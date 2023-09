Nee, dieren zijn niet als mensen, zegt filosoof Coen Simon. ‘Mijn kat mist me niet’

‘We zoeken een nieuwe verhouding tot dieren', zegt Coen Simon. Hij schreef een filosofische reactie op een prentenboek van Yoko Heiligers over dieren. Kunnen ze denken? Nee, vindt Simon. En praten evenmin.

Een filosofische reactie op een prentenboek: de illustrator Yoko Heiligers had er nog nooit van gehoord. Maar ze is ingenomen met Dierenliefde, met bespiegelingen van filosoof Coen Simon over haar eigen prentenboek Mensendieren (2022).

Heiligers’ boek bestaat uit 25 portretten van dieren die als het ware doorsneden zijn. Zo zien we een rat wiens kop die van een knuffeldier is, de romp is half proefdier, half rioolrat, en zijn staart is van de rattenvanger van Hamelen. Dat verbeeldt de even rijke als ingewikkelde relaties die wij, de mens, tot dat dier hebben.

“Yoko tekent hoe dieren altijd verwikkeld zijn in hun verhouding met de mens. Hoe die verhouding verandert en hoe we een nieuwe verstandhouding zoeken”, zegt Coen Simon, schrijver en hoofdredacteur van Filosofie Magazine. “Je hoort het al aan de manier waarop we nu over dieren spreken. Dat kun je in al zijn wokeheid overspannen noemen, ik vind het juist adequaat: dieren heten tegenwoordig ‘niet-menselijke dieren.”

In zijn boekje Dierenliefde heet de lezer ‘mensendier’. Dierenliefde is een kort, filosofisch betoog dat de jonge lezer bombardeert met vragen. Typerende passage: “Als we konden kiezen, waarvoor zouden we dan kiezen: voor een lichaam dat niet kon denken en niet kon missen, of een lichaam dat kan denken en missen wat er niet is en vrezen voor wat er nog komt? Wat zou je liever hebben, nooit missen of altijd verlangen?”

Ik vind het qua taal en ideeën best een moeilijk boek voor kinderen.

“Het is niet alleen voor kinderen bestemd, maar geschikt voor, laten we zeggen, grote mensen vanaf een jaar of tien.”

Wat vraagt u de kinderen precies?

“Ze worden groot in een wereld waarin een nieuwe relatie tussen mens en dier aan het ontstaan is. De mens is zélf een dier aan het worden, en vice versa. Dat brengt nieuwe vooroordelen met zich mee. Het verkennen daarvan vind ik filosofisch interessant.”

Pratende bomen en dieren zijn een vertrouwd thema in oude religieuze verhalen. De literatuurwetenschap heeft er een apart genre van gemaakt, de fabel. Daarin praat het dier, al is het natuurlijk een mens in een veren- of vossenpak.

Maar tegenwoordig leeft het idee dat het dier wel degelijk zelf spreekt, met een eigen taal. “De walvis heeft geen stem”, schreef de Amerikaanse schrijver Herman Melville (1819-1891) al in zijn roman Moby Dick, “maar wat heeft hij te zeggen?” Filosoof Eva Meijer wijdde er een heel boek aan: Dierentalen. Ze wil hun woorden, hun grammatica en symboliek laten horen, kortom hun eigen stem. “Om taal van dieren taal te laten zijn hoeven zij niets nieuws te leren, wij moeten ze anders zien. Zij spraken de hele tijd al.”

Simon: “Die relatie tot taal stel ik ter discussie. Ik sluit me aan bij de Oostenrijks-Britse filosoof Ludwig Wittgenstein. Die zei in zijn Filosofische onderzoekingen dat als een leeuw praatte, wij hem niet zouden verstaan. Taal krijgt betekenis in bepaalde omstandigheden, en als die omstandigheden onbegrijpelijk zijn – ik kan me niet echt voorstellen hoe het is om te leven als leeuw – dan snap ik de leeuw niet. Ook al is hij talig. Het vooroordeel is dat zijn taal lijkt op mensentaal.”

Beeld uit boek ‘Mensendieren ‘van Yoko Heiligers.

In Dierenliefde betwist Simon dat dieren kunnen denken. En gelukkig maar. “Voor veel dieren is denken levensgevaarlijk. Eén gedachte en je prooi is er vandoor. Nóg een gedachte en je bent zelf een prooi.”

Dieren hebben, dat geeft Simon grif toe, wel een goed geheugen – een kraai weet waar ze haar spullen heeft verstopt. “En je kat of je hond lijken zo blij je weer te zien als je weg bent geweest dat je vermoedt dat ook zij zich dingen herinneren. Maar hebben ze ons in de tussentijd gemist? Of zijn ze alleen blij om ons te zien en hebben ze geen idee wat missen is?”

