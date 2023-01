Na de dood van Benedictus XVI steekt de conservatieve tegenwind weer op

De opkomst bij de begrafenis van paus Benedictus XVI op donderdag 5 januari viel eigenlijk tegen. Toch had iedereen die er moest zijn zich verzameld rond de cipressenhouten kist met het lichaam van Benedictus. Zoals zijn Romeinse ‘familie’, aartsbisschop Georg Gänswein, de vier zusters die voor hem zorgden en talloze bisschoppen en kardinalen.

Er waren onder die laatste groep nogal wat geestelijken die kritisch zijn over paus Franciscus, en terugverlangen naar het pontificaat van theoloog-paus Benedictus. Zo ook de aanwezige kardinaal George Pell. “De beste theoloog die ooit paus was”, zei hij over Benedictus, die hij intens bewonderde.

Kardinaal George Pell bij het lichaam van emeritus paus Benedictus, dat begin dit jaar lag opgebaard in de Sint-Pieter. Pell overleed kort daarna, op 10 januari. Beeld AP

Traditionalistische tegenstanders

Niet ver bij Pell vandaan zat kardinaal Gerhard Müller. Die kreeg in 2017 in een gesprek van nog geen minuut van paus Franciscus te horen dat hij kon vertrekken als prefect van de invloedrijke Congregatie voor de Geloofsleer. Sindsdien laat hij zich kritisch over de huidige paus uit.

Er waren ook geestelijken die dachten dat het na de dood van Benedictus makkelijker zou worden voor Franciscus. Zijn traditionalistische tegenstanders binnen de kerk waren immers hun grote boegbeeld kwijt en moesten zich waarschijnlijk hergroeperen. Niets bleek minder waar. Benedictus was nog niet bijgezet in de crypte van de Sint-Pieter, of de tegenwind stak weer op.

Allereerst was daar het boek van Georg Gänswein, de privésecretaris van Benedictus XVI. Het lag al een week na diens uitvaart in de Italiaanse boekhandels. Een opmerkelijke timing, die veel mensen in het Vaticaan de wenkbrauwen deed fronsen.

Abortus en homoseksualiteit

In Niets dan de waarheid, Mijn leven naast Benedictus XVI beschrijft Gänswein de hoogtepunten uit de tijd dat hij Joseph Ratzinger, de latere paus Benedictus XVI, diende. Maar hij suggereert ook dat de relatie tussen de huidige paus en zijn voorganger niet ideaal was. Sterker nog: volgens Gänswein was Benedictus het soms ronduit oneens met uitspraken en beslissingen van Franciscus.

Zo liet de emeritus paus zich volgens hem kritisch uit over uitspraken die Franciscus in 2013 deed in een Jezuïeten-tijdschrift over abortus en homoseksualiteit. Ook zou Benedictus pijnlijk getroffen zijn geweest door het besluit van Franciscus om het vieren van de Tridentijnse mis, de ‘oude’ Latijnse mis die eeuwenlang de norm was binnen de kerk, weer aan banden te leggen. Benedictus had de viering van de Tridentijnse mis in 2007 juist vrijgegeven. Zo brengt Gänswein barstjes aan in het beeld van twee pausen die harmonieus met elkaar omgingen, en geeft hij de oppositie tegen Franciscus wind in de zeilen.

Kardinaal Pell heeft het boek van Gänswein hoogstwaarschijnlijk niet meer gelezen. Hij overleed op 10 januari door een fatale operatie aan zijn heup. Pell zag zijn dood dus niet aankomen. Vlak na de kardinaalscreaties van augustus vorig jaar begon hij aan intimi te vertellen dat Franciscus aan een ernstige ziekte leed. Een Amerikaanse journalist vertrouwde hij toe op korte termijn een conclaaf, een pausverkiezing, te verwachten. Maar nu was het Pell die overleed, en paus Franciscus die zijn lichaam de laatste zegen gaf tijdens het afscheid in de Sint-Pieter.

Paus Franciscus (r) en emeritus paus Benedictus XVI in het pauselijke zomerverblijf in Castel Gandolfo (2013). Beeld Getty Images

Franciscus als ramp en bron van verwarring

Vlak na de dood van kardinaal Pell werd bekend dat hij de auteur was van een anoniem memo, dat in maart 2022 onder de auteursnaam Demos (Grieks voor ‘volk’) verscheen op het weblog van de Italiaanse journalist Sandro Magister. Hierin wordt het pontificaat van Franciscus omschreven als ‘een ramp in veel of de meeste opzichten.’

Het memo bestaat uit twee delen: ‘Het Vaticaan vandaag’ en ‘Het volgende conclaaf’. ‘Demos’ (Pell dus) trekt in scherpe bewoordingen het gezag van Franciscus in twijfel en noemt hem een bron van verwarring voor de kerk. Volgens Pell heeft Franciscus een ‘verwaarloosbare’ invloed in de politieke wereld, en de kardinaal betreurt het dat de huidige paus loyale Chinese katholieken onvoldoende steunt.

In het tweede deel, dat als een soort gids dient voor deelnemers aan een volgend conclaaf, schrijft Pell dat het de taak van de volgende paus is om ‘de normaliteit te herstellen, de doctrinaire helderheid in geloof en moraal te herstellen, de juiste eerbiediging van het recht te herstellen en ervoor te zorgen dat het eerste criterium voor de benoeming van bisschoppen het aanvaarden van de apostolische traditie is’.

Nog een explosief stuk

Het was een publiek geheim dat Pell en andere behoudende kardinalen al een tijdje in Rome bijeenkwamen om de tactiek te bepalen voor een volgend conclaaf. De Australische kardinaal liet nog een stuk na − net zo explosief − dat vlak na zijn overlijden werd gepubliceerd in het conservatieve Britse weekblad The Spectator. Hierin omschrijft hij het synodale proces (waarin alle katholieken mee kunnen praten over de toekomst van de kerk) als een ‘giftige nachtmerrie’. Weer een klap in het gezicht van Franciscus, die Pell altijd bleef steunen, ook toen hij werd veroordeeld voor vermeend seksueel misbruik.

Tenslotte deed kardinaal Müller nog een duit in het zakje met zijn boek In goed vertrouwen. Hierin is ook hij zeer kritisch over Franciscus. Die zou omringd zijn door een ‘magische cirkel’ van vertrouwelingen met weinig theologische kennis, die alles beslist.

‘Bedenkelijke aanvallen’

Woensdag reageerde paus Franciscus in een interview met het persbureau Associated Press op de kritiek van kardinaal Pell: “Ook al zeggen ze dat hij mij bekritiseerd heeft. Prima. Dat is zijn recht. Kritiek leveren is een mensenrecht”. Pell was ‘een goede vent’ volgens de paus.

“Dat is chic van de paus, maar de aanvallen op Franciscus zijn bedenkelijk”, zegt kerkhistoricus Paul van Geest. “De timing van de publicatie van Gänswein vind ik heel curieus. Ik ben benieuwd of hij zich afgevraagd heeft of hij de huidige paus met de publicatie van dit boek dient.”

De kritiek van Pell en Müller vindt hij merkwaardig. “De paus is nu eenmaal de paus, of hij nu een geleerde is als Benedictus, of een herder die naar de schapen ruikt zoals Franciscus. Die bekritiseer je niet openlijk als kardinaal, tenzij je ego opspeelt en je even vergeet dat de paus de paus is. Kritiek op de paus uit je binnenskamers. Dan houd je de collegiale band beter intact.”

