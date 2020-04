Niet meer ‘kom naar de moskee’, maar ‘blijf thuis’

Wereldwijd passen moskeeën de tekst van de gebedsoproep aan vanwege de coronamaatregelen. In Kuweit deden ze dat ruim een maand geleden al: sinds de gebedshuizen dicht zijn, is er in plaats van de standaardfrase ‘kom naar de moskee’ nu te horen ‘bid thuis’. Ook in Nederland krijgt dit navolging.

Sommige Nederlandse moskeeën maken van de gelegenheid gebruik om de gebedsoproep voor het eerst te laten horen, op vrijdagmiddag, en in de aangepaste versie. Dat gebeurt onder meer bij de Siraatmoskee in Nieuwegein en de Selimiyemoskee in Enschede.

Een bemoedigende oproep

Ook de Blauwe Moskee in Amsterdam, waar de gebedsoproep sinds eind vorig jaar op vrijdagmiddagen te horen is, werkt met de gewijzigde tekst. Imam Yassin Elforkani heeft zelf al gehoord hoe dat klinkt. Hij was toen in de moskee voor het vrijdaggebed, waarvan een livestream wordt uitgezonden op Facebook. “Het hakt er wel in”, zegt hij. “Je wordt dan even sterk bevestigd in de wetenschap dat er echt niemand komt. In het melodietje waarmee de gebedsoproeper het reciteert, klinkt de emotie ook door. Normaal gezien klinkt het vrolijk.”

Dat moskeeën de gebedsoproep nu graag laten horen is vanwege de bemoediging die er van uitgaat, zegt Elforkani. “Er zijn mensen die het er heel moeilijk mee hebben, die de moskee heel erg missen.” Een van de vaste bezoekers van de Blauwe Moskee heeft corona gehad, vertelt de imam, maar is nu weer genezen. “Ik zag hem gisteren lopen in de buurt van de moskee. Hij zei: ‘Het eerste wat ik ben gaan doen nu ik beter ben, is even naar de moskee komen kijken’. Gewoon aan de buitenkant, ja. Zo belangrijk is de moskee voor hem.”

