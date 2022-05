Nog één keer voor dag en dauw op om samen te bidden aan het slot van de ramadan: ‘De Profeet deed het ook’

De dauw hangt nog in het gras, maar het veld van sportvereniging Zuidwest in de Haagse buurt Moerwijk druppelt al gestaag vol met gelovigen. Een voor een spreiden ze hun gebedskleedjes uit, die ze op verzoek van de moskee zelf meegenomen hebben. De plastic tasjes waar de kleedjes uit komen, blijken van pas te komen als afdekzeiltjes in het natte groen.

Moslims zijn maandag vroeg opgestaan voor het Eid al Fitr-gebed, waarmee jaarlijks de ramadan wordt afgesloten. Zo ook Ahmed El Ghazouani (42), die werkt in de elektrotechniek, en een vaste bezoeker is van moskee Annour. Het bestuur van dat gebedshuis heeft voor het derde jaar op rij het dichtstbijzijnde voetbalveld afgehuurd. Ze sluiten daarmee aan bij een trend die al haast een traditie te noemen is: ook in Utrecht, Amsterdam, Alpen aan den Rijn en Den Bosch deden voetbalvelden in de afgelopen jaren een ochtendje dienst als gebedsplaats.

Een speciaal gevoel

Zijn zoontje voetbalt hier sinds een jaar, grinnikt El Ghazouani, en toen hij gisteren hoorde dat ze op ‘zijn’ veld zouden gaan bidden, heeft hij wel even niet-begrijpend gekeken. “Het is ook een heel speciaal gevoel”, zegt hij.

Moskeebestuurder Mohamed Boutasmit (34), in een glanzende ivoren djellaba met daaroverheen een zandkleurig colbertje, legt uit dat dit ochtendgebed in de open lucht een vlucht heeft genomen in coronatijd, toen massaal bidden in de moskee niet kon. Maar eigenlijk heeft het veel oudere papieren, zegt hij. “Het is al een eeuwenoud gebruik, iets wat de Profeet ook deed, en dus voor ons ook aanbevolen is om na te leven.”

Door de luidsprekers klinken al de melancholische klanken van Arabische lofliederen. Eid el-Fitr is misschien wel het belangrijkste feest van het jaar, zegt Boutasmit. “De warmte van kerst, hoe families bij elkaar komen: met dat gevoel is het misschien het beste te vergelijken.”

Glitterwolk

Wat hier ook aan kerst doet denken is de wolk met glitters die op de outfits van meisjes en vrouwen lijkt te zijn uitgestrooid. Glitterhoofddoeken, glittertasjes, glitterpoeder. Twee zusjes kibbelen over wie de mooiste schoenen aan heeft: die met glitters van de jongste, of die met bloemen van de oudste.

Voor Boutasmit zit de schoonheid van dit gebed erin dat iedereen, rijk of arm, voet aan voet staat, en tegelijk met het hoofd de grond raakt. “Iedereen is gelijk. Je kunt hier bij wijze van spreken geen vip-tafels bestellen.”

Ritueel knuffelen

Dit jaar heeft het Eid el Fitr-gebed extra lading, omdat er na corona voor het eerst in jaren weer min of meer onbezorgd geknuffeld kan worden. En dat maakt ook deel uit van de rituelen, zegt El Ghazouani. “Ik ga straks iedereen groeten. Hoe meer mensen je begroet, hoe meer punten, zegeningen je krijgt van God.” Nou ja, iedereen? Hij kijkt uit over het veld, waar intussen zo’n duizend man is neergestreken. “Iedereen, dat wordt moeilijk. Maar je groet meestal iedereen die je ziet, ook onderweg naar huis ga je er nog mee door.”

Vrijwilligers van de moskee lopen gehaast het veld over met pinautomaten. Dit jaar wordt er ingezameld voor de vaste lasten van de eigen moskee, zegt Boutasmit. “We hebben zonnepanelen en warmtepompen aangeschaft, een duurzaamheidsproject dat we financieel nog moeten afronden.”

In de hemel

Op het deel van het veld dat voor de vrouwen is gereserveerd, houdt Yamina Akachar (40), sociaal werker, met haar handen de zon uit de ogen. Ze waardeert van deze ochtend vooral de saamhorigheid, zegt Akachar. “En het bidden in de buitenlucht natuurlijk.” Met een weids gebaar probeert ze de blauwe lucht, de net ontluikende bomen te omvatten. “Je bent hier echt ín de hemel, er zit niks meer tussen.”

Dan begint het gebed. De stem van de imam klinkt hees. Synchroon buigen en knielen de aanwezigen, in gebed verzonken. Een laatkomer met bontkraag en capuchonjas glipt nog snel onder het hek door om aan te sluiten.

‘Niet weglopen!’

Als het gebed voorbij is, en de imam aan de eerste woorden van zijn preek begint, staat de helft van de bezoekers op. Via de microfoon poogt de voorganger hen nog tegen te houden: “We gaan het kort houden, het is niet de bedoeling dat je gelijk wegloopt!” Ook het aanhoren van de preek was een gewoonte van de Profeet, probeert hij nog.

Maar het lukt hem amper nog om boven het geroezemoes uit te komen van de mensen die elkaar al druk aan het begroeten en omhelzen zijn geslagen. Ook daar gaat het om vandaag, zullen ze denken.

