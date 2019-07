Met haar zwijgen over Khashoggi bereikte Máxima ook iets positiefs

En toch bereikte Máxima iets positiefs. Want juist doordat ze in haar ongelukkige gesprek met de Saudische kroonprins Mohammed Bin Salman zweeg over de liquidatie van de journalist Jamal Khashoggi praat iedereen daar weer over.

Gelukkig is die bizarre zaak stevig opgerakeld, dankzij een VN-rapport maar ook dankzij Máxima. Haar zwijgen had meer effect dan het spreken van de Britse premier Theresa May, die de prinselijke moordenaar wel een chique tikje op de vingers gaf. Als ook Máxima de vorst van het kwaad beleefd had aangesproken op de bottenzagerij van 2 oktober 2018, dan zou er minder zijn ‘gezanikt’. Maar nu verschenen, vanwege de reuring, alom opnieuw de opnames van Khashoggi’s fatale bezoek aan dat perverse Saudische consulaat in Istanbul. Binnen staat, niet te zien, een liquidatieteam klaar. Een portier houdt de deur open. Even later zullen ongure types Khashoggi’s lijk aan stukken zagen en verbranden of in een zuur oplossen.

Als je blaft tegen Poetin moet je niet kwispelen naar Bin Salman. Het dorre praatje van premier Rutte over Máxima’s schuiver, die hij had moeten voorkomen, haalde de democratie, de rechtsstaat en het koningshuis omlaag. Dinsdag sleepte het Saudische persbureau SPA de buit binnen, als een hond met een gejatte kluif in de bek. Het persbureau prees de ‘indrukwekkende aanwezigheid’ van de ‘wijze’ kroonprins op de G20-top. Dat Nederlandse pr-cadeautje kwam goed van pas.

Ongepast

Minder vreugde in Nederland. De koning keek op de veteranendag nogal bars, terwijl in Japan zijn vrouw bagger over zich kreeg uitgestort vanwege haar ontmoeting met de hooggeboren Saudische Holleeder. Over de liquidatie praatte ze niet, wel uit hoofde van haar VN-functie over de positie van vrouwen, twee dagen na een VN-rapport dat de kroonprins aanwees als hoofdverdachte in de zaak-Khashoggi. Volgens Rutte zou het ongepast zijn geweest als Máxima Khashoggi wel had genoemd. Dat klopt. Want het is al ongepast ook maar een enkel woord van meer dan drie letters te wisselen met Bin Salman over welk onderwerp dan ook.

Het heilig evangelie van de realpolitik predikt vergiffenis. Het ontspoorde koningskind hoeft niet naar het Strafhof in Den Haag. Zijn volle kerfstok is onbelangrijk, oliekapitalen maken hem onkwetsbaar. Volgend jaar mag de liquidator zelfs de G20 ontvangen in zijn land. Is daarna die vent van Noord-Korea aan de beurt?

Schokkend is de vanzelfsprekendheid waarmee geaccepteerd wordt dat een betrapte psychopaat zoveel eer te beurt valt. Is dat alleen vanwege zijn oliedollars? Of is men zo overtuigd geraakt van de mantra dat de islam de enige oorzaak van alle ellende in de moslimwereld is, dat men niet wenst te begrijpen hoe schadelijk tirannen zijn? De tirannie verdrijven die mij mijn hart doorwondt, adieu lief volkslied!

De kronieken vermelden niet of Máxima ook een ander pijnlijk onderwerp vermeed: elf Saudische vrouwen-activisten. Mei vorig jaar zijn ze opgepakt. In maart begon hun ‘proces’. Zeven zijn sindsdien voorlopig vrijgelaten. Over hun detentie mogen ze niets zeggen. Informatie is er wel over een van de vier die nog vastzitten, Loujan Al-Hathloul. Haar zuster zei in mei tegen de tv-zender France 24 dat Loujan waterboarding en nog veel meer had ondergaan. Supervisor bij haar foltering was volgens de zus Saud Al-Qahtani, genoemd als manager van Khashoggi’s liquidatie. Ook Loujan zou hij met de bottenzaag hebben bedreigd. De Saudische gifbeker is nog niet leeg.

In de rubriek ‘In de schaduw van de minaret’ leest u bespiegelingen over de islamitische wereld van Eildert Mulder, arabist en oud-redacteur van Trouw.

