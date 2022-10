Nominaties Beste Theologische Boek van 2022 bekend: deze boeken maken theologie toegankelijk

De vijf titels die meedingen voor de theologische boekenprijs zijn bekend. Op de shortlist: een bundel over de relevantste christelijke, joodse en islamitische moderne theologen, een boek over geld, én de literaire editie van de meest recente Nederlandse bijbelvertaling.



Het beste werk van schrijvende theologen wordt jaarlijks bekroond op de Nacht van de Theologie. Donderdag is de shortlist bekendgemaakt voor het Theologische Boek van het Jaar 2022. De prijs wordt jaarlijks toegekend aan het boek dat een theologisch thema het meest toegankelijk maakt voor een breed publiek. Er prijken vijf titels op de lijst, waarvan de meeste eerder al lovend besproken werden in Trouw.

Zo prees recensent Wolter Huttinga het boek Zondagmorgen van Willem Jan Otten, dat gaat over het missen van God en de mis in coronatijd. Hij werd vooral geraakt door de meesterlijke wijze waarop Otten weet over te dragen hoe ‘de kerkelijke liturgie en de bijbehorende teksten je ziel steeds weer binnenstebuiten keren’.

Bijbelteksten laten resoneren met Tesla’s

In zijn boek Geld & Goed, dat ook op de shortlist staat, neemt theoloog Alain Verheij het op tegen de geldgod, de Mammon in Bijbelse termen. Recensent Huttinga noemde het knap hoe hij ‘Bijbelteksten wist te laten resoneren met onze wereld van hypotheken, Tesla’s, toeslagenaffaires en wachtrijen op Schiphol’.

Het boek Vuur dat nooit dooft. Gender, seksualiteit en theologie in gesprek van René Erwich en Almatine Leene wil het gesprek openen in orthodoxere kerken over seks en gender. Ook genomineerd is de bundel De moderne theologen. Perspectieven op de 21e eeuw, onder redactie van Marcel Poorthuis en Wilken Veen. Verschillende auteurs schetsen in de bundel een overzichtelijke geschiedenis van de theologie van onze tijd. Zowel christelijke feministische, joodse, Afrikaanse en continentale filosofische theologie komt aan bod.

Heilige boek

Misschien wel de verrassendste titel op de lijst is de Bijbel NBV21, de vorig jaar gepresenteerde herziening van de Nieuwe Bijbelvertaling – maar dan in de uitgave van uitgeverij Querido Facto. Die bracht een literaire editie van de Bijbel uit die bij uitstek geschikt is voor een breed publiek dat niet zo bekend is met het heilige boek. Elk Bijbelboek is voorzien van een verhelderende inleiding en een verklarende woordenlijst.

De winnaar wordt op 11 november bekendgemaakt tijdens de Nacht van de Theologie. De jury bestaat uit recensenten van Trouw en het Nederlands Dagblad. Tijdens het evenement wordt ook bekendgemaakt wie de nieuwe Theoloog des Vaderlands is.

Lees ook:

Deze vier titels maken kans op de prijs voor het beste theologische boek 2021

De kanshebbers voor de boekenprijs zijn dit jaar Maria, icoon van genade van Arnold Huijgen, Radicale verlossing van Beatrice de Graaf, Nieuwe kruisvaarders van Sander Rietveld en Geloof en godsdienst in een seculiere samenleving van Jozef De Kesel.