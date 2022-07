Niet iedereen vindt pauselijke excuses in Canada ver genoeg gaan

Paus Franciscus kreeg maandag, nadat hij zijn spijt had betuigd voor het leed dat op katholieke kostscholen in Canada is veroorzaakt, een imposante verentooi opgezet door een van de opperhoofden van de inheemse gemeenschap. Excuses aanvaard, leek dat zo ongeveer te betekenen. Maar niet iedereen is tevreden over wat de paus tot nu toe heeft gezegd.

Hij uitte zijn schaamte voor de ‘culturele vernietiging’, het ‘koloniale denken’ en de ‘gedwongen assimilatie’ op de scholen. Van de negentiende eeuw tot de jaren zeventig van de vorige eeuw werden inheemse kinderen van hun families weggehaald en op kostscholen onder dwang vervreemd van hun cultuur. Fysiek en seksueel misbruik waren er wijdverbreid.

‘Een rampzalige fout’

Het ging om christelijke scholen, gefinancierd door de Canadese overheid, waarvan de katholieke kerk zestig tot zeventig procent onder haar hoede had. Duizenden kinderen stierven er aan ziekte, door brand en andere oorzaken. Het beleid van de kostscholen noemde de paus maandag “een catastrofe, een rampzalige fout, die onverenigbaar is met het evangelie van Jezus Christus”.

Kritische stemmen in de gemeenschap vinden de excuses van Franciscus niet ver genoeg gaan. Hij had bijvoorbeeld specifiek het seksueel misbruik moeten noemen dat heeft plaatsgevonden op de kostscholen. Dat vindt ook Ruth Roulette, een van de overlevenden van de kostscholen, die sprak met persbureau Reuters. Hij had die woorden moeten noemen. “Dat is wat daar gebeurde. Ik weet dat.”

De gemeenschap heeft de paus om concrete acties gevraagd. Zoals het terugbrengen van artefacten uit het Vaticaans Museum en hulp bij het juridisch vervolgen van verdachten van het misbruik.

Namen van kinderen achterhalen

Een andere belangrijke wens van de inheemse gemeenschap is het vrijgeven van de archieven van de kostscholen. Zo zouden de namen van kinderen achterhaald kunnen worden die in anonieme graven zijn gevonden in de nabijheid van de scholen.

Ook zou de kerk meer financiële compensatie moeten bieden dan ze al heeft gedaan. De Canadese staat heeft al miljarden dollars aan herstelbetalingen gedaan aan de inheemse gemeenschappen, de katholieke kerk 50 miljoen. Het plan van de kerk is om hier de komende jaren nog 30 miljoen dollar aan toe te voegen.

Tijdens een mis die de paus donderdag bijwoonde in de basiliek van Saint-Anne-de-Beaupré kwam hij oog in oog met nog een wens uit de gemeenschap die al lang bestaat. Twee inheemse vrouwen brachten een spandoek naar het altaar. Met rode en zwarte letters stond daarop geschreven: ‘Trek de doctrine in’.

De negentiende-eeuwse ‘ontdekkingsdoctrine’ is een uitspraak van het Hooggerechtshof van de Verenigde Staten die wel wordt uitgelegd als dat het eigendom van land is overgegaan op Europeanen omdat zij het ‘ontdekt’ hebben.

Kerk legitimeerde toe-eigening van land

Aan die ontdekkingsdoctrine liggen weer vijftiende-eeuwse decreten van de katholieke kerk ten grondslag, die de Portugese en Spaanse koninkrijken hiermee voorzag van religieuze steun om hun territorium op het Afrikaanse en Amerikaanse continent uit te breiden en daar het christendom te verspreiden.

Op die manier is de toe-eigening van land van inheemse groepen in het verleden gelegitimeerd. Vanuit de inheemse gemeenschap hoopt men dat de paus de decreten herroept.

Murray Sinclair, ex-senator en de First Nations-voorzitter van de Waarheid- en Verzoeningscommissie van Canada, haalde de doctrine deze week ook aan. “Aangezet door de ontdekkingsdoctrine en andere geloofsovertuigingen en leerstellingen van de kerk, hebben katholieke leiders de Canadese overheid niet alleen in staat gesteld maar zelfs verder aangezet tot het plegen van culturele genocide van de inheemse volkeren”, zei Sinclair.

Mogelijk komt de paus nog terug op het verzoek, bijvoorbeeld zaterdagochtend, bij het persmoment in het vliegtuig terug naar Rome. Het zou een symbolisch gebaar zijn, want de doctrine heeft geen juridische waarde meer.

