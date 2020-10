Minder bezoekers voor diensten Hersteld Hervormde Kerk Staphorst, hoeveel blijft onduidelijk

Afgelopen weekeinde gingen er telkens zo'n zeshonderd mensen naar de diensten, en werd er veelvuldig zonder mondkapje gezongen. In een week waarin bijna dagelijks recordstijgingen coronabesmettingen werden gehaald, leidde dat tot veel ophef. Nu laat dat de kerk weten dat ‘het aantal bezoekers per kerkdienst wordt verminderd. De gemeenteleden dienen de indeling volgens het rooster aan te houden", aldus de kerkenraad. "In de eredienst zullen er minder psalmen gezongen worden.”

Hoeveel mensen nu naar binnen mogen wordt alleen niet duidelijk gemaakt. Wel wordt er in de mededeling gesproken over overheidsrichtlijnen van samenkomsten van ‘meer dan honderd personen’. In de notitie wordt niet gesproken over een maximum van dertig bezoekers, zoals vorige week overeen was gekomen met minister Ferd Grapperhaus van Justitie. Dat dringende advies werd later weer bijgesteld naar ‘bij voorkeur’.

Psalmen

De scriba van de kerk in Staphorst, A. Bouwman, kan in de nieuwe opzet niet aangeven hoeveel mensen er precies de diensten kunnen bijwonen. Wel heeft de kerkgemeente volgens hem het advies van het landelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk overgenomen en het aantal bezoeker “substantieel afgeschaald”.

Wat betreft het zingen heeft de kerkenraad het advies ook opgevolgd door het aantal psalmen bij de diensten te verminderen. “Maar alle aanwezigen mogen zingen ongeacht hun leeftijd”, aldus Bouwman. “Aangezien de gemeentezang een wezenlijk belangrijk onderdeel is van de eredienst, hebben kerkenraad en kerkvoogdij dit zorgvuldig afgewogen en besloten om wel te blijven zingen, maar minder verzen dan we gewend zijn”, zo staat te lezen in de notitie. “Met het aantal mensen dat nu kan komen en mag zingen is de kans op besmetting 0,0 procent”, verzekert de scriba. De kerk heeft een rapport laten opmaken over de ventilatie en luchtverversing en die voldoen volgens hem meer dan ruimschoots aan de norm.

Mondkapjes

De kerk verplicht ook geen mondkapjes bij binnenkomst, maar schrijft op de website aangezien er ‘geenwetenschappelijk bewijs is over het nut van mondkapjes, is het de verantwoordelijkheid van de kerkgangers zelf of ze deze bij het in- en uitgaan willen dragen.’

Het landelijk bureau van de Hersteld Hervormde Kerk adviseerde vrijdag het aantal bezoekers van kerkdiensten “substantieel” te verlagen. Verder moet er een “hernieuwde bezinning” komen “op de wijze en frequentie van de samenzang”. Ook moeten er bij het in- en uitgaan van de kerk mondkapjes worden gedragen, aldus het bureau.

