Nikabverbod moet heroverwogen, zegt meldpunt. ‘De veiligheid van vrouwen is in gevaar’

Hun jaarlijkse rapport, dat meldingen van moslims bundelt die onheus bejegend worden vanwege hun geloof, heet dit jaar ‘Zwartboek’, en staat geheel in het teken van de problemen die boerka- en nikabdraagsters door de nieuwe wet ondervinden. Het evaluatiemoment voor de wet zou eigenlijk over twee jaar zijn, maar in een brief aan parlementsleden vraagt de stichting dit naar voren te halen.

In het openbaar vervoer geldt sinds juni tegelijkertijd een mondkapjesplicht en het nikabverbod, wat voor verwarring en onduidelijkheid zorgt. Wie een hoofddoek draagt in combinatie met een mondkapje, wordt soms aangezien voor een nikabdraagster, en riskeert dus het openbaar vervoer uitgezet te worden of een boete te krijgen. En voor nikabdraagsters is het niet helder of ze een mondkapje moeten dragen, of dat hun eigen gezichtssluier afdoende is.

Vijandigheid en agressie tegen nikabdraagsters

Dit komt bovenop de kritiek die er sinds begin augustus vorig jaar bij de invoering van de wet was. De politie, het openbaar vervoer en andere overheidsinstanties lieten toen weten dat ze problemen hadden met de handhaving. Openbaar vervoersbedrijven wilden bijvoorbeeld geen reizigers laten wachten omdat er iemand met een nikab uitgezet moest worden.

Een vrouw in Amsterdam met een nikab. Beeld Mark Kohn

Intussen kampen nikabdraagsters met de gevolgen van het verbod, zo is te lezen in het rapport. Ze hebben te maken met angst en stress omdat mensen hen op straat lastigvallen en vijandig bejegenen. Ook gingen rond de ingang van het verbod oproepen tot klopjachten rond op sociale media. Door de vijandigheid en agressie zien vrouwen hun bewegingsvrijheid en ontplooiingsmogelijkheden ingeperkt.

Als het aan Meld Islamofobie ligt, zegt woordvoerder Ibtissam Abaaziz, luidt de conclusie dat het verbod niet functioneert, en afgeschaft moet worden. Ze noemt het wrang dat een van de argumenten voor de invoering van het boerka- of nikabverbod was dat het de ‘veiligheid’ ten goede zou komen. “Je moet je afvragen: wiens veiligheid? Het is juist dankzij deze wet dat de veiligheid en het welzijn van deze vrouwen die hier in het geding is.”

