Nederlandse kloosters zwaar getroffen door corona

Ze krijgen door de lockdown veel minder geld binnen doordat hun gastenverblijven dicht zijn en de verkoop van kloosterproducten sterk is gedaald, blijkt uit een inventarisatie door het Algemeen Dagblad. Een precies overzicht ontbreekt nog, maar duidelijk is dat veel kloosters zware klappen te krijgen hebben door het coronavirus. Zo bezweken bij de Zusters van Liefde in Tilburg, Nederlands grootste zustercongregatie, vorige maand 13 van de 128 zusters binnen twee weken. “We hebben hier geen woorden meer voor, zo heftig is deze periode voor de zusters”, zei Judith de Raat, bestuurssecretaris van de congregatie in een reactie.

Het hoge aantal coronaslachtoffers onder religieuzen zou te maken kunnen hebben met het feit dat Noord-Brabant, dat van alle provincies het zwaarst is getroffen door het virus, relatief veel kloosters telt. De gemiddelde leeftijd is er hoog waardoor veel religieuzen in de risicogroep vallen. Bovendien zijn de gemeenschappen hecht, maar hierdoor ook kwetsbaar. Zusters en broeders bidden bijvoorbeeld veel samen waardoor het virus zich snel heeft kunnen verspreiden.

Religieuze gemeenschappen in Europa zwaar getroffen

Ondertussen maakt de Konferentie Nederlandse Religieuzen (KNR) waarin bijna tweehonderd kloosterordes en congregaties samenwerken, zich grote zorgen. Ook over het financiële voorbestaan van de kloosters. Door de lockdown komt er veel minder geld binnen. “Door de coronamaatregelen zijn gastenverblijven gesloten en de verkoop van onder meer wijn en abdijbier en andere kloosterproducten is deels stilgevallen”, zegt woordvoerder Erica Op ’t Hoog tegen het AD. Kloosters komen bovendien volgens de KNR in veel gevallen niet in aanmerking voor steunmaatregelen van de overheid.

Ook in andere Europese landen worden religieuze gemeenschappen zwaar getroffen. Zo raakte in een klooster in Rome van de 21 zusters er maar liefst 19 besmet. In Italië overleden verder al ruim honderd rooms-katholieke priesters aan de gevolgen van het coronavirus.

