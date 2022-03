Niet iedereen is blij met het gebed van de paus voor Oekraïne en Rusland

Vandaag wijdt paus Franciscus Oekraïne en Rusland onder het Onbevlekt Hart van Maria. Met een speciaal gebed in de Sint-Pietersbasiliek plaatst de paus de landen onder haar bescherming. Op verzoek van paus Franciscus doen bisdommen over de hele wereld mee aan dit ritueel, ook de Utrechtse Sint Catharinakathedraal sluit later vrijdagavond aan. Maar niet iedereen vindt dit toewijdingsgebed zo'n goed idee.

Sommige orthodoxe theologen vinden het al ingewikkeld dat de paus Rusland nog niet bij naam heeft genoemd in een publiekelijke veroordeling. En dat hij in dialoog probeert te blijven met de Russisch-orthodoxe kerk, en haar patriarch Kirill, die Poetins invasie in Oekraïne steunt.

Gebedsformuleringen

Tegelijkertijd valt het toewijdingsgebed niet zo goed in het Russische deel van de oosters-orthodoxe kerken. Dat heeft alles te maken met de gebedsformuleringen die de paus vooraf heeft rondgestuurd. Die lijken te verwijzen naar het ‘Zonnewonder’, of het ‘wonder van Fatima’, waar Portugese herderskinderen in 1917 getuige van zouden zijn geweest.

Een eeuw geleden was er grote beroering onder gelovigen in Portugal rond dit wonder, later officieel erkend. De kinderen Francisco en Jacinta Marto en hun nichtje Lucia vertelden dat de Maagd Maria zes keer aan hen verscheen en hen drie geheimen toevertrouwde, de zogeheten ‘geheimen van Fatima’. Dit waren profetieën over onder meer de opkomst en ondergang van communisme in de Sovjet-landen.

Lucia werd later non, op oudere leeftijd schreef ze over haar geloof dat Rusland zich zou bekeren en dat er vrede zou komen als de paus en alle bisschoppen over de hele wereld Rusland zouden toewijden tot het ‘Onbevlekte Hart van Maria’. Later stelde Lucia dat paus Johannes Paulus II die profetie had doen uitkomen in een mis in 1984 - ook al noemde hij destijds Rusland niet specifiek in zijn gebed.

Vervulling

In het gebed dat paus Franciscus vrijdag verricht, en waarvan hij de tekst dus heeft rondgestuurd, lijkt hij dat nu wel bewust te doen. Sommige traditionalistische katholieken zien het in elk geval zo, helemaal omdat hij alle bisschoppen wereldwijd heeft gevraagd om met hem mee te bidden. Ze zien er een vervulling in van de profetieën van Maria en de Portugese herderskinderen.

Anderen wijzen erop dat de paus het vermoedelijk niet zo bedoeld, omdat hij niet alleen Rusland maar ook Oekraïne noemt in het gebed. En dat het oorspronkelijke idee van ‘bekering’, wat ooit vermoedelijk betekende ‘bekering tot het katholicisme’, niet meer past in hoe de paus en het Vaticaan tegenwoordig in de wereld staan. De officiële lijn van het Vaticaan over de profetie van Fatima is dat die is uitgekomen toen Rusland het communisme vaarwel zei en Gorbatsjov de Russisch-orthodoxe kerk weer omarmde.

Olie op het vuur

Maar niet iedereen is daar gerust op: heel wat Russisch-orthodoxe gelovigen zijn toch al bang voor beïnvloeding vanuit het Westen en het Vaticaan. En dit ritueel is wat dat betreft olie op het vuur, schrijft de Amerikaanse historicus Katherine Kelaidis op het blog Religion Dispatches. Het is “onzinnig” om in te zetten op de bekering van een persoon of een land, stelt ze. Alleen lijkt het, in het licht van de kerkgeschiedenis van de Oosterse en Westerse tradities, wel alsof dit ritueel dat impliceert.

Daar komt nog bij dat het ritueel van vandaag voortborduurt op het dogma van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria. En laat het dogma dat Maria niet bevlekt is met de erfzonde nu net een dogma zijn dat de katholieke kerk en de orthodoxe kerken verdeelt. Volgens de orthodoxe kerken bestaat er namelijk niet zoiets als erfzonde.

Al gelooft Kelaidis wel dat paus Franciscus het allemaal goed bedoelt, ze noemt het een enorme misstapt en een ‘grimmige herinnering’ aan al die eerdere keren dat westerse kerken onbehulpzaam en toondoof zijn geweest in het contact met orthodoxe kerken.

