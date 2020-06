Moskeebestuurders: Commissie scheert ons over één kam met radicale salafisten

Ze hadden er al weinig fiducie in. Maar moskeebestuurders Jacob van der Blom en Muhsin Köktas zijn zacht gezegd niet geporteerd van de uitkomst van het onderzoek van de parlementaire onderzoekscommissie naar ongewenste buitenlandse financiering van moskeeën. Eerder stelden moskeebestuurders al kritische vragen over de opzet van het onderzoek – aangezien geldstromen naar kerken en politieke bewegingen niet onder de loep werden genomen, vreesden ze dat het onderzoek een scheef beeld zou opleveren.

Nu het verslag is verschenen, eerder vandaag, zijn ze niet bepaald gerustgesteld. Muhsin Köktas, voorzitter van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), ziet zich over één kam geschoren met radicale, salafistische figuren. “In het verslag noemt men die zo in één adem door met de imams van Diyanet, die hun salaris krijgen van de Turkse overheid. Zo wek je de indruk dat het hier over vergelijkbare dingen gaat.”

Dit terwijl Diyanet juist een belangrijke kracht vormt tegen radicalisme, zegt Köktas. “Dankzij hun imams komt er onder Turks-Nederlandse jongeren geen radicalisme voor. Echt waar, ik durf te stellen dat je geen één Syriëganger kunt vinden die naar een Diyanetmoskee ging.”

Moskee in het verdachtenbankje

Het maakt Köktas bezorgd over het effect hiervan op de Nederlandse maatschappij. “Er leven hier bijna 500.000 Turks-Nederlandse burgers. Als je hun belangrijkste moskee op het verdachtenbankje zet, dan vervreemd je hen van de overheid. Dan krijgt men het idee: het maakt niet uit hoeveel ik mijn best doe, ik krijg toch nooit het vertrouwen.”

Volgens Köktas wordt bij het problematiseren van de door Turkije betaalde imams van Diyanet de geschiedenis hiervan over het hoofd gezien. “Dit is ontstaan op basis van een verdrag dat Turkije en Nederland hierover hebben gesloten. Het heeft dus weinig zin om dit aan te kaarten bij de Nederlandse Diyanetmoskeeën. Als je die financiering een probleem vindt, moet je dat met Turkije oplossen. En niet de gewone burgers lastigvallen met zo’n kwestie.”

‘Altijd open en transparant geweest’

Moskeebestuurder Jacob van der Blom, die ook als getuige bij de commissie is verschenen, en betrokken was bij de financiering van Centrum De Middenweg in Rotterdam en de Blauwe Moskee in Amsterdam, is ook niet te spreken over de uitkomst van het onderzoek. Hij stoort zich aan het gebruik van de term ‘onzichtbaar’ als het gaat om de financiering van moskeeën. Toen hij in 2010 miljoenen uit Koeweit ontving voor de Blauwe Moskee in Amsterdam, gaven ze daar een interview over aan de krant. “Op de moskee hangt letterlijk een plakkaatje met de herkomst van de donateur. Rechts naast de deur, op de buitenmuur. En we schreven een Koeweitse voorzitter van de stichting waarbij ik betrokken ben, gewoon in bij de Kamer van Koophandel. Waarom zouden we dat doen? Om zand in de ogen te strooien van de autoriteiten? Nee, we zijn altijd overal open en transparant over geweest.”

Het zit Van der Blom ook van meet af aan dwars dat er een een-op-een-relatie wordt gesuggereerd tussen ‘ongewenste beïnvloeding’ en ‘buitenlandse financiering’. “Dankzij buitenlandse financiering die wij kregen, hebben we als eerste moskee een meerderheid van vrouwen in het bestuur.”

Hij wil niet zeggen dat er geen foute of radicale moskeeën bestaan, zegt Van der Blom. “Maar ik kan je zeggen: die krijgen het meeste geld gewoon uit Nederland.” Ook Köktas ziet dat radicale, salafistische invloeden een probleem vormen. “Wij doen als CMO ons best om mensen tegen zulke gedachten te beschermen. Het beleven van onze religie binnen de kaders van de wetten, dat is ons streven. Het is belangrijk dat dat wordt gezien, zeker ook door de politiek. Want dit is ook ons land, en wij zijn jullie moslims.”

