaaf gemaakte mensen. En in de Sint Nicolaaskerk in Denekamp is een Zwarte Piet in het glas-in-loodraam afgebeeld. De Nederlandse bisschoppenconferentie wil niet op deze beelden reageren.

Geen beren, tijgers of slangen op de weg

In Zeist, waar Renée Wezel haar woorden zorgvuldig weegt, lijkt men goed doordrongen van de gevoeligheid van het onderwerp. Net als bij de Church of England hopen ze dat De Eerstelingen het begin is voor een dialoog tussen generaties. “Ik laat het iedereen zien die hier komt”, zegt Wezel.

Al houdt het de gemoederen van jongeren bezig, bij oudere generaties zwarte mensen merkt ze juist berusting. “Zij zoeken geen beren, tijgers of slangen op de weg. Ik denk dat diepgaande gesprekken over schilderijen als dit, net als nieuw archiefonderzoek, de samenleving verder helpt.”

In kleinere plaatsen is het ongemakkelijke verleden best nog een taboe Kunstenaar Arie de Fijter organiseerde afgelopen zomer in Hoorn, een stad die volop profiteerde van de VOC en de wat minder bekende West-Indische Compagnie (WIC), een wandeling langs zeven kerken. Hij ziet kerkgebouwen als ‘de toegankelijkste vertellers uit de koloniale tijd’. De Fijter liet zich inspireren door de website Mapping Slavery, dat sporen van het koloniale verleden door heel Nederland in kaart brengt. ‘Als prominente bezienswaardigheden getuigen die nog steeds van grote rijkdom die is verzameld door materiële toe-eigening in de koloniën’, zo zei De Fijter in het Noordhollands Dagblad. Je ziet het als je door Hoorn loopt, zei hij. “Er staan wel heel veel kerken voor zo’n kleine stad.” Hij liet de wandelaars in stilte lopen en een ketting vormen met elkaar. Ook hield hij een inleiding en waren er bij elke kerk teksten te lezen. De Fijter hoopt er bezinning op het koloniale verleden mee aan te wakkeren. “Ik wilde mensen aan het denken zetten. In kleinere plaatsen is het onderwerp best nog een taboe. Het is heel ongemakkelijk, omdat het zo verbonden is met lokale trots. Terwijl het voor mij als buitenstaander zo pijnlijk duidelijk is dat dit religieuze erfgoed ook deel is van de geschiedenis waar we het vaker over moeten hebben.” Het wringt dat geloofsgemeenschappen slavernij lange tijd niet veroordeelden, maar zichzelf wel zien als hoeders van morele waarden, vindt De Fijter. Maar hij wil niet met een vinger wijzen. “Ik wil mensen zich niet slecht laten voelen. Dat helpt niet.” Trots op de lokale geschiedenis is ook iets moois, vindt de kunstenaar. “Het geeft mensen een drive om iedere dag in een stad wakker te worden. Dat wil ik hen niet afnemen.”

