Nederlandse Moslims vormen progressieve voorhoede in Europa

De opvattingen van moslims over zaken zoals homoseksualiteit en seksegelijkheid verschillen nogal per kwestie, zo blijkt uit onderzoek van sociologe Saskia Glas. Wel zijn moslims in Nederland op een aantal punten vooruitstrevender dan in landen om ons heen.

Hebben mannen en vrouwen verschillende rechten en verantwoordelijkheden volgens moslims? En wat is de invloed van religie op die opvattingen? Sociologe Saskia Glas van de Radboud Universiteit in Nijmegen publiceerde haar bevindingen hierover recentelijk in een wetenschappelijk artikel in het tijdschrift Social Forces. Ze keek daarvoor naar het tot nu toe grootste onderzoek onder moslims in Europa. In 2011 en 2012 werden ruim 5000 moslims met een migratieachtergrond in België, Frankrijk, Zwitserland, Duitsland, Engeland en Nederland telefonisch geïnterviewd over hun leven en opvattingen.

“Dit is het meest recente beschikbare grootschalige onderzoek naar minderheden in verschillende Europese landen”, zegt Glas. “In het algemeen zie je dat moslims de laatste tien jaar iets progressiever geworden zijn, dus dat zou ik ook verwachten in de steun voor gelijkheid tussen mannen en vrouwen.”

Het belang van een universitaire opleiding is voor mannen niet groter dan voor vrouwen, vindt 91 procent van de Nederlandse moslims. Daarin verschillen zij nauwelijks van de rest van de Nederlandse samenleving, zo blijkt als je deze data vergelijkt met de uitkomst van de European Values Survey (EVS) uit 2017, een Europabreed uitgevoerde enquête. In dat onderzoek zegt 94 procent van de ondervraagde Nederlanders dat een universitaire opleiding voor mannen niet van groter belang is dan voor vrouwen.

Het belang van een goede opleiding

Glas zag in de data uit het onderzoek in 2011 en 2012 iets opvallends: moslims die in de enquête aangeven dat ze religie belangrijk vinden en vaak bidden en naar de moskee gaan, vinden ze het belang van een goede opleiding nog groter dan de minder sterk religieuze moslims.

Ook over mannen en vrouwen in de politiek denken moslims in Nederland bijna net zo progressief als de rest van de samenleving. 78 procent van de moslims vindt dat mannen geen betere politieke leiders zijn dan vrouwen. Uit de EVS in 2017 kwam een iets hogere instemming met deze stelling onder de gehele Nederlandse bevolking: 82 procent.

84 procent van de Nederlandse moslims vindt dat mannen en vrouwen even verantwoordelijk zijn voor de zorg voor kinderen. Bij het huishouden is 79 procent voor een gelijke verdeling. Als het gaat om het inkomen vindt een kleiner deel, 67 procent, dat mannen en vrouwen daarvoor even verantwoordelijk zijn.

De meerderheid van de Nederlandse moslims aanvaardt homoseksualiteit. Deelnemers aan het onderzoek moesten op een schaal van 1 (nooit) tot 10 (altijd) aangeven in welke mate ze homoseksualiteit gerechtvaardigd achten. Van de totale groep respondenten acht 32 procent homoseksualiteit nooit gerechtvaardigd en 16 procent altijd. Maar een meerderheid van de Nederlandse moslims kiest voor een 5 of hoger. Daarmee denken moslims in Nederland een stuk progressiever dan moslims in de andere onderzochte Europese landen.

De algemene bevolking van Nederland is op het gebied van acceptatie van homoseksuelen een progressieve uitschieter in Europa. Bijna 60 procent van de Nederlanders vindt homoseksualiteit altijd gerechtvaardigd. Moslims zijn op dit gebied dus minder progressief dan de gemiddelde Nederlander, maar wel progressiever dan moslims in andere landen.

Glas zag in de data dat moslims in Europa hun geloof kunnen combineren met steun voor gelijkheid van mannen en vrouwen. Daarbij is de steun onder de sterkere religieuze moslims voor vrijheden als abortus, homoseksualiteit en seks voor het huwelijk lager in vergelijking met de minder sterk religieuze moslims.

Glas zag zelfs dat de sterk religieuze groep die al langer in Europa woont iets negatiever is over deze vrijheden dan de sterk religieuze groep die recent naar Europa geëmigreerd is.

Religie heeft op andere opvattingen echter minder invloed volgens Glas. “Hoe religieus moslims zijn, maakt minder verschil voor hoe ze denken over de rolverdeling binnen het gezin. En als het gaat om het belang van universitair onderwijs voor vrouwen, is die steun iets groter onder sterk religieuze moslims.”

