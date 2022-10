Moskeeën reageren geschokt op oproep zich uit te spreken over geweld tegen lhbti+’ers

Met verbazing, verbijstering en teleurstelling lazen moskeebestuurders in Amsterdam de brief die de gemeente donderdag namens burgemeester Femke Halsema verstuurde. Daarin nodigt zij alle islamitische vertegenwoordigers uit maandag bij elkaar te komen en een verklaring te ondertekenen waarin wordt opgeroepen geweld tegen lhbti+’ers te veroordelen en steun uit te spreken aan slachtoffers. De burgemeester wil dat de moskeeën op die manier laten zien dat ‘ze een positieve kracht in de Amsterdamse samenleving zijn.’

Dit initiatief is een uitvloeisel van een regulier veiligheidsoverleg van de gemeente, de politie en religieuze organisaties, in mei. Daarin kwam de wens van de gemeente ter tafel, naar aanleiding van enkele geweldsincidenten van jongeren tegen lhbti+’ers in de stad. “We hebben toen al uitgesproken dat we opkomen voor alle kwetsbare groepen, en dat we elke vorm van geweld, tegen wie dan ook, altijd zullen veroordelen”, zegt Mustafa Hamurcu. Hij praat met de gemeente namens de islamitische stichting Milli Görüs, die in Amsterdam vier moskeeën heeft. “Ik heb in mei al gepleit voor een brede verklaring, die ondertekend wordt door alle religieuze gemeenschappen, niet alleen de islamitische.”

Moslims als zondebok

Dat de moskeeën nu als aparte groep worden benaderd wordt gezien als een indirecte beschuldiging aan de moskeeën. Het verzoek van de gemeente slaat daarmee een flinke deuk in het toch al broze vertrouwen tussen de overheid en de islamitische gemeenschappen. “Er wordt geïmpliceerd dat er een religieus aspect is aan het geweld”, zegt Hamurcu. “Maar dit is een probleem dat we als samenleving met elkaar moeten oplossen, niet alleen wij als moslims. Wij zijn de eerste die bij willen dragen aan oplossingen. En toch worden we weer als zondebok gezien.”

De Blauwe Moskee, die een goede relatie heeft met de gemeente, noemt de oproep van Halsema ‘absurd, discriminerend en verwerpelijk.’ “We zijn echt verbaasd over de amateuristische manier waarop dit nu gaat”, reageert woordvoerder Nourdeen Wildeman.

“We hebben de afgelopen jaren een goede band met de gemeente opgebouwd. We stonden vooraan om samen te werken aan oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Nu moeten we opeens schriftelijk iets vastleggen en daarmee bewijzen dat we een positieve kracht zijn. Dat is een issue voor ons. Waarom moeten wij als moslims bewijzen dat we tegen strafbare feiten zijn?”

Een brede verklaring

Volgens Sebastiaan Meijer, woordvoerder van burgemeester Halsema, zullen ook de joodse en christelijke organisaties in de stad binnenkort worden benaderd met dezelfde vraag. “Wij willen de religieuze instellingen serieus nemen als gesprekspartner over acceptatie en uitsluiting. Een bijeenkomst waarbij alle denominaties vertegenwoordigd zijn, kregen we praktisch niet voor elkaar. Het is niet de bedoeling alleen de moslims aan te spreken. Wat we willen is dat een vorm van acceptatie breed bespreekbaar wordt.”

Het is onwaarschijnlijk dat de oproep bij andere geloofsgemeenschappen wel in goede aarde valt, stelt rabbijn Lody van de Kamp. Hij bracht de kwestie als eerste naar buiten, in een column op de website van het opinieblad de Kanttekening.

“Een overheid moet beseffen dat dit averechts werkt”, zegt Van de Kamp. “Een geloofsgemeenschap wordt op deze manier uit de samenleving gezet. Er wordt een stempel op ze gedrukt. Als de Joodse organisaties apart zo’n brief hadden ontvangen, dan was de onmiddellijke vraag: waarom worden wij specifiek gevraagd deze verklaring te ondertekenen?”

Gemeenteraadslid Sheher Khan (Denk) heeft een debat aangevraagd waarin hij opheldering wil over de aanpak van de burgemeester. Hij signaleert dat de grote meerderheid van de zestig Amsterdamse moskeeën ‘geschoffeerd is’ door de oproep van de gemeente. “Een ding is zeker: het is nog belangrijker geworden te werken aan herstel van vertrouwen tussen de gemeente en de moslimgemeenschappen.”

