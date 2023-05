Misbruik brengt bisdommen Californië op rand van faillissement 

Het bisdom van Oakland heeft maandag faillissement aangevraagd. De bisschop in de Amerikaanse staat Californië, Michael Barber, meldt dat in een brief op de website van zijn bisdom. Hij legt uit dat tegen zijn kerk 330 rechtszaken worden aangespannen, die betrekking hebben op kindermisbruik door geestelijken.

Een verandering in de Californische wet in 2019 maakt het mogelijk om zaken die anders verjaard zouden zijn, toch in behandeling te nemen. Volgens Barber gaat het om klachten uit de jaren tachtig, of nog eerder. Het totaal aantal meldingen van misbruik in Californië, gedaan vanaf 2019, is 3000.

Evenveel schulden

De faillissementsaanvraag is de tweede uit Californië. In maart zette het bisdom van Santa Rosa dezelfde stap. Ook daar was de kerkleiding bang dat de kerk de mogelijke claims van honderden melders niet kon betalen.

Uit de aanvragen van de twee bisdommen blijkt dat ze zichzelf als kale kip beschouwen. Ze hebben weliswaar tientallen (Santa Rosa) of zelfs honderden miljoenen dollars (Oakland) aan bezittingen, maar evenveel schulden. Niettemin bereidt bisschop Barber, aldus zijn brief, zijn parochianen voor op het gedwongen sluiten van ‘kerkgebouwen’.

In februari schreef bisschop Jaime Soto van Sacramento, naar aanleiding van ‘het verbijsterende aantal’ van 200 klachten binnen zijn bisdom, dat ook hij een faillissement overweegt. “De financiële middelen van het bisdom zijn niet toereikend om aan de te verwachten schadeclaims te voldoen.”

Slachtoffers schadeloos stellen

Kardinaal McElroy, die aan het hoofd staat van het bisdom San Diego, zei in februari – met 400 meldingen – dat het vermogen van zijn bisdom op zou gaan aan al lopende procedures. De nieuwe stroom aan misbruikclaims zou onbetaalbaar worden, zodat ook hij aan faillissement dacht.

Daarmee is een derde van de twaalf bisdommen in Californië bezig met het eigen bankroet.

Belangenbehartiger Snap, een netwerk van mensen die door katholieke geestelijken zijn misbruikt, laakt de faillissementsverzoeken. Snap vindt dat de kerk beter haar eigendommen kan verkopen om de slachtoffers schadeloos te stellen.

Lees ook:

Priesters Maryland (VS) misbruikten 600 kinderen

De Amerikaanse katholieke kerk wordt al jaren geconfronteerd met telkens nieuwe meldingen van seksueel misbruik voor geestelijken. In april bleken in Maryland 156 katholieke geestelijken in de loop van ruim zes decennia minstens zeshonderd kinderen te hebben misbruikt.