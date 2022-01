Nederlandse bisschoppen spreken vanwege corona toch maar niet af met de paus in Rome. ‘Jammer’

De bisschoppen hebben gevraagd om uitstel, en het Vaticaan heeft daarmee ingestemd, zo werd woensdag bekend.

Ad limina betekent letterlijk ‘naar de drempels’. Die drempels verwijzen naar de graven van de apostelen Petrus en Paulus, grondleggers van de kerk. Elke bisschop is verplicht om elke vijf jaar naar die graven af te reizen naar de Eeuwige Stad om die te vereren en aan de paus en de Romeinse curie verslag uit te brengen hoe het in zijn bisdom gaat. De bezoeken vinden in de regel plaats per kerkprovincie en dus gaan de Nederlandse bisschoppen samen.

Niet verantwoord

Vanwege de coronamaatregelen en de onzekerheid over de ontwikkeling van de omikronvariant, vinden de bisschoppen het niet verantwoord om als groep naar Rome te reizen en daar in korte tijd meerdere bijeenkomsten te hebben. De bisschoppen betreuren het feit dat ze niet naar Rome kunnen gaan. Een eerdere datum in 2021 werd door het Vaticaan afgezegd.

Hoogtepunt van een ad limina-bezoek is altijd een ontmoeting met de paus. Was het vroeger zo dat de bisschoppen keurig plaats moesten nemen en maar moesten aanhoren wat de paus hen te vertellen had, onder paus Franciscus is het meer een ongedwongen kringgesprek waarin informatie wordt uitgewisseld. Het laatste ad limina-bezoek van de Nederlandse bisschoppen vond plaats in 2013. Franciscus was toen nog geen jaar paus. Een nieuwe ontmoeting met hem laat dus op zich wachten.

Goede moed

“Wij hebben helaas deze beslissing moeten nemen. Maar we houden goede moed dat het op een later moment wel door kan gaan als de omstandigheden in verband met corona gunstiger zijn, zowel in Italië als in Nederland”, zegt bisschop Hans van den Hende, bisschop van Rotterdam en voorzitter van de Nederlandse bisschoppenconferentie. “Hopelijk kunnen we dan wel als groep met minder risico’s samen naar Rome reizen en op verantwoorde wijze vergaderingen en ontmoetingen hebben.”

