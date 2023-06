Mijn oma moest nog kiezen tussen schrijven en trouwen

“Wist jij dat oma Sophia schrijfster wilde worden?” vraagt mijn schoonzus aan de telefoon. Ik weet weinig van het geëmigreerde deel van mijn familie, maar wel dat mijn oma schrijfambities had. Ze vertrok vijf jaar voor mijn geboorte naar Canada.

De afstand was te groot om elkaar vaak te zien. Ik moest het hebben van de blauwe luchtpostvelletjes die over de oceaan vlogen. Die vertelden over het leven daar, over lange treinreizen die ze in haar eentje maakte. En ook dat ze schrijfster had willen worden. Mijn correspondentie met haar begon rond mijn achtste en liep door tot aan haar dood, begin jaren negentig.

“Maar dan nog iets”, zegt mijn schoonzus. “Wist je dat ze daarom aarzelde om te trouwen?” Dat is nieuw voor me. Had mijn oma serieus overwogen om niet te trouwen?

Mijn oma baarde elf kinderen

Een eeuw geleden was schrijven en getrouwd-zijn alleen iets voor zeer bevoorrechte vrouwen. Alle anderen werden te veel door het huishouden en de zorg voor man en kinderen in beslag genomen om te kunnen schrijven. Mijn oma baarde elf kinderen en had daar tot op hoge leeftijd de handen vol aan.

Waarom koos ze niet voor het schrijverschap? Uit liefde voor mijn opa? Of had ze geen keuze? Ongetrouwde vrouwen konden toen slechts met moeite de kost verdienen. Laat staan dat ze van de pen konden ­leven. Actrices, danseressen en zangeressen waren ­eeuwenlang de enigen die erin slaagden een onafhankelijk bestaan op te bouwen, schreef Simone de Beauvoir in De tweede sekse. Zij hadden het geluk dat succes hen seksueel aantrekkelijker maakte. Bij alle andere beroepen, inclusief de literatuur en kunsten, was dat omgekeerd.

Pas midden vorige eeuw kwam daar verandering in. Toch is ook nu een schrijvend bestaan voor vrouwen geen sinecure. Vrouwen met kinderen merken dat de tijd en concentratie die het schrijven vergt, ten koste van hen kan gaan. Ze raken in een spagaat. De angst om te falen, als moeder of schrijfster, is nooit ver weg. En ook zonder kinderen lukt het slechts weinigen om van het schrijven te leven. Een goed verdienende partner kan een uitkomst zijn.

Ik moest waarmaken wat haar niet was gelukt

Mijn oma’s wens om schrijfster te worden, voelde lang als een opdracht. Ik moest als oudste kleindochter waarmaken wat haar niet was gelukt. Pas toen ik ouder werd, schudde ik die opdracht af. Ik was vrij en autonoom en liet me niet door mijn grootmoeder voorschrijven hoe te leven.

Het gesprek met mijn schoonzus slaat dat zelfbeeld stuk. Werd het verlangen dat ik als meisje had om schrijfster te worden, niet om zeep geholpen door een groter verlangen om me los te maken van de vrouwen boven mij? Mijn eigenzinnigheid maakte me blind. Ik zag niet dat ook het zich autonoom wanende individu onderworpen is aan krachten die zij niet onder controle heeft. Mijn levensdoel was lang om als arts te werken, maar door een stom toeval – er waren te veel huisartsen – belandde ik in de filosofie. Zo kwam, nadat ik jaren in de zorg had gewerkt, ineens het schrijven weer op mijn pad.

Mijn oma zou het prachtig hebben gevonden. Niet alleen bracht zij mij met haar brieven het plezier van het schrijven bij. Vrouwen hoeven nu niet meer te kiezen tussen schrijven en trouwen. Wat kan er in een eeuw veel veranderen.