Moslims die al langere tijd in Europa wonen, worden in het algemeen progressiever in hun denken over mannen en vrouwen. Dat geldt ook voor de tweede generatie. Maar de opvattingen over de taakverdeling binnen het gezin veranderen niet. “Als vrouwen meer gaan werken en de steun daarvoor groeit, betekent dat niet automatisch dat mannen zich meer verantwoordelijk voelen voor het huishouden en de kinderen.”

Glas kon de reden hiervoor niet uit de data afleiden, maar heeft wel een idee. “Moslims zien opvoeding wellicht als heel belangrijk omdat waarden en normen van de eigen groep vooral thuis doorgegeven worden, en dat zien ze eerder als een zaak van vrouwen.”

Abortus De meerderheid van de Nederlandse moslims vindt abortus niet of weinig gerechtvaardigd (4 of lager op een schaal van 10). Slechts 16 procent van de algemene Nederlandse bevolking kiest voor 4 of lager als je vraagt of abortus gerechtvaardigd is.

Seks Seks voor het huwelijk wordt meer geaccepteerd. 58 procent van de Nederlandse moslims vindt dit gemiddeld tot sterk gerechtvaardigd (5 of hoger op een schaal van 10). 32 procent vindt dat seks voor het huwelijk nooit goed te praten is.

‘De tolerantie van artikel 1 van de Grondwet is leidend’

Ömer Karaca. Beeld Mark Kohn

Ömer Karaca (32) uit Haarlem, de stad waar hij ook geboren is, is nog ongehuwd. Als hij een gezin krijgt is hij van plan de taken gelijk te verdelen. “Ik zie bij mijn generatie echt een kanteling: we nemen de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor werk, kinderen en huishouden. Mijn zus heeft twee kinderen en heeft met haar man afgesproken om alles fifty-fifty te verdelen. Ik vind het dan ook mooi dat je op steeds meer mannentoiletten babyverschoontafels tegenkomt.”

Karaca is woordvoerder van de Turks-Nederlandse islamitische organisatie Milli Görüş. “De tolerantie van artikel 1 van de Grondwet is leidend. Voor mijzelf is de religie mijn kader, maar ik leg niets aan anderen op. In die zin kun je mij als een liberale moslim zien.”

Een opleiding noemt hij voor zowel vrouwen als mannen van groot belang. “Voor vrouwen misschien nog wel belangrijker. In de praktijk zie je vaak nog dat vrouwen het sterkst de cultuur en het wereldbeeld doorgeven aan de kinderen, daarom is het belangrijk dat zij goed opgeleid zijn.”

Hij pleit voor gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in de top van bedrijven en politiek. Over de seksuele vrijheid van anderen wil hij uit principe niet oordelen. “Als jij homoseksueel bent, moet je daar de ruimte voor krijgen, net zoals ik de ruimte moet krijgen om het gebed te verrichten. Mijn generatie hecht aan zelf denken en besluiten nemen. Het is jouw leven en jouw keuzes, ook als je moslim bent.”

‘Ik vind dat ik als moslim automatisch voor emancipatie ben’

Saida Derrazi. Beeld Mark Kohn

Saida Derrazi (50) groeide op in Friesland, maar woont al weer jaren in Amsterdam. Net als haar uit Marokko afkomstige moeder voedde zij haar zoon alleen op. “Ik kom uit een feministische familie waarin vrouwen de ruggengraat vormen.”

Twee jaar geleden richtte ze met enkele andere moslimvrouwen het collectief S.P.E.A.K. op. “Wij hoorden steeds in de media dat moslimvrouwen onderdrukt werden, en wij herkenden ons daar totaal niet in.” Derrazi noemt zich feminist. “Ik vind dat ik als moslim automatisch voor emancipatie ben, dat vind je al in de Koran. Ook staat daarin dat een vrouw kan werken. En het boek dateert ongeveer uit 600 na Christus. Ik vind zelf dat je als vrouw je eigen boontjes moet kunnen doppen, als dit je voorkeur is.”

Over het leven van anderen wil zij geen oordeel hebben. “Je begrijpt de ander nooit helemaal, daarom moet je elkaar in hun waarde laten.”

In Nederland ziet zij ruimte voor progressieve en conservatieve mensen. “We hebben hier al eeuwen conservatieve christenen die we accepteren in de samenleving, waarom zou dat bij moslims niet ook kunnen? Tegelijk denk ik dat veel moslimvrouwen helemaal niet zo conservatief zijn, ze zijn vaak hoogopgeleid, runnen gezinnen en ondernemingen. En er zitten nu zelfs vrouwen met een hoofddoek in de Tweede Kamer.”

