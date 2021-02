Met hoofddoek op de cover van een modeblad? Model Aisha Musse hoopt dat het heel normaal wordt

Het was een meisjesdroom. Rond haar vijftiende zei Aisha Musse (21) tegen haar moeder: “Ik ga naar Amerika en word model”. Die vond het maar raar, vertelt ze. “Dat snap ik wel: er was toen nog geen model dat een hoofddoek droeg, je zag dat nergens. Ook ik dacht: nee, dat is niets voor ons hijabi’s. Zo noemen we onszelf, naar hijab, het Arabische woord voor hoofddoek.”

Ze veranderde een paar jaar geleden van gedachten: via Instagram stuitte ze op het succesvolle Amerikaans-Somalische model Halima Aden. “Ik dacht niet: oké, nu ga ik het doen, want ik had geen idee hoe je een model moet worden.”

Pas toen ze gescout werd door het Amsterdamse modellenbureau Super Model Management kreeg ze die kans. Afgelopen week tekende ze een contract bij IMG Models, die haar wereldwijd gaan representeren, en staat ze op de cover van het Nederlandse modeblad Harper’s Bazaar. Musse hoopt dat het op een dag in Nederland heel normaal gevonden wordt om een hoofddoek te dragen.

Aisha Musse. Beeld Harper’s Bazaar

Je wilt dat de hoofddoek zichtbaarder wordt in de mode-industrie. Waarom?

“Nou, je ziet wat het voor mij betekende dat ik Halima Aden zag: iemand die op mij lijkt, en doet wat ze wil. Dat gaf me de kracht om in te zien dat ik dit ook gewoon kon doen. Het zou leuk zijn als grote modeketens gaan nadenken, en wat meer hoofddoekvriendelijk worden. Dat ze kleding gaan verkopen die ik ook kan dragen: broeken zonder gaatjes bijvoorbeeld. Voor moslima’s zijn er wel online winkels die ‘modest fashion’ verkopen, maar dat is niet zo makkelijk shoppen. De hele mode-industrie kan wel wat diversiteit gebruiken. Wij zijn ook op deze aarde. Dat lijken ze nog niet altijd door te hebben.”

Als je een hoofddoek draagt, krijg je op sociale media veel met haters te maken. Hoe ga je daarmee om?

“Er zijn veel dingen waar je als meisje vanuit de gemeenschap commentaar over kunt krijgen. Ik draag bijvoorbeeld een broek, dat vinden sommige mensen niet leuk. Ook over make-up of over de manier waarop ik mijn hoofddoek draag hebben ze iets te zeggen. Maar er zijn heel veel meisjes die zich kleden zoals ik. Mijn motto is: be you, and be true. Ik ken mezelf, weet wat ik oké vind en wat niet. Dat verandert niet als iemand een haatcomment plaatst. Ik ben moslim, dat is belangrijk voor mij. Niet wat iemand anders over me denkt.”

Halima Aden is laatst gestopt als model omdat ze het werk persoonlijk niet meer kon verenigen met haar geloof. Te vaak vroegen bedrijven of ze toch niet een beetje haar grenzen wilde oprekken, en haar moeder was niet gelukkig met haar werk.

“Zij heeft haar eigen journey. Maar ook voor mij geldt dat ik niet mijn grenzen ga verleggen. Honderd procent. Ik weet wat ik wil en wat niet, en wat mijn restricties zijn. Als een bedrijf dat niet respecteert, dan ga ik niet voor ze werken. Gelukkig staat mijn familie achter me: mijn moeder steunt me heel veel. Ze is er blij mee, en mijn zusje en mijn vader ook.”

