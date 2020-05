‘Met stopzetten Ramadan Late Night geeft FunX fanatiekelingen hun zin’

De fanatiekelingen krijgen hun zin – en daar zijn de gematigden niet mee gediend, zo klinkt het in de islamitische gemeenschap. Afgelopen week besloot NPO FunX het programma ‘Ramadan Late Night’ uit de lucht te halen vanwege bedreigingen van enkele moslims die problemen hebben met de combinatie van ramadan en muziek. Tot onvrede en woede van anderen in de gemeenschap, die vinden dat de omroep buiten hen rekent.

Journalist en presentator Naeeda Aurangzeb is woedend. In de eerste plaats op de mensen die de bedreigingen hebben geuit, maar ook op de publieke omroep is ze boos. Die had het programma niet mogen intrekken, zegt ze. “Ze buigen voor een groep die het hardste schreeuwt. En die geen ruimte wil geven aan moslims zoals ik, en de overgrote meerderheid van de moslims, die geen enkel probleem hebben met het programma.”

Eén miljoen mensen

Als voormalig presentator van het tv-programma ‘De Halve Maan’, een actualiteitenprogramma over de multiculturele samenleving bij de NTR, en presentator bij Radio 1, weet ze waar over spreekt. Ze maakte zelf ook wel eens intimidaties mee van fanatiekelingen, vertelt ze. “Het kan niet zo zijn dat een kleine minderheid die dreigt met geweld het laatste woord heeft. Dat zeg ik ook namens al die andere moslims, die nu zwijgen, omdat ze geen zin hebben om uitgescholden te worden, of bedreigd te worden met kogels. We moeten ons allemaal laten horen, zodat men weet met hoeveel we zijn. Want tot hoeveel mensen moeten ze zich dan richten met hun bedreigingen? Je kunt niet een miljoen mensen gaan neerknallen, toch?”

Ook voorzitter Muhsin Köktas van het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO) betreurt het besluit van de publieke omroep, al kent hij het programma inhoudelijk niet. “Jammer dat het is stopgezet vanwege zo’n gek. Gaan ze dan alles verbieden omdat die mensen dat willen?”

Hardop afkeuren

NPO Funx zei aanvankelijk met het programma te stoppen vanwege de bedreigingen. Later voegde het radiostation aan die verklaring toe dat er nog iets anders meeweegt, namelijk het bezwaar dat sommige moslims hebben bij de combinatie muziek en ramadan. Maar CMO-voorzitter Köktas zegt dat de opvatting over ramadan en muziek niet breed gedragen is in de islamitische gemeenschap. “Ik heb er niemand over gehoord. De inhoud van het programma ken ik niet, maar als het puur om het feit van de muziek gaat: wie zou daar bezwaar tegen maken? Je kunt gerust muziek luisteren en vasten tegelijk.”

Dat er moslims zijn die tot bedreigingen overgaan, is voor CMO-voorzitter Muhsin Köktas ook lastig te begrijpen. “Ook vanuit theologisch oogpunt is het verkeerd, want wie ben jij dat je iemand straft? Dat is aan God, niet aan jou.” Hij vreest de dynamiek die door deze kwestie kan ontstaan. “Als je die bedreigingen als moslim niet hardop afkeurt, zoals ik nu doe, gaan mensen er al snel van uit dat je het steunt. Dat vind ik heel moeilijk. Alsof het feit dat ik moslim ben betekent dat ik zoiets zou goedkeuren. Maar iedereen in de gemeenschap keurt dit af. Behalve degene die de bedreiging doet.”

Dj Morad El Ouakili van FunX heeft aangifte gedaan van de bedreigingen die tegen hem persoonlijk gericht waren. Hij zei in een verklaring: “Laten we lief zijn voor elkaar, juist in de ramadan.”

Persvrijheid Vorig jaar was het radioprogramma ‘Late Night Ramadan’ op FunX nog een succes onder de luisteraars. Volgens Jurre Bosman, directeur Audio bij de NPO, blijft de zender streven naar een open debat met de luisteraars. “Daarbij is ook ruimte voor kritiek op onze programmering, mits daarbij de normale omgangsvormen in acht worden genomen.” Of het besluit om te stoppen met het programma in overeenstemming is met de richtlijnen omtrent persvrijheid wilde de NPO niet zeggen.

