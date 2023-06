Moskeeën vragen burgemeesters om koranverbrandingen te voorkomen

Moskeeën roepen burgemeesters op om te voorkomen dat bij demonstraties Korans verscheurd of verbrand worden. Ze hebben een stappenplan gemaakt om koranschennis tegen te gaan. Dit is aangeboden aan het ministerie van Justitie en Veiligheid, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Nederlands Genootschap van Burgemeesters.



Het verbranden of verscheuren van heilige boeken is niet verboden in de Nederlandse wet. Burgemeesters kunnen een demonstratie wel beperken, verbieden of beëindigen ‘ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden’.

Maar een samenwerkingsverband van zeven regionale moskeekoepels, de zogeheten K7, ziet juridisch meer mogelijkheden om koranvernielingen te voorkomen. Volgens hen verplicht het Europees recht de staat ook om ‘de religieuze vrede te beschermen’.

Ongepaste aanvallen op voorwerpen van religieuze verering

Hoogleraar Tom Zwart, gespecialiseerd in cross-cultureel recht en verbonden aan de Universiteit Utrecht, staat de moskeeën bij. Hij verwijst naar uitspraken van het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Door het hof is vastgesteld dat ongepaste aanvallen op voorwerpen van religieuze verering niet worden beschermd door de vrijheid van meningsuiting. Deze moeten door de staat worden voorkomen of bestreden ter bescherming van de ‘religieuze vrede’.

Zwart: “Wij tornen niet aan het recht om demonstraties te organiseren. Maar wij zeggen op grond van uitspraken door de Europese rechter dat het bij de uitoefening van het demonstratierecht niet is toegestaan om aan te zetten tot religieuze haat en intolerantie.”

Begin dit jaar scheurde Edwin Wagensveld, voorman van de anti-islam-organisatie Pegida, een Koran aan stukken voor het Tweede Kamergebouw. De politie greep toen niet in. Volgens burgemeester Jan van Zanen van Den Haag zijn dit soort acties vanwege het recht op de vrijheid van meningsuiting en het demonstratierecht toegestaan.

‘Geen wanordelijkheid’

In reactie op vragen van politieke partij DENK zei Van Zanen dat er geen grond was om de demonstratie te beperken, of om anderszins in te grijpen. “Het verscheuren van een boek is geen wanordelijkheid in de zin van de wet.” In Den Haag geldt wel het voorschrift dat bij voorgenomen demonstraties geen voorwerpen mogen worden verbrand, dus ook geen Korans of andere heilige boeken. Wagensveld werd daarom niet toegestaan een Koran te verbranden, maar wel om het te verscheuren.

In Den Haag gingen destijds honderden mensen de straat op uit protest tegen de moslimhaat die zij uit de acties vinden spreken. Een week later kon Wagensveld in Utrecht opnieuw zijn gang gaan. Burgemeester Sharon Dijksma zag geen juridische reden voor een verbod op de demonstratie van de Pegida-voorman, waarbij hij uiteindelijk opnieuw een Koran verscheurde.

Oud-PVV’er Joram van Klaveren, sinds een aantal jaar bekeerd tot de islam, is als adviseur van K7 betrokken bij het initiatief van de moskeeën. Hij bevestigt de zorgen onder veel moslims. “De koranvernielingen zijn een vorm van geweld. Het gaat hier niet zomaar om ‘een boek’, de Koran is dierbaar voor moslims.”

Verbaasd over het stappenplan

Joost Keemink, adviseur bij het Nederlands Genootschap van Burgemeesters, heeft het stappenplan gezien, en is er verbaasd over, zegt hij. Volgens hem kan een burgemeester een demonstratie alleen vooraf verbieden als er genoeg signalen zijn dat de openbare orde wordt verstoord. “Het signaal dat een Koran of een ander heilig boek zal worden verbrand of verscheurd is onvoldoende voor de burgemeester om vooraf in te grijpen.”

Keemink ziet wel een rol voor de officier van justitie, maar dan achteraf. “Als er strafbare feiten worden gepleegd tijdens een demonstratie, kan het OM in actie komen.” Na de koranverscheuringen eerder dit jaar volgden vele aangiftes. Pegida-voorman Wagensveld is hierop in april door het OM aangemerkt als verdachte van groepsbelediging.

Van Klaveren wil in gesprek met het genootschap om verdere uitleg te bieden. Ook is er belangstelling vanuit Zweden na een Koranverbranding aldaar afgelopen woensdag. “We hebben vragen gekregen en het stappenplan gedeeld met enkele islamitische organisaties, omdat het Europees recht ook daar van toepassing is.” Een woordvoerder van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten laat weten dat de moskeeën binnenkort een reactie op hun brief over het stappenplan kunnen verwachten.

