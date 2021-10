Michiel van Well: ‘Deze technologische cultuur is door en door religieus’

Het was bedoeld als ‘een soort Google voor de zorg’, vertelt Michiel van Well (51). Een digitale toegang tot alle zorg- en welzijnsinstellingen, voor alle patiënten en cliënten. De naam: Pazio, patiëntgeoriënteerde zorginformatie omgeving. Toen chemicus en techniekwetenschapper Van Well er als projectmanager aan verbonden was, viel hem op dat er onder al het beleidsjargon een inspiratiebron zat, iets richtinggevends. Hij noemt dat ‘het sacrale’.

Wat dat precies is, wordt in zijn proefschrift niet helemaal duidelijk, maar het onderscheidt zich van het profane, vertaalt zich in idealen ‘die zowel vanzelfsprekend als onaantastbaar zijn’ en ontstaat ‘in een samenspel tussen geloof, rituelen en de morele gemeenschap’.

Dat zijn opmerkelijke termen in een studie naar een technisch hoogstandje, wat Pazio beoogt te zijn. Het is taal die sinds Émile Durkheim, de grondlegger van de sociologie, gemeengoed is geworden in de studie van religie.

En dat is juist wat Van Well doet: hij omschrijft het ‘neutrale’ project als een religieus fenomeen. Want, is zijn stelling, hoe seculier alle betrokkenen het Pazio-project ook mogen vinden – ‘wat is er seculierder dan een IT-omgeving?’ – en hoezeer de West-Europese cultuur ook overtuigd is dat religie wegdeemstert, op weg naar de vooruitgang, “we zijn allemaal religieus”.

Blinde vlek

Zelf is Van Well protestants, maar aan het begrip ‘religie’ dat hij in zijn antropologische, religiewetenschappelijke studie Religie in een technologische cultuur gebruikt, komt geen opperwezen te pas. “Religie is immanent”, aldus Van Well. “En, wat nog belangrijker is: impliciet.” Niemand noemt het zo, dus niemand ziet het zo, meent hij. Met zijn antropologische oog ziet hij het zelf wel. Wie het niet ziet, of vindt dat religie niets te maken heeft met techniek, heeft last van een ‘blinde vlek’, schrijft Van Well.

De technologische cultuur opvatten als een religieus verschijnsel kwam Van Well op veel kritiek te staan, vertelt hij. Uit seculiere hoek uiteraard, maar ook van een hoogleraar christelijke wijsbegeerte. “Die zei: als je dát religie noemt, dan hoeft het voor mij niet meer.” Van Well liet zich niet uit het veld slaan; een van zijn promotoren is een andere professor in de christelijke filosofie, CU-senator Maarten Verkerk.

Het bezwaar dat het religieus sjabloon alles verklaart en daarmee tegelijk niets, pareert Van Well. “Een theorie die alles verklaart, dat is nog niet zo slecht. Daar zit schoonheid en kracht in. Net als in de evolutietheorie, elk verschijnsel en alle gedrag past erin. Ik vind het niet zo gek om ervan uit te gaan dat iedereen een religieuze aard heeft. Alles wat we doen heeft dus een religieuze component. Als u een tegenbewijs hebt, dan laat ik me graag falsifiëren.”

‘Hier wordt een geloof gecreëerd’

“Ik beschrijf met de casus-Pazio een technologische cultuur die van zichzelf beweert: ik ben zeker niet religieus. Het is als een weerlegging van Durkheim: kijk maar, hier is een niet-religieus deel van een samenleving, als enige cultuur in de wereldgeschiedenis. Maar ik toon aan dat Durkheim gelijk had: zelfs die cultuur is religieus.”

Het begon voor Van Well op de eerste dag dat hij werkte voor het nieuwe project Pazio. Of eigenlijk op de dagen erna, toen hij het filmpje terugkeek dat tijdens de presentatie van Pazio was vertoond. “Je ziet daarin met veel bombarie wat het allemaal moest worden, een nationaal portaal voor ziekenhuis tot buurtcentrum, voor alle Nederlanders. Afspraken bij je huisarts: regel het digitaal via Pazio. Alle ziekenhuisgegevens overal beschikbaar: neem Pazio. Enzovoort. Toen viel het kwartje: dit is religie, hier wordt een geloof gecreëerd.”

Inmiddels heeft hij dat idee uitgewerkt – en werkt hij niet meer bij Pazio, maar voor de Christelijke Hogeschool Ede. Wat zou hij, met de kennis van nu, anders doen? “Ik zou meer oog gehad hebben voor de inspiratiekracht die tot innovatie leidt. In het techniek­onderzoek is al wel duidelijk dat techniek niet neutraal is, maar dat het een speelveld van sociale machten en krachten is. Maar mij is dat te machiavellistisch – het is niet alleen het recht van de sterkste, er is een andere orde, een dieperliggende motivatie, door waarden gedragen. Die noem ik het sacrale. Dat overstijgt het technisch haalbare en efficiënte. Ik zou die kracht meer willen benutten.”

Sacraal

Dat zegt toch iedere manager op elke heidag? Van Well: “Ik voeg er wat aan toe. Bijvoorbeeld: je hebt al rituelen in een gezondheidscentrum. Hoe stem je dat allemaal af op een nieuwe technologie als Pazio? Welke nieuwe rituelen heb je nodig? Je zult je als groep moeten inzetten voor dat sacrale. Dat samenspel van geloof, rituelen en gemeenschap toont aan dat techniek en religie verweven zijn. Dat is nieuw in mijn aanpak.”

Dat niet iedereen daar het etiket ‘religie’ op zal plakken, erkent Van Well na een lange stilte. Ach, zegt hij dan, “ik hecht ook niet zo aan dat woord. Als ‘religie’ op weerstand stuit omdat ze er wat anders onder verstaan, of er iets op tegen hebben… Dan is ‘sacraal’ een minder beladen begrip, en dat vind ik belangrijker. Het is meer dan wat je op het eerste gezicht ziet, het raakt aan wat vanzelfsprekend is en maakt dat expliciet. Dat wil ik ontginnen.”

In het dankwoord komt Van Wells eigen inspiratie aan de oppervlakte, hij is een religieus mens, maar dan in de iets traditioneler betekenis van dat woord, ‘met een transcendente laag erin’. Het laatste woord bevestigt dat: Godzijdank.

Dergelijke uitingen hebben eerder bij andere universiteiten tot irritatie en zelfs verboden geleid: géén godsdienstige uitingen in een academisch proefschrift.

Al is dat verbod ingetrokken, Van Well heeft zich er toch even van vergewist of de Universiteit van Maastricht er gedoe over zou maken. “Ik heb er niets over gehoord, en dat is maar het beste ook.”

Lees ook:

Wat kunnen we leren van de aartsvader van de sociologie, Émile Durkheim? Dorien Pessers sloeg diens boeken van een eeuw geleden open en ontdekte een rijke bron van ideeën over moraal, religie en samenleving.