Niet zoenen voor het huwelijk blijkt toch geen garantie tegen scheiding

De speeltuin – waar net zesjarigen met zwarte keppeltjes op van de glijbaan roetsjen – is een van de weinige plekken waar ultra-orthodoxe en seculiere joden in Israël elkaar tegenkomen. In Elsevier is te lezen hoe die plek langzamerhand het toneel wordt van gespannen verhoudingen tussen deze groepen.

Door de groei van de charedim, zoals de ultra-orthodoxe gemeenschap wordt genoemd, verlaten orthodoxen de plaatsen waar ze voorheen bij elkaar woonden, waaieren zij uit over de rest van het land en stuiten daar op de seculiere levensstijl van de rest van de bevolking. Bijvoorbeeld in Kiryat Hayovel, een van oorsprong seculiere wijk, waar ze intussen 40 procent van de bevolking uitmaken.

Tot ongenoegen van de 37-jarige wijkbewoonster Orna Nir, die zich ‘een vreemde in eigen buurt’ voelt. “Ik durf soms niet meer naar buiten. Ook mijn kinderen niet. De charedim hebben de speeltuin overgenomen en – let op mijn woorden – over een paar jaar geldt dat voor het hele land.”

In de speeltuin ziet de orthodoxe wijkbewoonster Shohana Weisz (34) toe op haar kroost. Een van haar zoontjes verliest steeds zijn keppeltje op de glijbaan. In haar beleving gaat het samenleven ‘prima’, zegt ze. “Oké, onze levensstijlen en opvattingen verschillen, maar het conflict wordt opgeblazen. Uiteindelijk zijn we allemaal een grote familie.”

Twijfelaars

Dat een stevige opvoeding in de orthodoxie geen garantie biedt voor de toekomst blijkt in Delfshaven. Bij dominee Arjan Markus komt met enige regelmaat een ‘twijfelaarskring’ samen, een groepje jongeren die zo hun bedenkingen hebben bij het geloof der vaderen. Voor het maandblad Kontekstueel doet de dominee verslag.

Ze hebben het voornamelijk over de ‘grote waarheden’ en ‘gesloten systemen’ waar ze mee zijn opgevoed. De dominee kan er in zoverre in meegaan dat ook in zijn ogen de Bijbel geen “uitgewerkt handboek is voor ethiek en al helemaal geen gebruiksaanwijzing voor het dagelijks leven”.

Hij houdt de twijfelaars voor dat volgens Jezus “een geloof als een mosterdzaadje al genoeg is om een boom te laten verplaatsen in de zee”. Al moet je dat niet letterlijk nemen, zegt de dominee. Wonderen hoef je niet te kunnen doen. Het gaat erom dat je in figuurlijke zin onmogelijke dingen doet. Bijvoorbeeld in een wereld vol kwaad toch “eindeloos blijven vergeven, je vijand liefhebben, gul zijn voor wie niets teruggeeft”.

De twijfelaars zouden geen twijfelaars heten als ze daarmee meteen van hun bedenkingen waren verlost. Ze wilden liefst objectieve redenen. En: “Waarom niet een ander geloof en een ander geheim dan het mysterie van kruis en opstanding?” Daarmee kan de dominee hen niet helpen. Zijn antwoord: “Erin springen.”

Weggevallen

In de Britse krant The Guardian was afgelopen week te lezen over iemand die de twijfelfase voorbij is. Het is niet de minste. De Amerikaanse auteur en oud-voorganger Joshua Harris, die twintig jaar geleden de bestseller ‘I Kissed Dating Goodbye’ schreef, nam eerder dit jaar al afstand van zijn boek. Hij had jarenlang een strikt kuisheids­ideaal gepreekt: stelletjes horen niet alleen geen seks voor het huwelijk te hebben, maar horen ook niet te zoenen of elkaars hand vast te houden. Dat zou resulteren in echtscheidingen. Toen hij van lezers hoorde hoe ze dankzij zijn boek hadden geworsteld en geleden, zwoor hij zijn oude boodschap af.

Maar nu waren er nog meer mededelingen, die Harris postte op Instagram. Zijn geloof in Jezus is ‘weggevallen’, schrijft hij. Hij biedt ook zijn excuses aan de lhbti-gemeenschap aan, voor alle onverdraagzaamheid en uitsluiting die hij verkondigde.

En dan die andere mededeling: na 21 jaar is zijn huwelijk voorbij. Een beetje wrang is het wel, maar zo levert de voorganger twintig jaar na dato zelf het bewijs dat zijn niet-zoenen-voor-het-huwelijk-methode een echtscheiding niet per se verhoedt.