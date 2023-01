Minister Schouten tegen kerken: Help me bij het bestrijden van armoede

Ook wil ze van hun ervaringen leren.

“Ik vraag u om meer om u heen te kijken, ook naar de groepen die niet bij de overheid aankloppen, maar wel recht hebben op een regeling”, zei Schouten maandag in een Haagse kerk. “Ik kan ze moeilijk bereiken, zou u me willen helpen die groepen te leren zien?”

Groot gat

Schouten zei dit nadat zij het eerste exemplaar had ontvangen van het driejaarlijkse onderzoek door kerken naar hun aanpak van armoede en schulden. Zij geven samen ruim 40 miljoen uit aan bestrijding van armoede en vrijwilligers steken er meer dan 2,2 miljoen uren in.

‘Ongelooflijk groot’ noemt Schouten die bijdrage. “Zonder u zou er een groot gat vallen. Als samenleving kunnen we daar meer respect en waardering voor hebben”, zei ze tegen de zaal met kerkbestuurders, vrijwilligers en ervaringsdeskundigen. Ze wil hun ambassadeur zijn bij het breder bekend maken van de activiteiten vanuit kerk, moskee en tempel.

De minister nodigde mensen van kerken en moskeeën uit regelmatig met haar te gaan overleggen over armoedebestrijding. Ze hoopt dat zij haar ‘ogen en oren’ zijn in de samenleving. Bij het periodieke overleg dat ze in het leven wil roepen, wil ze van hen horen wat wel en niet werkt. En daarbij mogen de kerken best scherp zijn: “Maak van uw hart geen moordkuil.” Zowel van protestantse als van katholieke zijde is er wel oren naar regelmatig overleg met de minister.

Overheid slaat geen arm om iemands schouder

Desgevraagd zegt Schouten dat het niet haar bedoeling is kerken op te laten draaien voor de hulp aan mensen in nood. “Dit is geen afschuiven, maar een aanvulling. Het gaat hand in hand. De overheid moet deze taak allereerst oppakken, maar we weten dat we steken laten vallen.”

Dat zit hem naar het idee van de minister ook in het soort steun dat gelovige vrijwilligers bieden. Ze roemt de geestelijke bijstand die zij geven, het luisterende oor, iemand die ‘een tijdje met je oploopt’. “Dat blijft nodig. De overheid zal geen arm om je schouder slaan.”

