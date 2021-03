‘Met het bezoek van de paus is een nieuwe tijd aangebroken’

Zijn kerk bleek nog overeind te staan, maar veel meer dan dat was het ook niet. Priester Ammar Yako keerde vier jaar geleden terug in Qaraqosh. IS was er verdreven. De schade aan het Noord-Iraakse stadje was enorm. In de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis had brand gewoed, beelden waren kapot geslagen, kruisen van de muur getrokken, eeuwenoude religieuze manuscripten zwaar beschadigd.

Hoop voor toekomst

Vandaag is alles anders. Vandaag was de paus in Qaraqosh, op de derde dag van zijn bezoek aan Irak. Priester Ammar was erbij. “Ik kan niet zeggen hoe blij ik ben”, vertelt hij in een videogesprek, een uur na de bijeenkomst met paus Franciscus. “En ik kan niet zeggen hoe belangrijk het bezoek van de Heilige Vader is voor de gelovigen hier. Het geeft ons zoveel hoop voor de toekomst.”

Van de ongeveer 50.000 inwoners die Qaraqosh ooit telde, zijn er nog zo’n 23.000 over. De rest is gevlucht, vermoord. Ammar besloot in 2017 dat hij in Qaraqosh wilde blijven. “Ik wil bij de mensen hier zijn, in hun lijden.” Want IS mag dan verdreven zijn, de problemen in Qaraqosh zijn groot. Er is armoede, werkloosheid, en nog steeds kiezen veel inwoners ervoor om toch te vertrekken. Grote delen van de stad moeten nog worden herbouwd.

Een wonder

Ammar gaf de afgelopen jaren leiding aan de renovatie van de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis. Dat de paus die kerk zou bezoeken, er met de gelovigen zou bidden en hun moed zou inspreken – Ammar had het niet durven dromen. “Dat de Heilige Vader ons nabij wil zijn in onze moeilijke omstandigheden, is zo bijzonder. Met zijn bezoek is een nieuwe tijd aangebroken. Zijn bezoek geeft ons hoop en kracht om verder te gaan. Dit zullen we voor altijd met ons meedragen.”

Ammar was een van de sprekers tijdens de bijeenkomst in de kerk van de Onbevlekte Ontvangenis. Hij vertelde over zijn eigen vlucht, in 2014, midden in de nacht, toen de IS-troepen het stadje naderden, en over de drie jaar lange vlucht die daarop volgde. “Maar de Heer heeft ons niet in de steek gelaten. Het was een wonder om weer terug te keren en het leven in deze stad weer op te bouwen.”

Vergeving

In zijn toespraak in de kerk van Qaraqosh zei paus Franciscus dat de bijeenkomst het bewijs is dat ‘terrorisme en dood nooit het laatste woord hebben’. “Het laatste woord is aan God en zijn Zoon, de overwinnaar van zonde en dood. Zelfs te midden van de verwoestingen van terrorisme en oorlog kunnen we, met de ogen van het geloof, de overwinning van het leven op de dood aanschouwen.”

De paus riep de gelovigen in Qaraqosh op om niet in wrok te leven, maar om de aanstichters van het geweld te vergeven. “Vergeving is niet iets eenvoudigs”, zegt priester Ammar. “Maar in ons geloof is het essentieel. Wij haten niet. Misschien haten zij ons, maar wij haten hen niet. We voelen pijn, we lijden, maar we haten niet. Het is niet eenvoudig, maar ik heb IS vergeven.”

Dag van tolerantie en samenleven

Eerder op de dag was paus Franciscus in Mosul. Op een plein dat wordt omzoomd door de ruïnes van vier kapotgeschoten kerken sprak hij een gebed uit voor de slachtoffers van de oorlog in Irak. Zaterdag had Franciscus een historische ontmoeting met de sjiitische leider en groot-ayatollah Al-Sistani en bezocht hij de vlakte van Ur, de geboortegrond van Abraham, en daarmee de geboortegrond van jodendom, christendom en islam. De Iraakse regering liet weten dat 6 maart – de dag van de ontmoeting van Franciscus met Al-Sistani – in het vervolg een jaarlijkse dag van tolerantie en samenleven zal zijn.

Het historische bezoek van de paus aan Irak – nooit eerder bezocht een paus het land, en niet eerder had een paus een ontmoeting met een hoge sjiitische leider – wordt maandag afgesloten.