Wat is het antwoord?

“Ik vermoed dat mijn kat me niet echt mist. Ze herkent me, maar ze mist mij niet zoals ik haar kan missen.”

Waarom stelt u zulke vragen?

“Om onze vooroordelen aan het licht te brengen. Het is een misvatting alsof we twee dingen hebben, een lichaam en een geest, en die geest produceert dan taal. Maar het is het lichaam dat die taal mogelijk maakt en betekenis geeft. Het is veelzeggend dat dieren wel taal hebben, maar niet kunnen praten.”

Die taal hoort dus bij het lichaam, of het nu van een vogel, een reptiel of een zoogdier is. “Denk niet dat mijn kat, die genoeg heeft aan de geluiden die hij voortbrengt, opgesloten zit in zijn hoofd. Dat hij méér zou zeggen als ie dat maar kon. Dat is een vooroordeel. Door ons ophemelen van dieren, door te zeggen dat ze heus wel kunnen denken, kleineren we ze, alsof het mensen zijn met een spraakgebrek.”

U veronderstelt een enorme kloof tussen mensendier en dier. Kan Kunstmatige Intelligentie (AI) die straks niet overbruggen en als tolk optreden?

“De hoop is dat we ooit met walvissen kunnen spreken. AI zou spraakpatronen kunnen analyseren en vertalen naar onze taal, en omgekeerd, en zo een mensenwalvissengesprek mogelijk maken. Ik voorspel u: dat is een misvatting, dat gaat niet gebeuren. Vergeet het maar, dat heeft Wittgenstein al aangetoond. Onze werelden zijn daarvoor té anders. Als de bultrug in het voorbijzwemmen wat zegt, zegt het ons niks, ook niet met tussenkomst van AI. We zullen haar niet beter snappen dan we nu al doen.”

Welk dier heeft u geïnspireerd, met wie hebt u uw tekst doorgesproken?

“Ik verkeer dagelijks met mijn kat. Maar ik heb er meer contact over gehad met Yoko, ik heb inspiratie opgedaan bij haar tekeningen in Mensendieren, en stukken uit haar tekeningen zijn ook weer de illustraties in Dierenliefde.

“Het slot van mijn boek gaat over de krokodil, en hoe je in zijn huid kunt kruipen, koudbloedig, met een stug, hard lijf. Maar als je dat beest wordt, kun je dan nog wel voelen als een mensendier? En denken, wat een krokodil niet kan? De grap is dat je, als je helemaal in zijn huid kruipt, je dan door de krokodil wordt opgeslokt. Als je je helemaal verplaatst in de krokodil, wórd je een krokodil, en kun je niet meer als een mens denken. Prachtig getekend door Yoko.”

Een krokodil getekend door Yoko Heiligers.

Hebt u haar al gevraagd wat ze vindt van uw stellige conclusies?

“Daar is het nog niet van gekomen.”

Dus vragen we het Yoko Heiligers zelf. Nee, dat is nog niet gebeurd, beaamt ze.

Wat vindt u van Coen Simons Dierenliefde?

“Coens reflectie, een gedachtenstroom bij mijn tekeningen, vind ik verrassend. Het is prachtig dat mijn prentenboek stof tot nadenken geeft. Dat past bij Mensendier, want ik nodig de lezers en kijkers daarin uit om opnieuw naar dieren te kijken en je te verwonderen.

“Met de laatste zin van Coens Dierenliefde ben ik heel blij. Het is een vraag: ‘Kunnen we ons ooit echt verplaatsen in een ander dier?’ Ik ben het met Coen eens dat dit niet echt kan. Ook zijn kritiek op de vermenselijking van het dier spreekt me aan. Verder vindt hij net als ik dat de mens zich niet boven het dier mag verheffen. In Mensendieren verbeeld ik dat ons terughoudendheid past in wat we kunnen weten over dieren.”

Haar boek kreeg in Trouw een gunstige bespreking en vindt inmiddels zijn weg ver over de grens. De Zwolse kunstenares vertelt dat, na de Italiaanse editie, binnenkort ook de Franse en de Chinese vertalingen van Mensendieren verschijnen.

Bent u het in alles eens met Coen Simon?

“Met Coen verschil ik van mening als hij stellig schrijft dat de krokodil niet kan denken. Dieren hebben emoties - zo kan een wild zwijn rouwen om haar dode biggetje. Ze communiceren wel degelijk. Ook met ons, mensen. Als we maar beter naar ze zouden luisteren.”

