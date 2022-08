Nederlandse katholieken willen een inclusieve kerk met een grotere rol voor vrouwen

Katholieken uit onverdachte en ook wel verdachte hoek zeggen geregeld dat het maar goed is dat de rooms-katholieke kerk geen democratie is. Het heeft geen parlement dat bij wijze van spreken op de laatste dag voor het reces de priesterwijding voor vrouwen er nog even doorheen jast.

Toch mogen alle 1.3 miljard katholieken op last van paus Franciscus meepraten over de koers van hun kerk. Dit zogenoemde synodale proces is een voorbereiding op een bisschoppensynode die in oktober volgend jaar in Rome gehouden wordt en die niet toevallig als thema heeft: ‘Voor een synodale kerk: gemeenschap, participatie en missie’.

Zeven verslagen

De afgelopen tijd hebben honderden Nederlandse katholieken gehoor gegeven aan de oproep van de paus. Ze zijn — georganiseerd per bisdom — met elkaar in gesprek gegaan over onderwerpen als liturgie, de rol van de vrouw en de missie van de kerk in de samenleving. Kortom: over de toekomst van hun kerk.

Elk bisdom maakte zijn eigen verslag. Al die zeven verslagen zijn nu samengevat tot een ‘nationale synthese’ die namens de Nederlandse kerkprovincie naar het Vaticaan is gestuurd en woensdag is vrijgegeven. Daaruit blijkt dat de katholieken van ons land overlopen van de wensen en verlangens, en dromen van een andere kerk.

Gescheiden mensen, homo's en lesbiennes moeten welkom zijn

Voor veel van hen heeft de katholieke kerk een negatief imago. Het rijtje eigenschappen liegt er niet om: ‘dogma’s, hiërarchie, klerikaal, seksueel misbruik’. Het beeld heerst dat ‘de kerk geen weerwoord duldt, strak hiërarchisch is en te veel gericht is op regels.’ Ze willen vooral een gastvrije kerk waar iedereen welkom, ook bij vieringen. ‘Met gastvrij wordt ook bedoeld dat gescheiden mensen, homo’s en lesbiennes welkom zijn.’

Veel parochianen willen een geloofsgemeenschap waarbinnen een dialoog gevoerd wordt over huwelijk, echtscheiding en ‘over de waarde van het leven, over andere relatievormen.’ En, ze willen vooral praten over rol van de vrouw in de kerk. Die moet veel meer in lijn komen met die van de man, die het nu toch vooral voor het zeggen heeft, ook rondom het altaar. Het rapport schrijft ‘dat een aantal vrouwen pleit voor een theologisch onderzoek en gesprek over de toelating van vrouwen tot het diaken.’

Opvallend is dat nergens de priesterwijding van vrouwen aan de orde komt. Iets wat bijvoorbeeld in het verslag van het bisdom ’s Hertogenbosch wel gebeurt. Over de verdeling van macht in de kerk schrijft het rapport in het deel ‘onderscheiding en conclusies’: “Het samen op weg zijn als kerk heeft ieders gaven nodig: de specifieke gaven van de gewijde ambtsdragers, de gaven van de religieuzen, de gaven van de andere gelovigen, vrouwen en mannen.” Hier lijkt de nationale synthese toch vooral realisme te prediken.

Mooie visioen

Het Vaticaan is inmiddels overspoeld met tientallen rapporten uit alle hoeken en gaten van hele wereldkerk, deels in lijn met Nederland, soms ook niet. Die rapporten worden omgesmeed tot weer een synthese, een werkdocument waar bisschoppen volgend jaar oktober in Rome over gaan praten. Of er tegen die tijd nog iets over is van dat mooie visioen van hun kerk dat de Nederlandse katholieken hier laten zien, is de vraag.

