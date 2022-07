Moskeeën willen hun achterban naar de bloedbank krijgen. ‘Wie één mens redt, redt de hele mensheid’

Zeven leden van het hoofdbestuur van de islamitische moskee-organisatie Milli Görüs meldden zich onlangs gezamenlijk bij de bloedbank Sanquin in Rotterdam. Het groepje gaf daarmee het startschot voor een grote campagne onder de achterban om zich te melden als bloeddonor. Na de zomer breidt het genootschap, dat zo’n 30.000 leden vertegenwoordigt die in totaal veertig moskeeën bezoeken, dit project uit richting alle besturen en leden.

Het vrij jonge bestuur wil zichtbaar zijn in de samenleving en hier actief aan bijdragen, verklaart woordvoerder Kenan Aslan (41), die in het dagelijks leven een online meubelwinkel runt. “Wij zijn geboren en getogen in Nederland. Wij doen mee, dat willen we laten zien.” Daarbij speelt de religieuze leefregel dat ‘Wie één mens redt, de hele mensheid redt’ een belangrijke rol.”

Levens redden

Liefdadigheidsactiviteiten waar moskeeën zich voor inzetten, zijn voedselpakketten doneren aan arme gezinnen of geld inzamelen voor waterputten in ontwikkelingslanden. Maar bloed of plasma doneren is nog relatief onbekend, vertelt Aslan. “Terwijl dit ook een manier is om bij te dragen. Je kunt er levens mee redden. We willen deze vorm van inzet aanwakkeren.”

Ook de Utrechtse Ulu-moskee gaat na de zomer in gesprek over een wervingscampagne in de moskee. Sommige moslims leven met misvattingen over het doneren van bloed, plasma of organen, zegt bestuursvoorzitter Yücel Aydemir. “Daar willen we actief verandering in brengen.”

Sanquin spant zich al langer in om samen met islamitische organisaties meer donoren te werven. Ieder jaar is er een verloop van 10 procent onder de donoren, die om verschillende redenen stoppen met bloed geven, vertelt woordvoerder Merlijn van Hasselt. “Daarbovenop zien we dat tijdens vakanties en periodes met mooi weer minder mensen naar de bloedbank komen. Onder de moslimgemeenschappen is de bekendheid met bloeddonatie lager. We registreren niet op geloof of achtergrond, maar onder onze donoren zien we wel voornamelijk oorspronkelijk Nederlandse achternamen.”

Ook nog gezellig

Vorig jaar organiseerden de Ahmadiyya-gemeenschap, die in Nederland 2600 leden telt, samen met Sanquin een actie met een mobiele testlocatie bij de moskee in Almere. Daar werden honderd mensen goedgekeurd als plasmadonor. Of deze ook regelmatig terugkeren, zoals Sanquin graag zou zien, wordt niet bijgehouden.

Maar volgens initiatiefnemer en imam Safeer Siddiqui heeft de actie wel degelijk vervolg gekregen. “Op de locaties waar plasma gedoneerd kan worden zijn er regelmatig groepjes van onze gemeenschap langs geweest. Die melden we dan vooraf als groep aan. Dat werkt extra motiverend en is nog gezellig ook.”

“De benadering om als groep of gemeenschap te doneren, werkt extra goed bij de islamitische gemeenschappen”, ziet ook Kenan Aslan van Milli Görüs. “In Turkije worden donoren geworven via een speciale oproep op de radio. Iedereen die wil, gaat dan naar het betreffende ziekenhuis waar er massaal gedoneerd wordt. Die collectieve impact willen we hier ook maken.”

