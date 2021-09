Nederlandse kerken buigen zich tijdens de Vredesweek over inclusief samenleven

De jaarlijkse Vredesweek wordt georganiseerd door vredesorganisatie Pax. Op het programma staan lezingen, vredeswandelingen en tentoonstellingen, georganiseerd door lokale ‘ambassades van vrede’. Dat zijn allerlei lokale initiatieven, waarvan ongeveer 60 procent is verbonden aan kerkelijke instanties. “De ene kerk pakt groots uit voor de Vredesweek, de ander wat kleinschaliger. Wel is de eerste zondag van de Vredesweek op veel plaatsen een moment voor het aanhalen van interreligieuze verbanden. Er is veel aandacht voor de samenwerking tussen katholieken en protestanten en er vinden ook gezamenlijke wandelingen van moskee- en kerkgangers plaats”, zegt Edwin Ruigrok van Pax.

De Nederlandse Vredesweek wordt sinds 1967 georganiseerd rondom 21 september, de internationale dag van de vrede. Ieder jaar verkiest de organisatie een actueel thema. Zo ging het in het verleden bijvoorbeeld over problematiek rond de Vietnamoorlog, het conflict op de Balkan en het gebruik van kernwapens. Dit jaar vraagt de organisatie dus aandacht voor ‘inclusief samenleven’.

“Dat zal best een uitdagend thema zijn voor de kerken”, zegt Ruigrok. Volgens de organisatie is vredelievend samenleven enkel mogelijk als bepaalde groepen niet langer worden buitengesloten. De komende week spreekt men bijvoorbeeld over genderrelaties en de omgang met de lhbti+-community van onder andere homoseksuelen en transgenders.

Veel positieve reacties vanuit de kerken

Dit ‘uitdagende’ thema kon volgens Ruigrok op veel positieve reacties vanuit de kerkelijke gemeenschap rekenen. “Het thema werd meteen omarmd. Kerken lopen misschien niet voorop in de maatschappelijke discussie over vraagstukken als inclusie, gender en racisme, maar ik zie wel dat kerkleidingen er actief mee bezig zijn. Vanuit barmhartigheid praten ze toch over dergelijke thema’s en dat zal de Vredesweek nog verder moeten stimuleren.”

“Dit thema gaat voor mij over het slaan van bruggen. Nederland kan lastig zijn wanneer je afwijkt van de norm, hele groepen worden systematisch buitengesloten”, zegt Ruigrok. Hij is al 18 jaar verbonden aan Pax en verwacht zoals altijd veel van de Vredesweek. “Er staan ruim honderd activiteiten gepland, die allemaal op een bepaalde manier met inclusiviteit te maken hebben. Het samenzijn van mensen kan echt iets teweeg brengen”.

De Vredesweek duurt tot zondag 25 september. Ruigrok is tevreden als het bewustzijn van inclusie in de samenleving dan iets gegroeid is. Ook hoopt hij op nieuwe ontmoetingen tussen verschillende gemeenschappen. “Die relaties kunnen hopelijk de komende jaren worden uitgebouwd en versterkt. In Enschede hebben we bijvoorbeeld gezien dat een ontstane relatie met een islamitische gemeenschap heeft kunnen uitmonden in een reguliere vorm van overleg. Daar hoop ik op, dat men samen aan de slag zal gaan met de inclusieproblematiek. ”

