Nederlandse pelgrims in Rome voor heiligverklaring Titus Brandsma: ‘Dit wilden we als gezin niet missen’

Of er misschien nog iemand water wil? Het is warm in Rome op deze zaterdagochtend. Een groep van twintig pelgrims uit Bolsward staat op het punt de stad te gaan verkennen onder leiding van Arjen Bultsma, pastoor van de Zalige Titus Brandsmaparochie. Eerste stop: de Sint-Jan van Lateranen, een eeuwenoude basiliek en de bisschopskerk van de paus.

Nog 24 uur en dan zal hun beroemde plaatsgenoot Titus Brandsma door paus Franciscus op het Sint-Pietersplein worden heiligverklaard. Eigenlijk werd Brandsma in 1881 in het buurschap Ugoklooster geboren, weliswaar onder de rook van Bolsward, maar dat hoorde toen bij een andere gemeente. Dat maakt de trots er niet minder om bij de pelgrims.

“Titus hoort bij Bolsward. Ik vind het heel bijzonder dat hij wordt heiligverklaard. Dat wilden we als gezin niet missen”, zegt Gudrid Hoitinga (49), die met haar man en twee van haar kinderen speciaal naar Rome is afgereisd voor deze unieke plechtigheid. “Titus kwam ook op voor de Friese taal en cultuur. Ik heb een Friese vlag meegenomen en die gaat morgen ook mee naar het plein.”

‘Titus is een voorbeeld, zeker nu het oorlog is’

Zoon Lucas (21) gaat niet meer wekelijks naar de kerk, maar wilde toch graag mee naar Rome voor de heiligverklaring. “Titus is een voorbeeld. Zeker nu het oorlog is in Oekraïne. Als je ziet hoe er ook daar met journalisten wordt omgegaan. Persvrijheid is niet vanzelfsprekend. Ik vind dat je gewoon moet kunnen zeggen wat je wil. Titus was zelf journalist en streed voor die vrijheid tijdens zijn leven.”

Moeder en zoon Hoitinga lopen door Rome. Beeld Stijn Fens

Nadat de Sint-Jan van Lateranen is bezichtigd gaat de tocht door naar de Heilige Trap. Die zou volgens de overlevering afkomstig zijn uit het paleis van Pontius Pilatus en door Jezus zelf zijn beklommen. Bijna alle pelgrims dragen inmiddels een pet of een hoed tegen de felle zon.

“Het wordt zondag ook heel erg heet, dus ook dan moeten we veel water meenemen”, zegt diaken Kees van Kordelaar. “Het zou fijn zijn als we een beetje vooraan zouden zitten.” Van Kordelaar werkt ook in de parochie die naar de toekomstige heilige is genoemd. “Hij is echt een groot voorbeeld voor mij. Misschien kan hij mij helpen om zelf wat heiliger te gaan leven.”

‘Misschien wordt Bolsward wel een bedevaartsplaats’

Rome is een stad waar hardop gedroomd mag worden. Als de groep pelgrims zich weer in beweging heeft gezet op weg naar het volgende hoogtepunt, spreekt Van Koordelaar de hoop uit dat de nieuwe heilige het geloofsleven in zijn parochie nieuw leven inblaast. “Er is enorm veel werk te doen. We kunnen concluderen dat de generatie-op-generatie-katholiek niet meer bestaat. Je zult het anders moeten aanpakken. Wij proberen een verbindende factor te zijn in de gemeenschap van Bolsward en omstreken. Titus kan daarbij helpen.”

Pastoor Arjen Bultsma geeft uitleg in Rome. Beeld Stijn Fens

Veel wordt in Bolsward verwacht van het Titus Brandsma Museum, dat na financiële tegenspoed onderdak heeft gevonden in Cultuurhistorisch centrum De Tiid in Bolsward. Van Kordelaar: “Misschien wordt Bolsward wel een bedevaartsplaats, een plek waar gelovigen naartoe komen om dicht bij Titus te zijn. Er is voldoende parkeergelegenheid in de stad.”

Na de tweede kerk van de ochtend is het tijd voor koffie. Ook pastoor Bultsma geeft toe dat het belangrijk is om tijdens de heiligverklaring een goede plek te hebben op het Sint-Pietersplein. “Vanavond krijgen we de kaartjes en dan moeten we eerst maar eens zien in welk vak we zitten. We worden op tijd gedropt en dan moeten we zien dat we vooraan komen te zitten. Het ontbijt is om zes uur en om half zeven vertrekt de bus. Of er op laatkomers wordt gewacht? “We zijn een barmhartige kerk.”

De familie Hoitinga met links moeder Gudrid en zoon Lucas. Beeld Stijn Fens

Wie was Titus Brandsma? Titus Brandsma werd op 23 februari 1881 geboren in Ugoklooster, nabij Bolsward. In 1898 trad hij in bij de karmelieten. Zeven jaar later werd hij tot priester gewijd. In 1923 werd hij hoogleraar Wijsbegeerte en Mystiek aan de toen gloednieuwe Katholieke Universiteit Nijmegen, tegenwoordig Radboud Universiteit. Later werd hij daar rector magnificus. Brandsma verzette zich vanaf de jaren dertig openlijk tegen het opkomend nazisme. In 1942 werd hij gearresteerd door de Duitse bezetters, naar aanleiding van zijn reis langs de redactie van katholieke dagbladen om hen te overtuigen zich niets aan te trekken van een Duits verbod om NSB-advertenties te weigeren. De Duitsers voerden hem als ‘gevaarlijk persoon’ af naar concentratiekamp Dachau. Daar was hij een grote steun voor kampgenoten, totdat hij bezweek aan ontberingen en mishandeling. Op 3 november 1985 werd hij door paus Johannes Paulus II zaligverklaard.

