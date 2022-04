Moslims en christenen kunnen dit jaar samen vasten. ‘Eenvoudiger leven is voor mij de sleutel’

Ze kennen elkaar nog maar net, maar ze praten in zo’n hoog tempo met elkaar dat het lijkt alsof ze al jaren bevriend zijn. Nora Asrami uit Zoetermeer en Marleen Blootens uit Delft (allebei 39) zijn sinds dit jaar collega’s bij NEWConnective, het inter-levensbeschouwelijke studentenpastoraat van de Vrije Universiteit.

Marleen Blootens is dominee en ging pas een jaar of vijftien terug iets doen aan de veertigdagentijd. Elk jaar probeert ze van één ding af te zien, bijvoorbeeld van vlees, alcohol of series kijken. “Eerlijk gezegd heb ik nog nooit iets veertig dagen volgehouden. En de laatste tijd heb ik al zoveel uitdagingen in mijn leven gehad dat ik mezelf dit jaar niets wil opleggen.”

Nora Asrami is islamoloog en vast al vanaf haar tiende. “Ik vond de gezelligheid en de mooie klanken van de gebeden heel bijzonder. Ik kan tegenwoordig in de ramadan uren bidden, met name midden in de nacht. Dan ben je alleen met God en de engelen.”

Ze weet nog dat een klasgenootje snoepkikkertjes trakteerde. “Toen had ik het even lastig. Dat rook zo lekker. Sowieso staan mijn zintuigen op scherp tijdens de ramadan, ik ruik alles veel intenser. Ik wist wel dat God mij zag, maar ik wilde niet dat de kinderen mij zouden zien, dus nam ik het kikkertje mee naar het toilet, stopte het kikkertje even in mijn mond om de smaak te proeven en spuugde het weer uit.”

Burn-out

Vorig jaar kwam het vasten op een ongelegen moment. “Ik zat diep in een burn-out. God voelde heel ver weg, het voelde alsof ik schreeuwde, maar het leek of Hij met zijn rug naar mij toe zat. Ik ging maar door met de ramadan, al bracht het me niet wat het andere jaren gebracht had. Mijn moeder moedigde me aan om te vasten, dacht dat ik me er vast beter door zou voelen. Mijn oom is imam, die zei later dat het niet had gehoeven, omdat ik mentaal ziek was. Hij heeft eerder ook mijn moeder verboden te vasten omdat het niet goed voor haar gezondheid was volgens de huisarts. Hij zei: ‘Het is een gunst van God dat je niet mee hoeft te doen en je wijst die gunst af door het toch te doen’.”

Ergens benijdt Blootens moslims wel: ze geven veel op tijdens de ramadan, maar beleven er ook veel aan. “Ik ben van nature al vrij streng voor mezelf. Mij helpt het om te bedenken dat ik helemaal niet hoef te vasten om dichter bij God te komen.”

Asrami benijdt Blootens dan weer omdat zij van sociale media afgegaan is, wat haar zelf niet lukt. Blootens: “Dat zouden meer mensen eens moeten proberen. Toen ik overspannen was, stopte ik met Facebook, omdat ik er onrustig van werd door mezelf de hele tijd te vergelijken met anderen. Ik kan zonder sociale media dichter bij mijzelf blijven.”

Asrami: “Daarom wil ik dit jaar ook met Instagram minderen en Koranverzen uit mijn hoofd leren.”

Blootens: “Wij christenen gaan misschien vrijblijvender om met vasten, maar ik heb wel een keer een week in stilte in een klooster gezeten. Daar ontdekte ik dat eenvoudiger leven voor mij de sleutel is, God kan juist in de eenvoud tot je komen.”

Asrami: “Amen! Dat ben ik volledig met je eens.”

Khalid Hammouti en Hanneke Henrichs. Beeld Mark Kohn

‘Als je honger hebt voel je je kwetsbaar’

Khalid Hammouti (37) uit Blaricum en Hanneke Henrichs (69) uit Huizen leerden elkaar vier jaar geleden kennen bij interreligieuze activiteiten die ze vanuit de katholieke parochie en de moskee organiseerden.

Hammouti, in het dagelijks leven jurist, vast sinds het laatste jaar van de basisschool. “Het voelde alsof er elke dag een verjaardag was, zoveel mensen kwamen spontaan langs. Door de integratie gebeurt dat minder, je appt eerst iemand of het uitkomt en mensen zijn vaak druk.”

De gepensioneerde Henrichs is gereformeerd opgevoed, maar stapte over naar de katholieke kerk. Het vasten beleefde zij anders dan andere katholieken. “Ik vind dat je je elke dag zou moeten bezinnen op hoe goed je het hebt, daar heb ik niet een speciale maand voor nodig. Ik heb op allerlei momenten gesprekken met God waarin ik alles kwijt kan, ook al krijg ik meestal geen antwoord.”

Voor Hammouti is de ramadan een tijd die hem aan het denken zet. “Ik heb de neiging om te veel te werken, waardoor er te weinig tijd voor mijn gezin overblijft. En ik vind dat ik niet zoveel spullen moet kopen.”

Henrichs: “Zo vind ik dat ik deze veertigdagentijd minder vaak op mijn telefoon moet kijken.”

Hammouti: “De ramadan is elk jaar weer een eye-opener. De eerste dagen kom ik er altijd achter waar ik verslaafd aan ben, koffie bijvoorbeeld. En je gaat automatisch denken aan mensen die het minder hebben.”

Henrichs: “Om zulke dingen gaat het bij ons in de kerk ook. Kinderen krijgen een placemat waarop staat wat ze elders niet hebben en jij wel. En in de vastenactie zamelen we geld in voor een buitenlands doel.”

Henrichs komt af en toe op iftarmaaltijden waarvoor zij vanuit de moskee uitgenodigd wordt. “De eerste keer dacht ik dat iedereen ziek zou worden omdat ze zoveel aten.”

Hammouti: “Ons geloof schrijft soberheid voor, maar er zijn ook mensen die zich een slag in de rondte eten en dan knock-out gaan. Twee uur na de maaltijd ga je naar de moskee voor het nachtgebed, maar die mensen kunnen dan niet meer op hun benen staan.”

Er zitten diepe lessen in de vastentijd, zegt Hammouti. “Als je honger hebt, voel je je kwetsbaar. Daardoor besef je dat je niet alles onder controle hebt.”

Gezamenlijke iftarmaaltijd Dit jaar overlappen de christelijke en de islamitische vastentijd elkaar voor het eerst sinds 1995. Daarom organiseert NewConnective op 7 april in de Westerkerk in Amsterdam een ontmoeting voor studenten, met een gezamenlijke iftarmaaltijd, om het vasten te verbreken. Organisator Nora Asrami benadrukt dat de avond niet alleen voor moslims en christenen is. “Vasten helpt je om tot jezelf te komen en daar is bij veel mensen behoefte aan. Wij willen op deze avond studenten helpen om stil te staan bij wie je bent, wat je belangrijk vindt en hoe je kunt groeien als mens.”

